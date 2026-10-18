Dráha Františka Josefa I.(k.k. privilegierte Kaiser-Franz-Josephs-Bahn) představovala jednu z nejdůležitějších tepen rakousko-uherské monarchie, minimálně tedy na českém území. Stavbu železnice inicioval statkář a diplomat Jan Adolf II., kníže ze Schwarzenbergu , který chtěl přepravovat uhlí z Plzeňské pánve do Vídně.
A když už bylo v plánu spojit Plzeň s Vídní, proč ne Prahu s Vídní? A tak se začalo přemýšlet také o této trase. Úsek z Českých Budějovic do Plzně byl dokončen 1. září 1869, první vlak, který dojel až do Vídně, dorazil 23. června 1870. Trať z Českých Velenic do Prahy se pravidelného provozu dočkala v prosinci 1871, úsek z Plzně do Chebu v roce následujícím, a zkratka z Českých Budějovic do Mezimostí (dnes Veselí nad Lužnicí) byla hotova dokonce až v létě 1874.
Blízké a navazující tratě
České Velenice – České Budějovice
České Velenice – Vídeň
Veselí nad Lužnicí – České Budějovice
Veselí nad Lužnicí – Jihlava (připravujeme)
Očekávání majitelů byla velká, nicméně hospodářské výsledky nové dráhy za nimi výrazně zaostávaly. Hlavně kvůli tomu, že jižní a západní Čechy v té době nepatřily k průmyslově rozvinutým oblastem, navíc tratě procházely náročným terénem a jejich výstavba i provoz byly náročné. Není proto divu, že KFJB byla v roce 1884 zestátněna, a to jako jedna z prvních železničních společností v monarchii.
Co se však tehdejším stavitelům opravdu povedlo, bylo vybudování dopravního uzlu s železničními opravnami v Gmündu na rakousko-českých hranicích. Železnice tam vyvolala tak masivní rozvoj, že na zelené louce v blízkosti nádraží vyrostla nová čtvrť. Zdejší opravárenský závod patřil k nejmodernějším v celém Rakousku-Uhersku. V roce 1907 zde dokonce jezdil jeden z prvních trolejbusů ve střední Evropě, spojující nádraží s centrem Gmündu.
Před normálněrozchodným stávalo také nádraží úzkorozchodné železnice vedoucí do Groß Gerungs (Velkých Kerušic), Litschau (Ličova) a Heidenreichstein (Kamýku). V roce 1927 bylo nádraží zrušeno, ale úzkokolejka přes České Velenice jezdila až do roku 1951, kdy byly rakouské dráhy nuceny postavit přeložku po jižním břehu řeky Lužnice.
Zajímavostí je, že město České Velenice, jak ho známe dnes, v době vzniku tratě neexistovalo. Teprve po první světové válce, konkrétně v roce 1920 na základě saintgermainské smlouvy připadlo celé nádraží nově vzniklému Československu. Rakouský Gmünd zůstal na pravém břehu Lužnice, na levém vznikly České Velenice.
Ne však na dlouho. Po mnichovském diktátu byly České Velenice připojeny k Německu pod názvem Gmünd III – Bahnhof. Na žádost Rudé armády byl 23. března 1945 tento důležitý železniční uzel, jímž proudily na východ německé zbraně, bombardován americkým letectvem. Třicet letounů zasypalo nádraží, železniční dílny a okolí tisícem pum.
Po válce byl provoz železnice obnoven, provoz a život ve městě však ochromila železná opona. Z mezinárodní magistrály se stal ostře sledovaný úsek v hraničním pásmu, kde každý cestující byl potenciálním emigrantem. Kontroly probíhaly v každém vlaku už daleko před Velenicemi.
Po roce 1989 se vlaky mohly opět svobodně rozjet i do Rakouska, kvůli značné odlehlosti však přeshraniční osobní doprava příliš nenarostla. Železniční opravny zkrachovaly v roce 2014 a od té doby je rozlehlý areál prázdný.
První úsek, po kterém se dnes vypravíme, z Českých Velenic do Veselí nad Lužnicí, má stále charakter lokálky. Jednokolejná trať, mechanická návěstidla a malebná venkovská nádražíčka obsazená výpravčími, pardon dispečery, v červených čepicích. Možná jsme stihli natočit tuto malebnou železnici na poslední chvíli. Už řadu let se totiž mluví o její elektrifikaci a stavbě betonových nástupišť.
To druhý dnešní úsek, z Veselí nad Lužnicí do Tábora, už kouzlo starých časů dávno ztratil. Z někdejší Dráhy císaře Františka Josefa se stal IV. rychlostní koridor, po kterém mohou vlaky jezdit rychlostí 160 km/h a časem i víc.
Krásná trať napříč Třeboňském přímo vybízí k vedení speciálních turistických vlaků. Jeden takový pro rakouské fanoušky železnice na jaře vypravila společnost Rail System, což jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít.
Projeďte se z Českých do Velenic do Tábora za 6 minut:
Nejdřív podél Lužnice
Naši vyhlídkovou jízdu mezi třeboňskými rybníky začínáme ve stanici České Velenice. Ve Velenicích si můžete objednat jízdu replikou historického trolejbusu. Za větším turistickým vyžitím však musíte za hranice, do Gmündu. Doporučujeme se svézt úzkokolejkou Waldviertelbahn po jedné ze dvou tratí. Ve městě najdete také Muzeum skla a kamene, městské muzeum nebo vyhlášený aquapark.
Turistické cíle podél tratě 226
Vyrážíme nejprve k západu, s rychlíkem společnosti Rail System nejprve kopírujeme trať do Českých Budějovic, po jednom kilometru se však naše koleje stáčejí doprava, k severu. Zdejší kraj je rájem především pro milovníky pěší a cykloturistiky. Hluboké lesy a rybníky a pískovny. Podél česko-rakouské hranice se můžete toulat celý den a nepotkáte živou bytost. Čím však více k severu, tím víc bude lidských obydlí přibývat.
První stanicí je Nová Ves nad Lužnicí. V areálu nádraží končí nákladní lanovka, místní pískovny. Právě tady se zdejší písek vagonuje. U zastávky Hrdlořezy můžete navštívit Letecké muzeum. Expozice představuje československou leteckou historii se zaměřením na období studené války. Zhlédnete letouny, vrtulníky, motory i další menší exponáty. Do některých letadel se můžete i posadit. Na Třeboňsku to však není jediné muzeum tohoto druhu. Další najdete zhruba o 20 kilometrů dál v Libořezech (11 kilometrů ze stanice Majdalena).
Následuje Suchdol nad Lužnicí se svojí zastávkou i „hlavním“ nádražím. V létě nezapomeňte na výlet přibalit plavky, právě v okolí Suchdola je několik bývalých pískoven s plážemi pro veřejnost.
Trať v Suchdole na Lužnicí před 120 lety a dnes
Trať museli naši předkové stavět v náročném podmáčeném terénu, není proto divu, že koleje až do Třeboně věrně kopírují stopu silnice první třídy číslo 24. Historická kupecká stezka tudy vedla dávno před železnicí, takže projektanti měli jistotu, že se železnice neutopí v bahně nebo rašelině.
Nedaleko stanice Majdalena začíná Zlatá stoka, jeden z umělých vodních kanálů, který napájí Třeboňskou rybniční soustavu. Tato konkrétní stavba vznikla na základě plánů Štěpánka Netolického kolem roku 1506. Z Majdaleny můžete také dojít (nebo dojet na kole) až do Chlumu u Třeboně. Alespoň zvenčí se tam pokochejte tamním zámkem a projděte se rozlehlým zámeckým parkem.
Pak okolo Třeboně...
Zvláštní rychlík společnosti Rail System pokračuje dál směrem k Třeboni. Míjíme zastávku Majdalena, ze které je to nejblíže k rozvodí Staré a Nové řeky. Nová řeka je další z umělých kanálů, na Třeboňsku možná ten nejdůležitější, dodnes totiž chrání Třeboň a rybník Rožmberk před velkou vodou, přebytečnou vodu odvádí z Lužnice do Nežárky.
A už se před námi objevuje silueta Třeboně. Pokud chcete toto historické město navštívit, rozhodně doporučujeme z vlaku vystoupit v zastávce Třeboň lázně, odkud to máte do centra jen pár kroků. Stanice Třeboň leží o několik kilometrů dál a do města je to docela štrapáce.
Zastávka Třeboň lázně se dříve jmenovala Třeboň město
A co si v Třeboni prohlédnout? Střed města je opravdu velmi maličký, takže všechna lákadla leží téměř vedle sebe. Lákadlem číslo jedna je bezesporu zámek s rozsáhlým anglickým parkem, ve kterém najdete i Dům přírody Třeboňska s interaktivní expozicí. Hned vedle je pak Pivovar Regent, který nabízí prohlídky i s ochutnávkou. Na náměstí pak můžete vystoupat na vyhlídkovou věž staré radnice nebo navštívit místní Muzeum a galerii.
Po hostině v některé z vyhlášených rybích restaurací vám jistě přijde vhod vycházka kolem Světa. Ne, neženeme vás do horoucích pekel, Svět se jmenuje ikonický třeboňský rybník. Na jeho břehu stojí schwarzenberská knížecí hrobka, která též stojí za návštěvu.
Náš vlak se loučí s Třeboní a vydává se na další cestu. Několikrát křížíme Zlatou stoku a v jednu chvíli jedeme přímo po hrázi, která odděluje náš největší rybník Rožmberk a rybník Káňov. Pokud si chcete Rožmberk prohlédnout, máte pořád šanci, stačí vystoupit v zastávce Lužnice. Hráz našeho vodního giganta je od vás vzdálená jen několik set metrů. Navíc přímo na ní najdete Rybníkářské muzeum. Na návsi v obci Lužnice pak každé léto můžete navštívit Muzeum lidové architektury.
Stanice Lomnice nad Lužnicí je důkazem toho, jak je na české železnici málo odstavných kolejí. Právě tady, dá se říci uprostřed ničeho potkáváme odstavené osobní vagony, které jedna z velkých dopravních společností nakoupila v Rakousku a tady čekají na svůj další osud.
Projíždíme kolem rybníků s poetickými názvy Naděje, Láska, Víra nebo Dobrá vůle. Za zastávkou Frahelž překonáváme Lužnici. Čím více se však blížíme k Veselí nad Lužnicí, tím více ubývá rybníků, zato přibývá pískoven. Z okna vlaku sice asi rozdíl nepoznáte, je ale dobré na to upozornit. Některé veselské pískovny jsou známé svou čistou vodou a příjemnými plážemi.
Po ocelovém mostě se dostáváme přes Nežárku a už vidíme první cíl naší cesty, Veselí nad Lužnicí. Zleva se k nám připojuje trať z Českých Budějovic, původně pouhá spojka, dnes rychlostní koridor. Díky snímku fotografa Petra Ovsenáka můžeme posoudit, jak se toto místo během posledních téměř 50 let změnilo k nepoznání.
Vjezd do stanice Veselí nad Lužnicí od Třeboně v roce 1979 a 2026
A nakonec po rychlodráze
Turistické cíle podél tratě 220
To závěrečný úsek jízdy rychlíku společnosti Rail System, z Veselí nad Lužnicí do Tábora, se k nepoznání měnil především v posledních deseti letech. Úsek jsme už několikrát projížděli, takže to dnes vezmeme stručně. Ve Veselí nad Lužnicí najdete Blatské muzeum ve Weisově domě s expozicí Život ve městě a také s rozsáhlým modelovým kolejištěm. V Soběslavi pak totéž Blatské muzeum, tentokrát ovšem ve Smrčkově a Rožmberském domě.
Další muzeum je k dispozici v Plané nad Lužnicí, v přízemí Muzea fara bývají dočasné výstavy, v patře pak expozice o historii města. V Sezimově Ústí pak určitě navštivte prezidentskou Benešovu vilu s rozsáhlým parkem a hrobkou manželů Benešových.
A po pár minutách jízdy je tu konec naší dnešní cesty, stanice Tábor. Zkušeným turistům určitě nemusíme radit, kam se v historickém městě vypravit. Ve středověkém centru husitského města najdeme muzeum s podzemními chodbami, vyhlídkovou věž kostela Proměnění Páně, hradní věž Kotnov, bývalý klášter bosých augustiniánů, ale i nová muzea: čokolády a marcipánu, pivovarnictví nebo hudby. Obdivovat můžeme také dochované hradby se soustavou bašt a bran.
Kromě Dráhy císaře Františka Josefa a Českomoravské transverzálky (přes Horní Cerekev, Jihlavu, Brno a Vlárský průsmyk do Trenčianské Teplé) v Táboře začíná jedinečná Křižíkova železnice do Bechyně. Byla to první ryze elektrická dráha v bývalém Rakousku-Uhersku a dodnes je fascinujícím technickým unikátem.
Naše dnešní jízda jižními Čechami nám poskytla krásné srovnání. Z Českých Velenic do Veselí to byla cesta takřka po venkovské lokálce, jak za starých časů, z Veselí do Tábora pak rychlovka po koridoru mezi protihlukovými stěnami. Snad budou obě formy železnice spolu i v dnešních časech ještě dlouho koexistovat.