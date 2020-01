Na co zírá mašinfíra: Parní mašinkou po pražské trati, která brzy zmizí

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Trať z Prahy přes Říčany do Benešova a dál do Českých Budějovic vznikla ve druhé polovině devatenáctého století jako Dráha Františka Josefa. Sloužila jako spojení Prahy a Vídně.

První vlak vyrazil z Prahy do Veselí nad Lužnicí v roce 1871, úsek do Českých Budějovic byl otevřen o tři roky později. Dnes je trať součástí budovaného čtvrtého rychlostního koridoru a úsek mezi Prahou a Benešovem patří k nejvytíženějším v zemi.

Od roku 2018 se koridor staví právě na námi projížděném úseku, mezi pražským Hlavním nádražím a stanicí Praha-Hostivař. Trať nově povede skrz bývalé vršovické seřaďovací nádraží. Odpadne tak oblouk k zastávce Praha-Strašnice, která zanikne.

Místo ní se však cestující mohou těšit na dvě zastávky úplně nové, a to Praha-Eden, nedaleko od stadionu Slavie Praha, a Praha-Zahradní město, nad Průběžnou ulicí.



Historický provoz na pražském Hlavním nádraží

Přestože je trať 221 samozřejmě plně elektrifikovaná, my jsme se na ní vypravili parním vlakem Výtopny Zlíchov. Ukážeme vám místa, která už možná ani neexistují nebo budou už za chvíli pouhou historií.



Jako za starých časů

S parní lokomotivou 213 902 si připomeneme, jak se cestovalo v dobách našich babiček. Vyrážíme z pražského Hlavního nádraží, které pořádně zakouříme. Ještěže nás dispečer postavil na kolej mimo obří nádraží halu. Hned po rozjezdu máme možnost souběžné jízdy s Regionovou, která míří na legendární Posázavský Pacifik. Hned na konci nástupiště se před námi objevují tři Vinohradské tunely. Směřujeme k prostřední tunelové troubě.



Na konci tunelu se můžeme pohledem druhé kamery podívat, jak to vypadá, když se parní vlak rozjíždí v tunelu.

Projedeme stanicí Praha Vršovice, a to ještě v době, kdy po novém čtvrtém nástupišti nebylo ani památky. Poté, co vpravo odbočí trať do Vraného nad Vltavou, už projíždíme bývalým seřaďovacím nádražím, které přestalo fungovat po dostavbě Odstavného nádraží Jih. Mineme budoucí zastávku Praha-Eden. Projížděli jsme kolem ní v době, kde se teprve betonovala nástupiště.

Následující úsek si dobře zapamatujte, vlaky po něm už dlouho jezdit nebudou. Je to velký oblouk, který míří do zastávky Praha-Strašnice. Po rekonstrukci se trať napřímí a povede rovně přes bývalý vršovický ranžír.



Za strašnickým obloukem se zleva připojí malešická spojka, po které jsme nedávno projížděli s městskou linkou Arrivy, a už míříme ke stanici Praha-Hostivař. Ta se po koridorizaci změnila k nepoznání. Historická nádražní budova byla opuštěna a vlaky teď staví na ostrovních nástupištích o několik desítek metrů dál směrem na Říčany.



Projeďte se ze stanice Praha-Hlavní nádraží do Strančic za tři a půl minuty:



Za stanicí Praha-Uhříněves si uvědomujeme, jak fádní může být jízda po trati, která je lemovaná vysokými protihlukovými zdmi. Projedeme přes „přejezd smrti“, kde nedávno City Elefant narazil do kamionu, jehož řidič zůstal stát na kolejích (psali jsme zde). Zastavujeme v Říčanech, městě, ve kterém mají jeho obyvatelé podle výzkumu nejlepší životní podmínky.



Říčany stojí za prohlédnutí. Můžeme navštívit městské muzeum, zříceninu raně gotického hradu nebo prvorepublikové koupaliště Jureček.

Jen se naše mašinka z Výtopny Zlíchov za Říčany rozjede, už musí brzdit před konečnou stanicí. Před tím, než ve Strančicích úplně zastaví, mine zajímavou železniční odbočku.

Vpravo míří do velkého stoupání vlečka velkopopovického pivovaru. Ta byla dlouhá léta neprůjezdná, koleje byly zarostlé a uvažovalo se o jejím snesení. V roce 2018 se pivovar dohodl s Českými drahami, že vlečku obnoví a v sezoně po ní bude jezdit pravidelný víkendový spoj.



Mapa trati 221 mezi Prahou hl. n. a Strančicemi

Ze Strančic se můžete vypravit buď do Velkých Popovic na prohlídku pivovaru, do nedalekého zámku Berchtold s expozicí miniatur, nebo na druhou stranu do proslulých Voděradských Bučin.



V dnešním díle Mašinfíry jsme toho sice moc neujeli, zato jsme mohli s pomocí parního vlaku z Výtopny Zlíchov zaznamenat další železniční zákoutí pražského uzlu, které se zanedlouho stane minulostí.