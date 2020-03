Na co zírá mašinfíra: Horním Pacifikem podél Sázavy z Kácova do Čerčan

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Trať se současným značením 212 vlastně nemá s původním Posázavským Pacifikem, tedy drahou mezi pražskými Vršovicemi a Čerčany, nic moc společného. Obě tratě vznikly nezávisle na sobě, protože však vedou obě podél Sázavy, cestující jim přisoudili shodné jméno s rozlišením dolní a horní.

Horní Pacifik se začal stavět v srpnu 1899 jako dráha z Kolína do Čerčan s odbočkou do Kácova. Nejprve byl zprovozněn úsek mezi Kolínem a Novým Dvorem, dnešními Rataji nad Sázavou, a to 14. prosince 1900.



Potíže se stavbou ocelového příhradové mostu přes Sázavu v Ratajích zapříčinily, že do Čerčan a do Kácova vlaky poprvé dojely až v srpnu 1901. Kácov zůstal ještě dva roky koncovou stanicí, pak se trať prodloužila do Světlé nad Sázavou.

Trať nad řekou Sázavou vede ve velmi náročném terénu, dráha tedy musí překonávat překážky pomocí častých umělých staveb. Propustky, náspy nebo tunely na sebe často navazují. Unikátní je třeba stanice Ledečko, která je uzavřena mezi dvěma tunely.

Horní Pacifik nedávno prošel náročnou rekonstrukcí. Řada stanic, světe div se, se i po opravě obešla bez modrého zábradlí a ostrovních betonových nástupišť. Vzorem je třeba stanice Kácov, kde naše jízda zážitkovým vlakem společnosti Kladenská dopravní a strojní začíná.

Horním Posázavským Pacifikem se můžete projet i za pouhé čtyři minuty:



Čtyřmi tunely po proudu Sázavy

Odjíždíme z Kácova, malebného starobylého městečka s několika turistickými lákadly. Můžete si prohlédnou tamní barokní zámek, i když pouze zvenku. Soukromý majitel, který ho před několika lety koupil, ho začal opravovat.

Mapa horního úseku Posázavského Pacifiku mezi Kácovem a Čerčany

Navštívit však můžete třeba Malé muzeum techniky, kde jsou vystaveny desítky kusů motocyklů české i slovenské provenience. A pokud byste dostali žízeň, k dispozici je pivovar, založený už v roce 1457.

Za Kácovem náš vlak jede po pravém břehu Sázavy podél vysokých skal. Většina z nich koleje ohrožovala, a proto jsou dnes ukryté za ocelovou sítí. Po chvíli se přímo v ose kolejí objevuje monumentální středověký hrad Český Šternberk. Zdeslav z Divišova ho založil už kolem roku 1241, od té doby je trvale obydlený.

Až pojedete běžným osobním vlakem, nezapomeňte vystoupit v Ratajích nad Sázavou. Prohlédněte si tamní zámek s muzeem a podívejte se na hrad Pirkenštejn, který byl přestavěn na faru a zvonici.

V Ratajích se k trati 212 připojuje dráha 014 od Kolína, hned potom přejíždíme ocelový most přes Sázavu. Se 70metrovou vzdáleností mezi nosníky se řadí mezi železniční mosty s největším rozpětím u nás.

V úseku před a za stanicí Ledečko projíždíme úsekem se čtyřmi tunely. Mineme také jednu raritu, neveřejnou zastávku určenou pro návoz pionýrů do tábora v Samopších.

Po pár kilometrech dojedeme do stanice Sázava. Tady máme několik možností. Můžeme navštívit jednak Sázavský klášter, jednak Centrum sklářského umění.

Ze zastávky Chocerady si můžeme prohlédnout zámek Komorní Hrádek. Ale pozor – zámek v majetku ministerstva obrany je přístupný jen jednou ročně. Za Hvězdonicemi podjedeme dálnici D1 a koleje míří ke zřícenině hradu Stará Dubá. Projedeme také lokalitou, kde do 15. století stávalo městečko Odranec.

Ze zastávky Zlenice se můžeme v létě přívozem dostat k další zřícenině, tentokrát stejnojmenného hradu, zvané též Hláska. Z nádraží je to opravdu jen kousek.

Údolí Sázavy se postupně rozšiřuje a vpravo přes řeku už můžeme zahlédnout trať z Prahy do Benešova. Projedeme kolem bývalého místního nádraží Čerčany, kde trať původně končila a zastavujeme v současné koridorizované stanici Čerčany. Tady můžete ze zážitkového vlaku Kladenské dopravní a strojní přestoupit na spoje, které směřují na dolní úsek Posázavského Pacifiku.