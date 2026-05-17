Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na co zírá mašinfíra: Po dráze císaře Františka Josefa z Budějovic do Velenic

Jakub Vrána
Po dlouhé době se s Mašinfírou vypravíme na jih Čech. Bardotkou společnosti Rail System projedeme historickou dráhu císaře Františka Josefa. Vyrazíme z Českých Budějovic a podél Novohradských hor kolem rodiště Jana Žižky dojedeme až k rakouským hranicím, do přechodové stanice České Velenice.

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv

Železniční trať spojující České Budějovice s Českými Velenicemi představovala jednu z nejdůležitějších tepen rakousko-uherské monarchie. Zatímco první koněspřežná dráha na kontinentu mířila z Budějovic na jih do Lince, tato trasa, budovaná jako součást ambiciózního projektu Dráhy císaře Františka Josefa (k.k. privilegierte Kaiser-Franz-Josephs-Bahn), měla za úkol propojit Vídeň s Prahou, a také s Plzní a Chebem přes jižní Čechy.

Nádraží v Českých Budějovicích v roce 1873, tedy v době, kdy už byla trať do Lince přestavěna na parní provoz.
Seřaďovací nádraží České Budějovice
Začátek novodobé přeložky, která vznikla kvůli dálnici D3 u Nových Hodějovic. Původní trať KFJB vedla podle protihlukové stěny více vlevo.
Dráha císaře Františka Josefa prochází směrem na České Velenice mnoha oblouky
Trať byla elektrifikována poměrně nedávno, v roce 2009.
25 fotografií

Stavba úseku z Českých Budějovic směrem k rakouské hranici začala v roce 1868. Terén Třeboňské pánve a Novohradska sice nenabízel tak dramatické překážky jako Alpy, přesto museli inženýři bojovat s rašeliništi, četnými rybníky a podmáčenou půdou, což vyžadovalo rozsáhlé násypy a precizní odvodňovací systémy.

Úsek z Českých Budějovic do Plzně byl dokončen v září 1869, úsek z Budějovic do Českých Velenic pak o dva měsíce později. První vlak z Českých Velenic až do Prahy na dnešní hlavní nádraží dojel v prosinci 1871, Plzně do Chebu v roce následující a spojnice Českých Budějovic a Mezimostí (dnes Veselí nad Lužnicí) byla hotova dokonce až v létě 1874.

Mapa trati 199 z Českých Budějovic do Českých Velenic

Očekávání majitelů byla velká, nicméně hospodářské výsledky nové dráhy za nimi výrazně zaostávaly. Hlavně kvůli tomu, že jižní a západní Čechy v té době nepatřily k průmyslově rozvinutým oblastem, navíc tratě procházely náročným terénem a jejich výstavba i provoz byly náročné. Není proto divu, že KFJB byla v roce 1884 zestátněna, a to jako jedna z prvních železničních společností v monarchii.

Co se však tehdejším stavitelům opravdu povedlo, bylo vybudování dopravního uzlu s železničními opravnami v Gmündu na rakousko-českých hranicích. Železnice tam vyvolala tak masivní rozvoj, že na zelené louce v blízkosti nádraží vyrostla nová čtvrť. Zdejší opravárenský závod patřil k nejmodernějším v celém Rakousku-Uhersku. V roce 1907 zde dokonce jezdil jeden z prvních trolejbusů ve střední Evropě, spojující nádraží s centrem Gmündu.

Stanice Gmünd před rokem 1920

Před normálněrozchodným stávalo také nádraží úzkorozchodné železnice vedoucí do Groß Gerungs (Velkých Kerušic), Litschau (Ličova) a Heidenreichstein (Kamýku). V roce 1927 bylo nádraží zrušeno, ale úzkokolejka přes České Velenice jezdila až do roku 1951, kdy byly rakouské dráhy nuceny postavit přeložku po jižním břehu řeky Lužnice.

Zajímavostí je, že město České Velenice, jak ho známe dnes, v době vzniku tratě neexistovalo. Teprve po první světové válce, konkrétně v roce 1920 na základě Saintgermainské smlouvy připadlo celé nádraží nově vzniklému Československu. Rakouský Gmünd zůstal na pravém břehu Lužnice, na levém vznikly České Velenice.

Ne však na dlouho. Po mnichovském diktátu byly České Velenice připojeny k Německu pod názvem Gmünd III – Bahnhof. Na žádost Rudé armády byl 23. března 1945 tento důležitý železniční uzel, jímž proudily na východ německé zbraně, bombardovány americkým letectvem. Třicet letounů zasypalo nádraží, železniční dílny a okolí tisícem leteckých bomb.

Po válce byl provoz železnice obnoven, provoz a život ve městě však ochromila železná opona. Z mezinárodní magistrály se stal ostře sledovaný úsek v hraničním pásmu, kde každý cestující byl potenciálním emigrantem. Kontroly probíhaly v každém vlaku už daleko před Velenicemi.

Štokr 556.0506 v čele nákladního vlaku z Českých Velenic do Gmündu, 27. září 1979

Blízké a navazující tratě

České Budějovice – Tábor

České Budějovice – Protivín

České Budějovice – Linz (zaniklá)

Replika kolejí koněspřežky na kamenném mostě za Holkovem GPS: 48.8393231N,...

České Budějovice – Horní Dvořiště

České Budějovice – Nové Údolí

České Velenice – Veselí nad Lužnicí (připravujeme)

Po roce 1989 se vlaky mohly opět svobodně rozjet i do Rakouska, kvůli značné odlehlosti však přeshraniční osobní doprava příliš nenarostla. Železniční opravny zkrachovaly v roce 2014 a od té doby je rozlehlý areál prázdný.

Klíčovým milníkem byla elektrizace, která v úseku České Budějovice – České Velenice proběhla v letech 2006–2010. Elektrický provoz do Nových Hradů začal v lednu 2009 a do Českých Velenic v červnu 2010. Současně byly modernizovány stanice a trať byla místy upravena pro rychlost až 100 km/h. V souvislosti se stavbou dálnice D3 byla dráha u Nových Hodějovic přeložena do výhodnější stopy.

Mezi Českými Budějovicemi a Českými Velenicemi dnes jezdí RegioPantery Českých drah. Často se tu však objevují také výletní vlaky soukromých dopravců. Jedním z nich, který si objednali rakouští železničáři u společnosti Rail System, jsme se svezli i my. Kdo by odolal netlumenému zvuku motoru K6S310 DR slavné Bardotky?

Cestu z Českých Budějovic do Českých Velenic můžete absolvovat za 4 minuty:

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv

Z ranžíru k Novohradským horám

Naši dnešní cestu nezačneme jako tradičně na klasickém nádraží, ale vyrazíme z budějovického seřaďovacího nádraží, po železničářsku z ranžíru. Až do Českých Velenic jedeme totiž jako soupravový vlak bez cestujících, a tak zajíždět k peronu nemá smysl.

V jihočeské metropoli určitě navštivte historické centrum města, vystoupejte na Černou věž, projděte se podloubími na náměstí Přemysla Otakara II., vydejte se podél Malše prohlédnout si městské hradby a nebo zavítejte i do Jihočeského muzea. Doporučujeme také výlet po stopách koněspřežky, která vedla do rakouského Lince.

Dráha císaře Františka Josefa prochází směrem na České Velenice mnoha oblouky.

Bardotka společnosti Rail System opouští ranžír a vydává se přímo na jih. Vpravo od nás vede trať do Lince (už parostrojní), ze které po pár kilometrech odbočuje dráha do Nového Údolí. Míjíme zastávku Nové Hodějovice a také místo, kde začíná jen pár let stará přeložka. Původní stopa dráhy vedla více vlevo, jenže kvůli dálnici D3 bylo nutné postavit zbrusu nový železniční most, čímž se trať narovnala a vlaky zrychlily.

Pod Budějovicemi se ovšem trať dost klikatí, opouštíme jižní směr a míříme na jihovýchod. Kam vás asi pozveme na zastávce Trocnov? Správně, do nedalekého rodiště Jana Žižky. Po modré turistické značce to jsou pouhé dva kilometry, z následující zastávky Radostice u Trocnova po červené dokonce jen kilometr a půl. Prohlédnout si můžete třeba základy Žižkova dvorce, památník slavného vojevůdce nebo jeho monumentální sochu. K návštěvě láká také zdejší archeoskanzen.

Stanice Borovany se do roku 1961 jmenovala Borovany-Trhové Sviny.

Turistické cíle podél trati 199

Další stanice jsou Borovany (do roku 1961 Borovany-Trhové Sviny). Ve městě najdete jeden z nejmenších klášterů u nás, který se proměnil v kulturní centrum. V někdejším sídle augustiniánů si můžete prohlédnout hned několik expozic, včetně té železniční. Pokud se vydáte od nádraží po červené turistické značce směrem do Trhových Svin a za rybníkem Jezero zahnete po lesní cestě vlevo, dojdete k Zoo Dvorec. Zařízení se specializuje na velké tygrovité šelmy, ale najdete tam více než 200 druhů zvířat.

Milovníci zvířat mohou vystoupit také v zastávce Hluboká u Borovan. Na dohled od kolejí totiž k návštěvě láká tamní Safari Resort, volná expozice zvířat, kde můžete pozorovat koně, velbloudy, lamy, osly, mini krávy či jaky. K dispozici je také offroad safari.

Uprostřed hlubokých lesů Novohradska přímo ve stanici Jílovice najdete Veteran Muzeum s více než stovkou exponátů. K prohlídce je však nutné se objednat předem. Souprava s dvoubarevnou Bardotkou Rail System v čele však ani tady nestaví, má před sebou úplnou zelenou vlnu.

Stanice Nové Hrady

Vystoupíte-li ve stanici Nové Hrady, nemáte zdaleka vyhráno. Od nádraží je to do města po turistických cestách celých 10 kilometrů, přímo po silnici o polovinu méně. Určitě neotálejte s návštěvou. Město se chlubí zámkem (ve správě Akademie věd ČR), veřejně přístupným hradem, po dohodě přístupným klášterem Božího Milosrdenství, ale také městským muzeem, zbytky středověkého opevnění nebo historickou kovárnou.

Za výlet stojí také nedaleké Tereziino či Terčino údolí. Toto romantické místo podél řeky Stropnice si ve druhé polovině 18. století zamilovala hraběnka Terezie Buquoyové a proměnilo ho v anglický park. Na jeho konci stojí tvrz Cuknštejn, kterou můžete znát třeba ze seriálu Ať žijí rytíři. Tvrz se v současné době rekonstruuje, ale můžete si ji prohlédnout aspoň zvenčí.

Do Českých Velenic nám zbývá už jen pár kilometrů přes temný les. Nejprve potkáme trať od Veselí nad Lužnicí a o chvíli později vlak společnosti Rail System přijíždí k nástupišti. Obří kolejová pláň dává dostatečnou představu o tom, jak to v těchto místech kdysi žilo.

Lokomotivy 475.1142 a 498.106 na točně českovelenických železničních opraven, 27. září 1979

Ve Velenicích si můžete objednat jízdu replikou historického trolejbusu. Za větším turistickým vyžitím však musíte za hranice, do Gmündu. Doporučujeme se svézt úzkokolejkou po jedné ze dvou tratí. Ve městě najdete také Muzeum skla a kamene, městské muzeum nebo vyhlášený aquapark.

Trať 199 si užijí hlavně ti z vás, kdo nemáte rádi davy lidí, pro ty je Novohradsko skvělou volbou. Zapomněli jsme připomenout, že zdejší kraj s navazujícím Třeboňskem je rájem pro cyklisty. Jen si v létě nezapomeňte přibalit repelent, zdejší rybníky, rašeliniště a hluboké lesy totiž lákají nejen turisty, ale také komáry.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ruina montium. Kvůli zlatu Římané rozebrali španělskou horu na součástky

Kdyby krajina uměla vyprávět, dalo by se španělským Las Médulas naslouchat...

Kdyby krajina uměla vyprávět, dalo by se španělským Las Médulas naslouchat dlouho. Příběhy o hledání zlata, otrocké dřině a mimořádných inženýrských počinech v antice by přitom dokreslovala příroda,...

Tajemná Thorova studna. Na březích USA se „vypouští vana“ Tichého oceánu

Všechno hezké má jednou svůj konec. Ale že by svůj konec měl mít i Tichý oceán,...

Titulek samozřejmě přehání. Tichý oceán se pochopitelně nedá považovat za vanu, z níž by někdo vypouštěl skrze odtok vodu do potrubí. Nic to však neubírá tomu, že puklina na oregonském pobřeží...

Česká krajina jako na dlani. Udělejte si výlet na nejkrásnější vyhlídky

Tiské stěny lákají na skalní bludiště plné úzkých uliček, jeskyní i skalních...

Jarní počasí přímo vybízí k pěší turistice. A protože je Česko plné úžasných vyhlídek, proč nevyrazit právě na jednu z nich. Stačí sbalit batoh a obout kvalitní obuv. Vybrali jsme pro vás šest...

„Jsem lovec, vymírající druh. Ženské to cítí.“ Čech líčí rybolov na Aljašce

Petr Kos jezdil lovit ryby na Aljašku osm sezon. Své zážitky ze Severní Ameriky...

Osm sezon strávil na Aljašce na rybářských lodích. Našetřil si trochu peněz a díky tomu si splnil sen: v Norsku koupil sto let starou tuleňářskou loď jménem Anna, kterou postupně opravuje. O svých...

Bez partnera i bez obav. Vybrali jsme nejlepší destinace pro sólocestovatelky

Žena s turistickým batohem cestující sama

Ženy vyrážejí na cesty samy častěji než kdy dřív. Přestože je stále odrazují obavy o bezpečí, nové žebříčky i zkušenosti cestovatelek ukazují, které země dnes patří k nejpřívětivějším destinacím pro...

Ztracené nervy, ukradené peníze. Tenerife má mnoho tváří, přesto se zamilujete

Tenerife objedete dokola za pouhé tři hodiny, ale svou přírodní rozmanitostí...

Pocit, že jste během pár dnů procestovali čtyři naprosto odlišné země. Tenerife sice objedete dokola za pouhé tři hodiny, ale svou přírodní rozmanitostí strčí zbytek Kanárských ostrovů hravě do...

17. května 2026

Na co zírá mašinfíra: Po dráze císaře Františka Josefa z Budějovic do Velenic

Bardotka 749.262 společnosti Rail System

Po dlouhé době se s Mašinfírou vypravíme na jih Čech. Bardotkou společnosti Rail System projedeme historickou dráhu císaře Františka Josefa. Vyrazíme z Českých Budějovic a podél Novohradských hor...

17. května 2026

Houpačky nad Alpami i stezky duchů. Salcbursko nabízí hory plné zážitků

Region Hochkönig patří mezi špičková místa rakouské turistiky.

Zapomeňte na představu, že Alpy patří jen turistům s pohorkami. Salcburské regiony Hochkönig, Dachstein West a St. Johann in Salzburg spojují aktivní dovolenou, atrakce pro nejmenší a autentickou...

16. května 2026

Tajemná Thorova studna. Na březích USA se „vypouští vana“ Tichého oceánu

Všechno hezké má jednou svůj konec. Ale že by svůj konec měl mít i Tichý oceán,...

Titulek samozřejmě přehání. Tichý oceán se pochopitelně nedá považovat za vanu, z níž by někdo vypouštěl skrze odtok vodu do potrubí. Nic to však neubírá tomu, že puklina na oregonském pobřeží...

16. května 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  15. 5. 16:37

Drsně krásný kraj se seversky strohou atmosférou. Tajemné Skotsko si vás získá

Skotsko je drsný kraj, který má tisíce jezer a možná stejný počet strašidel,...

Skotsko je drsný kraj, který má tisíce jezer a možná stejný počet strašidel, duchů a bájných netvorů. Vydejte se objevovat krajinu s divokou přírodou, středověkými hrady a atmosférou, jakou nikde...

15. května 2026  8:30

Bez partnera i bez obav. Vybrali jsme nejlepší destinace pro sólocestovatelky

Žena s turistickým batohem cestující sama

Ženy vyrážejí na cesty samy častěji než kdy dřív. Přestože je stále odrazují obavy o bezpečí, nové žebříčky i zkušenosti cestovatelek ukazují, které země dnes patří k nejpřívětivějším destinacím pro...

15. května 2026

Sláva hradů a zřícenin. Objevte poklady, o kterých jste možná ještě neslyšeli

Dominantou goticko-renesančního hradu Roštejn, jedné z nejzajímavějších památek...

Malebné siluety středověkých hradů jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny a ani v dnešní přetechnizované době nepřestávají tyto památky lákat k návštěvě. Vydejte se s námi k branám tří...

14. května 2026  8:30

Dodávka, alkovna nebo integrál? Srovnání typů obytných vozů – s kým a kam jedete

Ve spolupráci
Dodávka, alkovna, nebo polointegrál? Vyberte si obytný vůz přesně podle vašich...

Láká vás svoboda na čtyřech kolech, ale při pohledu do nabídky půjčoven váháte, jak vybrat obytný vůz, který bude skutečně odpovídat vašim potřebám? Volba mezi kompaktní dodávkou, rodinnou alkovnou...

14. května 2026

Letištní kontrola zvládnutá hladce. Poradíme, jak sbalit zavazadlo

Cestující s kufrem na ruzyňském letišti (ilustrační snímek)

Na pasažéry čeká při cestách letadlem méně komplikací než v minulosti. Přesto není na škodu připomenout pár základních pravidel a kroků, jak zajistit, aby bezpečnostní kontrola na letištích proběhla...

14. května 2026

Vařil pro princeznu, utíkal před mačetou. DJ Džejár líčí své zážitky z Asie

Premium
Hudební promotér Petr Dzingel, známý také jako DJ Džejár, už téměř dvacet let...

Hudební promotér Petr Dzingel, který je známý také jako DJ Džejár, už téměř dvacet let navštěvuje oblíbené destinace v Asii a objevuje autentické recepty, o něž se dělí na svém blogu i na sociálních...

14. května 2026

Ztráta zavazadla při cestování letadlem: co dělat a na co máte nárok

Ilustrační snímek

Ztracená, poškozená nebo třeba jinam odeslaná zavazadla dokážou pořádně pocuchat nervy a zkazit začátek dovolené. Aerolinky s podobnými komplikacemi nicméně počítají a dokážou cestujícím vyjít...

13. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.