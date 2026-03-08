Na co zírá mašinfíra: Pod dráty na jih, z Plzně do Klatov

Radek, náš dnešní mašinfíra, nám ukáže další zajímavou trať v západních Čechách. Projedeme další úsek Plzeňsko-březenské dráhy, tentokrát ale směrem z Plzně na jih, do Klatov. Čeká nás bezmála 50kilometrová jízda předjarním Plzeňskem, a to zvláštním rychlíkem společnosti Kladenská dopravní a strojní.

Dnešní předjarní jízdu podnikneme po historické Plzeňsko–březenské dráze. Tento ambiciózní projekt měl propojit severočeská ložiska hnědého uhlí s průmyslovou Plzní a co víc, s Bavorskem. Stejnojmenná akciová společnost získala v roce 1870 koncesi a začala stavět.

Plzeň hlavní nádraží na dobové pohlednici z roku 1908
Stanice Plzeň hlavní nádraží na dobové pohlednici
Hlavní nádraží v Plzni. (14. ledna 2025)
Plzeň hlavní nádraží na dobové pohlednici z roku 1970
Stanice Plzeň hl. n.
Navazující a blízké tratě

Severní část dráhy vedla z Plzně přes Blatno u Jesenice do Žaboklik. Tam se trať dělila. Jedna větev pokračovala do Žatce a dál do Bíliny a do Mostu, druhá se stáčela zpět, u Nechranic překročila Ohři a ve stanici Březno u Chomutova se napojila na Buštěhradskou dráhu. První vlaky se z Plzně na sever rozjely v roce 1873.

Jižní část z Plzně přes Dobřany, Klatovy, Nýrsko do Železné Rudy se začala stavět později, koncese byla vydána v roce 1872. Společnost si ale ukousla příliš velké sousto, práce v náročném šumavském terénu si vyžádaly daleko více peněz, než byl původní odhad. Rakouská vláda musela nakonec Plzeňsko-březenské dráze několikrát finančně vypomoci.

Prvním zprovozněným byl v roce 1876 Plzeň – Nýrsko. V Plzni ale dráha provizorně končila v dnešní zastávce Plzeň zastávka, krátká spojovací trať, která mimoúrovňově křížila koleje České západní dráhy vznikla až o rok později. Tehdy byla také Plzeňsko-březenská dráha slavnostně prodloužena až na hranici s Bavorskem nad Železnou Rudou.

Mapa trati Plzeň hl. n. - Klatovy

Stavba náročné horské tratě ale soukromou společnost naprosto finančně vyčerpala. Už v roce 1884 tak byla Plzeňsko-březenská dráha zestátněna a většina jejího majetku včetně tratí a technického a strojního vybavení připadla rakouským státním drahám (kkStB). Jízdní řád z roku 1900 uvádí čtyři páry osobních vlaků, kterým cesta po celé trase trvala přibližně tři až tři a půl hodiny. Další vlaky pak jezdily na kratších úsecích, například mezi Klatovy a Plzní.

Po Mnichovské dohodě připadl úsek ze Železné Rudy do Nýrska Německu, přechodovou stanicí se tak staly Janovice nad Úhlavou. 20. dubna 1945 bylo nádraží v Klatovech vybombardování americkými letouny a staniční budova byla zcela zničena. Nová byla postavena až o 14 let později.

Přijíždíme k 1. nástupišti stanice Klatovy

Úsek mezi Plzní a Klatovy byl na začátku 90. let 20. století modernizován. Trať sice zůstala jednokolejná, přibylo ale trakční vedení. Elektrický provoz byl zahájen 21. září 1996. Od té doby však všechny pravidelné vlaky, které pokračují až do Železné Rudy musí v Klatovech přepřahat.

Úplně všechny ale ne, třeba zvláštní rychlík společnosti Kladenská dopravní a strojní, ze kterého jsme cestu natáčeli, byl už z Plzně veden Brejlovcem, tedy dieselovou lokomotivou. Na své cestě na Šumavu se tak nemusel nikde zdržovat. My se dnes ovšem budeme věnovat jen první jeho cesty, z Plzně do Klatov.

Cestu z Plzně do Klatov můžete absolvovat za 4 a půl minuty:

Tady bydlela filmová Popelka

Naši jízdu začínáme v Plzni na hlavním nádraží. Stanice nedávno prošla nákladnou rekonstrukcí, a tak už jen si ji prohlédnout je velký zážitek. Na důkladnou prohlídku Plzně si vyhraďte den či dva, má co nabídnout. Historický střed města s katedrálou svatého Bartoloměje, Muzeum loutek, Národopisné muzeum, pivovar, Techmanii Science Center či zoologickou zahradu. U ní můžete pátrat třeba po stopách zaniklé pionýrské dráhy.

Brejlovec Kladenské dopravní a strojní už ale ve stanici čeká na signál volno a může se vydat na cestu k jihu. Nejprve přejíždí Radbuzu po speciálním mostě postaveném výhradně pro Plzeňsko-březenskou dráhu a hned za ním následuje mimoúrovňové křížení s kolejemi do Chebu či Domažlic.

Železniční most přes Radbuzu v Plzni na dobové pohlednici

Zastávka Plzeň zast. oplývá poměrně velkou přijímací budovou. Není ale divu, tady přece dráha z Klatov kdysi provizorně končila. Druhá kolej, dnes už jen vlečková, existuje dodnes.

Dá se říci, že Klatovská trať velkým uctivým obloukem objíždí areál někdejších Škodových závodů. Za zastávkou Plzeň-Doudlevce se přimyká k Radbuze a pokračuje po břehu nádrže České údolí do stanice Plzeň-Valcha. Tady už ale řadu let osobní vlaky nezastavují, nádražní budova je opuštěná. Co je ale právě v této stanici zajímavého, je odbočka dnes už zaniklé uhelné dráhy do Nýřan.

Opouštíme Plzeň, první zastávkou jsou Dobřany zastávka. Kdybyste vystoupili tady a dali byste se pár kilometrů zpátky na sever, dojdete až ke zbytkům hradu Litice, který založen na počátku 13. století rodem Drslaviců.

Stanice Dobřany

Turistické cíle podél tratě 170

Následuje stanice Dobřany, kde většina osobních vlaků na jih, včetně rychlíku Kladenské dopravní a strojní, čeká na křižování. Ve městě si můžete prohlédnout muzeum Augmentační sklad, které provozují tamní nadšenci vojenské historie. Návštěvníka, který se předem objedná, seznámí s uniformami a výstrojí od rakouské monarchie do současnosti. A protože v Dobřanech kdysi sídlilo jezdectvo, je velká část expozice zaměřena právě na něj. V okolí jsou pak přístupné hned dvě rozhledny. Zajímavá kamenná mohyla na Šlovickém vrchu nebo věž zaniklého, avšak pomalu obnovovaného kostela na Křížovém vrchu.

V Chlumčanech zase najdete Motomuzeum se 160 vystavenými motocykly převážně československé produkce. Ze stanice Chlumčany u Dobřan to jsou ani ne dva kilometry.

A jsou tu Přeštice, město, kde byl vyšlechtěn slavný černostrakatý vepř, Přeštík. Je to jedno z ryze českých plemen, které má ve městě dokonce sochu. Ale abychom se nezabývali jen přízemními věcmi. Přeštice jsou známé i díky monumentální stavbě Kostela Nanebevzetí Panny Marie z 18. století, který vznikl podle plánů nejvýznamnějšího barokního stavitele K.I. Dientzenhofera. Na místním hřbitově pak odpočívá tamní rodák, český mecenáš Josef Hlávka.

Stanice Přeštice

V Červeném Poříčí najdete zámek postavený v 17. století na místě středověké tvrze ve stylu takzvané saské renesance. Budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí, přesto si můžete v turistické sezoně projít hned dva návštěvnické okruhy a vydat se i do zámecké zahrady s glorietem.

Další stanicí je Švihov. Právě na zdejším vodním hradě se točila řada historických filmů a pohádek. Jednou z nich byla i slavná filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku. V hradních zdech filmaři stvořili statek, kde Popelka se svou macechou žila. Pro návštěvníky mají na Švihově připraveny hned čtyři prohlídkové okruhy, včetně výstupu na věž nebo projížďky na loďce ve vodním příkopu. Necelé dva kilometry od nádraží po červené turistické značce najdete zapomenutou zříceninu hradu Kokšín.

Dnešní stanice Švihov u Klatov na dobové pohlednici

Rychlík společnosti Kladenská dopravní a strojní se pomalu blíží do Klatov. Jako první potkáváme trať z Horažďovic, která byla součástí Českomoravské transverzálky, následuje rozsáhlé kolejiště klatovské stanice.

Přímo nad nádražím můžete navštívit Klatovskou hůrku, bývalý kostel sv. Anny, jehož torzo se po druhé světové válce změnilo ve výletní restauraci s rozhlednou. Samozřejmě to není jediný turistický cíl v Klatovech. Nesmíme opominout tamní katakomby se zhruba 30 mumiemi nebo Černou věž tyčící se nad středem města. Otevřené je také Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše s expozicemi historie města a lidové architektury. V jeho blízkosti pak stojí fascinující Pavilon skla s ukázkami výrobků šumavské firmy Lötz a řadou příležitostných výstav.

Stanice Klatovy na dobové pohlednici

Přestože se před námi na obzoru tyčí Šumava, pro dnešek si na její zdolání necháme zajít chuť. Ze stanice Klatovy se do Železné Rudy, až na samotné hranice s Německem, vypravíme zase někdy příště.

