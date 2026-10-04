Železniční spojení středočeského Rakovníku s Karlovými Vary bylo sice na konci 19. století možné, přesto poněkud zdlouhavé. Tehdejší cestující mohl použít vlaky Buštěhradské dráhy a s několika přestupy po mnoha hodinách dorazit do cíle. Méně štěstí měla ale města, která sice ležela lázeňskému centru blíže blíže, koleje velkých železničních společností je ovšem úplně minuly.
Co osobní a nákladní dopravu zrychlit výstavbou vlastní tratě? Lázeňský trojúhelník byl už tehdy velmi lukrativním obchodním partnerem, navíc s vynikajícím spojením do nedalekého Saska a Bavorska. Přesně to si říkali podnikatelé a městští radní v Rakovníku, Jesenici, Bochově, Žluticích, Toužimi nebo v Bečově. Slovo dalo slovo, přední mužové těchto měst založili společnost Místní dráha Rakovník – Bochov – Bečov (Lokalbahn Rakonitz–Petschau–Buchau), aby vzápětí požádali o koncesi ke stavbě tratě.
Poslední květnový den roku 1895 ji dostali. Lokálka měla vést z Rakovníka ze stanice státní dráhy, v Blatně u Jesenice překřížit dráhu Plzeňsko-březenskou a v Bečově nad Teplou se napojit na plánovanou trať Mariánské Lázně – Karlovy Vary. A abychom nezapomněli, z Protivce měla vést odbočka do Bochova.
Navazující a blízké tratě
Celá dráha měla být postavena nejpozději do roka a půl. Termín se sice nestihl, zpoždění se ale dalo omluvit náročným terénem, kterým lokálka vedla. 27. června 1897 byly zprovozněny úseky Rakovník – Žlutice a Protivec – Bochov, o 17 měsíců později pak zbylá část Žlutice–Bečov.
Dopravu provozovaly na účet vlastníka státní dráhy, takže nejprve kkStB a po roce 1918 ČSD. V roce 1925 byla společnost zestátněna, a tak Československé státní dráhy přišly i k jejímu majetku. Zatímco v roce 1900 byste na cestě dlouhé 88 kilometrů strávili 4 hodiny, po zavedení motorových vozů o 28 let později jízda z Rakovníka do Bečova trvala už jen hodiny tři.
Dramatická léta zažila lokálka za druhé světové války. Úsek z Pšovlk do Bečova totiž připadl Německu. Ze zapadlé stanice se stala stanice přechodová s celní a pasovou kontrolou. Válečná doprava přes hranice ale postupem času upadala, v roce 1942 byla zastavena vůbec a v roce 1944 byl v jízdním řádu zapsán jen jeden přímý vlak v původní trase. Po válce se naštěstí všechno vrátilo do starých kolejí.
Dnes na trati 161 mezi Rakovníkem a Bečovem nad Teplou jezdí pravidelné spoje Českých drah, do Bochova se po dlouhých letech vrátila osobní doprava, byť jen sezonní. Minimálně jednou do roka tudy projede i měřící vozidlo Správy železnic, aby odborníci zjistili v jakém stavu trať je. Jedné takové měřící jízdy jsme nedávno využili i my.
Z Rakovníka do Bečova nad Teplou se můžete projet zrychleně za 6 minut:
Ranní mlhou
Naše jízda měřící drezínou EM 100 Správy železnic začíná brzy ráno ve stanici Rakovník. Slunce vyšlo před několika málo minutami, ale první paprsky už stihly osvítit celé nádraží. Kdyby nebylo tak časně, doporučili bychom vám navštívit toto historické středočeské město. Nabízí se třeba středověká Pražská brána, Muzeum TGM nebo zbytky židovské čtvrti s proslulým Samsonovým domem.
Všude je ale zavřeno, tak nám nezbývá, než vyrazit. Prvních pár set metrů trati už známe, je společná s místní dráhou do Mladotic, dnes už jen do Kralovic u Rakovníka. Na odbočce Rakona se ale obě tratě rozdělují a ta naše, s číslem 161, se paradoxně obloukem vrací k dráze na Louny. Tento souběh ale vydrží sotva pár desítek metrů a opět přichází loučení.
Turistické cíle podél trati 161
Za Rakovníkem vjíždíme do pravé středočeské mlhy. Ranní vlhko v údolí Rakovnického potoka udělalo své a sluneční paprsky ne a ne proniknout na zemský povrch. Naštěstí ne na dlouho. První stanicí jsou Senomaty, tady poprvé křižujeme s pravidelným spojem ČD.
Následuje zastávka Šanov a stanice Pšovlky. Tak blízko Rakovníka probíhala po mnichovské zradě československo – německá hranice. Z Pšovlk se můžete vydat k severu, po několika kilometrech po neznačených cestách dojdete do Kolešovic. Ano, tady končí slavná Kolešovka, lokálka z Krupé, po které čas od času vyjede nostalgický spoj tažený historickou lokomotivou. A když budete mít ještě větší štěstí, najdete v sousední Kněževsi otevřený železniční depozitář spolku KHKD. V každém případě je nejlepší se informovat dopředu.
Za staničkou Oráčov poprvé zajíždíme do hlubšího lesa. Uprostřed něj stojí i zastávka Kosobody a kousek od ní vede modrá turistická značka. Když se po ní vydáte k severu, dojdete nejprve k rozhledně Tobiášův vrch a po dalších pár kilometrech k zaniklému hradišti Vlčí hora. Z něj je to pak už jen chvíle cesty ke zbytkům středověkého hradu Šprymberk. Ty jsou opravdu nepatrné, protože se traduje, že po zpustnutí hradu z jeho zbytků postavili kamenný silniční most v podhradí.
Další stanicí je Jesenice. Městečko je sice stranou hlavních turistických trase, to ale neznamená, že nemá co nabídnout. Třeba Vlastivědné muzeum s expozicí věnovanou pokladům ze středověkých hrádků a tvrzí Jesenicka. Uvidíte například jedinečný Tleský poklad středověkých skleněných „mincí“, který svým rozsahem nemá v Česku obdoby. Druhým muzeem je Jesenická továrna. Tady poznáte příběh Karla Lüftnera, zakladatele továrny na výrobu obuvnických podkůvek v Jesenici a úspěšného obchodníka, jehož jméno nesl jeden z prvních pražských obchodních domů.
Jen pár kroků od zastávky Krty najdete Krtské skály. Podle pověsti tu stále žijí trpaslíci, kromě nich ale skály prosluly i svými žulovými lomy. Těžil se v nich i kámen na stavbu pražského mostu Legií. Oblastí vede čtyřkilometrová naučná stezka.
Měřící drezína Správy železnic se dostává se do stanice Blatno u Jesenice. Tady se bečovská lokálka kříží s historickou Plzeňsko-březenskou dráhou, tedy tratí z Plzně přes Žatec do Chomutova. Pro zdatné turisty máme tip na pěší tůru do Rabštejna nad Střelou (14 kilometrů po červené značce), kde si navštívíte zámek, dvě zříceniny hradů a prohlédnete si jeden z nejstarších kamenných mostů u nás.
Lokálka tří krajů
Blatno u Jesenice leží v nejjižnějším cípu Ústeckého kraje, koleje tratě 161 v něm ale vydrží sotva pár kilometrů. Odkláníme se od Plzeňsko-březenské dráhy a míříme vlevo, na kraj hlubokého Malměřického lesa. Pokud nám to porost dovolí, můžeme vpravo zahlédnout stavbu dálnice D6.
Pokud se chcete podívat do Lubence, nevystupujte ve stanici, která leží od města docela daleko, ale počkejte až na zastávku Lubenec. O víkendu doporučujeme zajít do nedaleké Libyně do kostela sv. Jiljí, který se změnil v jedinečné Vitrážové muzeum, kousek od něj pak stojí kamennou rozhlednu Vochlice. Pozor ale, mimo turistickou sezonu si musíte klíče od kostela i rozhledny vypůjčit ve sklenářství v Lubenci. Lépe je domluvit se předem.
Turistické cíle podél trati 161
Za Lubencem EM 100 Správy železnic opouští Ústecký kraj a míří do kraje Karlovarského. První stanicí jsou Chyše. Zdejším turistickým cílem číslo jedna je původně renesanční zámek přestavěný ve stylu anglické gotiky. Přiléhá k němu také devítihektarový zámecký park, prohlédnout si můžete i zámecký pivovar. K návštěvě také láká monumentální kostel Povýšení svatého Kříže z konce sedmnáctého století.
Velmi zajímavou je stanice Protivec. Odsud vede odbočná trať do Bochova, která byla a dodnes je součástí bečovské lokálky. Trať měla ještě před pár lety namále, v roce 1996 na ní byla zrušena osobní doprava a za svoji existenci mohla děkovat jen občasným vlakům se dřevem. Všechno se ale k dobrému obrátilo a díky železničním nadšencům se mezi Protivcem a Bochovem rozjely výletní vlaky. Spoje byly natolik oblíbené, že České dráhy tam v roce 2026 zavedly pravidelné výletní spoje a Správa železnic trati vrátila její poslední číslo 163.
Protivec kdysi mýval nádražní budovu a vodárnu pro zbrojení parních lokomotiv. Obě stavby byly sice na seznamu památných budov Karlovarska, ani to však nezabránilo jejich demolici. Od roku 2017 stojí v Protivci přístřešek typu antivandal.
Stanice Protivec v roce 1996
Pokračujeme proti proudu říčky Střely až do Žlutic. Ve Žluticích si můžete v letní sezoně prohlédnout Městské muzeum s expozicí útrpného práva. Dostanete se i do podzemí, o prázdninách a v září jsou ve městě otevřené Pekelné sklepy. Nad městem pak stojí na Střele přehrada Žlutice s dvacet šest metrů vysokou sypanou hrází. Je to ale nádrž vodárenská, takže se dá pozorovat jen z uctivé vzdálenosti.
Za přehradou můžete navštívit poutní místo Skoky, v minulosti jedno z nejnavštěvovanějších mariánských poutních míst v Čechách. Zdevastovanému kostelu Navštívení Panny Marie se snaží vrátit dobrovolníci zašlou slávu.
Ve stanici Žlutice jakoby se zastavil čas
Za Žluticemi projíždíme Žlutickým tunelem, který je se svou délkou 25 metrů nejkratším jednokolejným tunelem na síti Správy železnic. Následuje zastávka Borek u Žlutic. Jen kilometr a půl od ní leží zřícenina hradu Štědrý hrádek (vydejte se po modré značce). Za zastávkou nás pak čeká ještě jeden tunel, tentokrát o něco delší, než předchozí. Borecký tunel měří celých 86 metrů.
Za tunelem opouštíme sevřené údolí Boreckého potoka a konečně se vracíme do krajiny s výhledem. V oblouku před Štědrou se před námi zjevuje panorama Tepelské vrchoviny. Ve stanici Štědrá stojí za povšimnutí jednak nádražní budova, jednak opravovaná vodárna. Stejná staniční budova a něco menší vodárna bývaly ještě před několika lety i v Protivci.
Projíždíme Komárovským hvozdem, za nímž už můžeme zahlédnout starobylou Toužim. Město sice ve druhé polovině 20. století utrpělo řadu šrámů, určitě si ale zaslouží naši pozornost. Zejména areál tamního zámku. Budova sice není v dobrém stavu, místní dobrovolníci se ho ale snaží zachránit a ve vybraných termínech ho otevírají veřejnosti.
Za Toužimí začíná trať klesat údolím Otročínského potoka až k soutoku s říčkou Teplou. Tady se k nám zleva připojuje trať z Mariánských Lázní. Každá dráha si ale i po více než 120 letech existence zachovává vlastní kolej, a tak až do Bečova nad Teplou vede údolím jakoby dvoukolejná trať.
Na nádraží v Bečově nad Teplou z výšky shlíží monumentální hrad a zámek. Ano, ten hrad, kde se v polovině osmdesátých našel legendární Relikviář svatého Maura, který si také můžete ve speciální trezorové místnosti prohlédnout. K návštěvě také láku Muzeum žehlení a praní, kovářské muzeum nebo Muzeum historických motocyklů. Od jara do podzimu pak doporučujeme také návštěvu Bečovské botanické zahrady. No a milovníci tajemných míst pak mohou prozkoumat místní popraviště, kde stávala šibenice ještě koncem 18. století. Vede k němu dokonce naučná stezka.
Stanice Bečov nad Teplou v roce 1899 a dnes
Trať 161 podle nás patří mezi nejkrásnější u nás. Možná i proto, že prochází řídce obydleným a nebojíme se říci zapomenutým krajem. Během dvouhodinové cesty v EM 100 Správy železnic (v běžném spoji během dvouapůlhodinové) se čas kolem vás zpomalí a vy zjistíte, že se díváte z okna a vlastně nikam nespěcháte.