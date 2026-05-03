Na co zírá mašinfíra: Karlovarskou kaolinovou lokálkou až k hradbě Krušných hor

Jakub Vrána
Také dnešní Mašinfíra bude jarní. Zavítáme na typickou krušnohorskou lokálku, které v rozletu zabránily právě hory. Trať z Dalovic do Merklína vznikla v roce 1902, měla zásobovat kaolínem merklínskou porcelánkou. Dodnes z lokálky dýchají staré časy, kromě pravidelných osobních vlaků se na ní občas objeví i mimořádné soupravy. Třeba jako ta s Hektorem ČD Nostalgie v čele.

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vybudování většiny lokálek na našem území si obvykle vyžádal tamní průmysl, doprava cestujících byla až na druhém, spíš třetím místě. Stejně tak vznikla Místní dráha Karlovy Vary – (Dalovice) – Merklín (Lokalbahn Karlsbad – (Dalwitz) – Merkelsgrün). Koncesi ke stavbě této 10 kilometrů dlouhé tratě získaly 7. srpna 1901 dvě společnosti, Karlsbader Kaolin-Industrie-Gesellschaft, která na Karlovarsku těžila kaolín, a Frisch Glück Böhmische Gewerkschaft, která provozovala v Sadově původně hlubinný hnědouhelný důl a později tepelnou elektrárnu.

Nádraží Buštěhradská dráhy v Karlových Varech na pohlednici společnosti Brück und Sohn z roku 1902
Odjezdová návěstidla stanice Karlovy vary
Vpravo koleje někdejší Buštěhradské dráhy směr Chomutov, vlevo spojka do stanice Karlovy Vary dolní nádraží
Stanice Dalovice
Akcie společnosti Místní dráha Karlovy Vary - (Dalovice) - Merklín
28 fotografií

Navazující a blízké tratě

Součástí koncese byla povinnost zahájit stavbu trati ihned a dokončit ji nejpozději do jednoho a půl roku. Povedlo se, lokálka byla slavnostně otevřena už 1. října 1902. Provozovaly ji státní dráhy (kkStB) na účet vlastníka. Akciová společnost ale vznikla teprve v roce 1906, vydala celkem 3 093 kmenových akcií v hodnotě 200 korun, základní kapitál činil 618 600 rakouských korun.

Prohlédneme-li si jízdní řád z roku 1912, najdeme v něm tři páry smíšených vlaků s vagony druhé a třetí třídy. Deset kilometrů z Dalovic do Merklína, tedy do kopce, vlaky ujely za bezmála hodinu. Cesta se zrychlila teprve ve třicátých letech, kdy Československé státní dráhy na trať nasadily první motorové vozy.

Mapa trati Karlovy Vary - Dalovice - Merklín

Existoval plán prodloužit trať do nedaleké Horní Blatné, na takzvaný Krušnohorský Semmering, náklady na vybudování sklonově náročné tratě ale byly tak vysoké, že zůstalo jen u plánů. Dnes jezdí mezi Karlovými Vary a Merklínem pravidelné osobní vlaky Českých drah, čas od času se na lokálce objeví také historická souprava, vypravená pro fanoušky železnice. My jsme natáčeli z nákladního fotovlaku, který si šotouši objednali u ČD Nostalgie.

Cestu do nitra Krušných hor s námi absolvujete i za pouhé 4 minuty:

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv

Lázně, lesy, lomy, rybníky a hory

Naši jízdu Hektorem T435.0145 ČD Nostalgie začínáme v Karlových Varech na nádraží někdejší Buštěhradské dráhy. Kdysi výstavnou budovu zničilo spojenecké bombardování na konci války a poválečné provizorium vystřídala kontroverzní novostavba.

Karlovy Vary snad není třeba představovat, čeká na vás nespočet zajímavostí a lákadel. Kolonády, léčivé prameny, vyhlídky a altánky, dvě funkční lanovky a minimálně stejný počet rozhleden. Navštívit můžete Podzemí Vřídla, ale také Muzeum Karlovy Vary nebo muzeum známé sklárny Moser. Zkrátka na Karlovy Vary si vyhraďte nejméně prodloužený víkend.

Vpravo koleje někdejší Buštěhradské dráhy směr Chomutov, vlevo spojka do stanice Karlovy Vary dolní nádraží

Turistické cíle podél trati 141

Vyrážíme z karlovarského horního nádraží, na chomutovském zhlaví totiž odbočuje spojovací kolej k nádraží dolnímu, které leží nedaleko centra. Po dvoukolejné trati pokračujeme až do stanice Dalovice. V obci sice stojí dva zámky (Starý a Nový), oba slouží středním školám, a tak jsou veřejnosti nepřístupné. Co si ale můžete prohlédnout je volně přístupná botanická zahrada tamní zahradnické školy.

Za dalovickým nádražím se lokálka do Merklína odklání od hlavní tratě. Velkým obloukem obchází bývalý lom ve Viticích, aby se u Sadova opět na dohled přiblížila k někdejší Buštěhradské dráze. Ze stejnojmenné stanice nebo následující zastávky Sadov-Podlesí se můžete v létě vypravit k zatopenému kaolínovému lomu. Proč? No, abyste se ve zdejší modré vodě mohli vykoupat.

Stanice Sadov

Za Podlesím se koleje na několik kilometrů noří do hlubokého lesa. Jeho součástí je také Obora Hájek, ve které žijí divoká prasata, mufloni a daňci. Jejím středem vede naučná stezka. Jakmile vlak ČD Nostalgie vyjede z lesa, objeví se před námi Velký rybník, další možnost ke koupání.

Za zastávkou Velký rybník následuje několik kilometrů mezi poli. Cestující ale mohou obdivovat hradbu Krušných hor, ke které se blížíme. Další stanicí je Hroznětín, dříve Lichtenstadt. Kolem města vede několik turistických okruhů, které vás zavedou třeba k jednomu z nejstarších židovských hřbitovů u nás nebo k altánku Gloriett s krásným výhledem.

Stanice Hroznětín na dobové pohlednici

Za Hroznětínem se trať v úzkém údolí přimyká k říčce Bystřici. Zhruba po kilometru a půl se údolí rozšiřuje a vjíždíme do stanice Merklín. Staniční budova je vzorně opravená a z horského nádražíčka dýchají staré železniční časy.

Merklín můžete využít jako východisko svých túr po Krušných horách. Necelých pět kilometrů od nádraží (pořád po zelené turistické značce) je hora Plešivec s historickou rozhlednou. Jestli jsme říkali, že výhled z Gloriettu je krásný, z Plešivce je přímo famózní. A kam vyrazit z Plešivce? Po sedmi kilometrech po modré značce dojdete do Jáchymova, po čtyřech kilometrech po zelené do Abertam. Toto horské městečko vás zve třeba do zbrusu nového muzea rukavičkářství, zamířit ale můžete také k Perninskému rašeliništi či na druhou stranu k dolu Mauritius.

Stanice Merklín na dobové pohlednici
Stanice Merklín

Stanice Merklín kdysi a dnes

Oproti Krušnohorskému Semmeringu z Karlových Varů do Potůčků je lokálka do Merklína tratí turisty spíše opomíjenou. Až se po ní ale jednou projedete, seznáte, že se na druhé koleji zájmu ocitla neprávem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejužší město celé Číny je senzace, kterou je možná lepší si odpustit

Velká zeď? U ní je zastávka téměř povinností, když tu jste poprvé. Při dalších...

Velká zeď? U ní je zastávka téměř povinností, když tu jste poprvé. Při dalších návštěvách asijské země už turisté experimentují, volí exotičtější lokality. Jako docela mimořádné se například jeví být...

Radikální zbraně proti turismu. Letoviska bojují o přežití zdražováním i AI

Na 4,5 milionu turistů do Pompejí ročně zanese, po jednotlivých semínkách, tuny...

Zatímco globální cestovní ruch míří k rekordním 1,8 miliardám příjezdů ročně, populární destinace sahají k opatřením, která by byla ještě před pár lety nemyslitelná. Od zdmi obehnaných výhledů až po...

Ty nejkrásnější římské památky nehledejte v Římě, čekají na vás v Tunisku

Ve městě El Džem se nachází největší římský amfiteátr na africkém kontinentu –...

Kam vyrazit za římskými památkami? Pochopitelně do Říma. Ale když už jednou vyčerpáte tamní antický repertoár, aniž byste se té krásy dost nasytili? Zkuste výlet za moře do Afriky. Až obdivuhodnou...

Cestovatelé se tu dobrovolně vrhají pod vlak. Hanoj je smrtící hvězdou sítí

Hanojská Train Street láká davy, které riskují život pro fotku s vlakem...

Je to jen čtyři sta metrů dlouhá úzká ulička, ale pro vietnamskou vládu představuje noční můru. Train Street, kde vlaky projíždějí doslova centimetry od kavárenských stolků, se stala globálním hitem...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly

Chicas z Asia Expressu vypadly, teď se ale vrací!

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...

Na co zírá mašinfíra: Karlovarskou kaolinovou lokálkou až k hradbě Krušných hor

Hektor T435.0145 ve stanici Sadov

Také dnešní Mašinfíra bude jarní. Zavítáme na typickou krušnohorskou lokálku, které v rozletu zabránily právě hory. Trať z Dalovic do Merklína vznikla v roce 1902, měla zásobovat kaolínem merklínskou...

3. května 2026

Chrám mezi nebem a zemí. Čínská hora Fan-ťing-šan okouzlí každého

Hora Fan-ťing-šan v jihozápadní Číně patří k nejmagičtějším místům Asie. Nad...

Hora Fan-ťing-šan v jihozápadní Číně patří k nejmagičtějším místům Asie. Nad mořem mlhy se tyčí skalní vrchol se dvěma chrámy spojenými úzkým mostem. Posvátná hora buddhistů, zapsaná na seznamu...

3. května 2026

Jako hrad na soutoku Chrudimky a Labe. Winternitzovy mlýny dominují Pardubicím

Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích

Jsou impozantní a hladina řeky, na níž se jejich silueta zrcadlí, tu monumentalitu ještě násobí. Sto let se tady mlela mouka, dnes je tu doma umění a věda. Pardubické Winternitzovy automatické mlýny...

2. května 2026

Nejdelší flowtrail v Tyrolsku nebo AI kouč. Rakousko láká na letní novinky

Velkou novinkou v Kitzbühelu je Bike Trail Kirchberg, která nabízí vlny,...

Rakousko letos vstupuje do letní sezony s řadou novinek, které mají oslovit aktivní turisty, rodiny s dětmi i cestovatele hledající pohodlí a klid. Regiony investují do nové infrastruktury, rozšiřují...

2. května 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva 354.195 na nádraží v Horšovském Týně 27.září 2014 při příležitostí ukončení pravidelné osobní dopravy na zdejší trati.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  1. 5. 13:24

Nejbohatší italský region a pověstný šmrnc. Lombardie je kraj plný kontrastů

Bergamo Itálie

Region v severozápadní Itálii, rozkládající se od alpských svahů až k údolí řeky Pád, je místem, kde se setkává pokrok s tradicemi, historie s modernou a rušná centra s nedotčenou přírodou.

1. května 2026

Nejužší město celé Číny je senzace, kterou je možná lepší si odpustit

Velká zeď? U ní je zastávka téměř povinností, když tu jste poprvé. Při dalších...

Velká zeď? U ní je zastávka téměř povinností, když tu jste poprvé. Při dalších návštěvách asijské země už turisté experimentují, volí exotičtější lokality. Jako docela mimořádné se například jeví být...

1. května 2026

Malá metropole s velkým příběhem. Bratislava je ideální na pomalé objevování

Součástí panoramatického snímku z věže UFO je například i Bratislavský hrad...

Slovenská metropole bývá často zastávkou na cestě do Vídně či Budapešti, sama ale nabízí překvapivě pestrý zážitek. Bratislava spojuje výhledy na Dunaj, středověké uličky, hradní dominanty, secesní...

30. dubna 2026

Cestovatelé se tu dobrovolně vrhají pod vlak. Hanoj je smrtící hvězdou sítí

Hanojská Train Street láká davy, které riskují život pro fotku s vlakem...

Je to jen čtyři sta metrů dlouhá úzká ulička, ale pro vietnamskou vládu představuje noční můru. Train Street, kde vlaky projíždějí doslova centimetry od kavárenských stolků, se stala globálním hitem...

30. dubna 2026

Držte se, vystřelí vás dopředu. Za hrbem velblouda na úchvatné saharské výhledy

Premium
Velbloudí karavana na jihovýchodě Maroka

Od naší spolupracovnice v Maroku Mění barvu od zlaté po rudou a pnou se do výšky sto padesáti metrů. Marocké duny Erg Chebbi, s pískem sypkým jako mouka, nabízejí úchvatné výhledy. Na ty nejvyšší to ale pěšky chvíli trvá. Co takhle...

29. dubna 2026

Krátké dráhy i strmé srázy. Podívejte se na 12 nejnebezpečnějších letišť světa

Svatý Martin. Tady se můžete těšit na kýčovitý Karibik – dlouhé bílé pláže,...

Z tisícovek vzdušných přístavů po celém světě jsme vybrali dvanáct, na nichž vzlet či přistání do základu prověří schopnosti pilotů. Nejnebezpečnější letiště spojuje zejména nepřívětivý terén a...

29. dubna 2026

Metropole, která voní mořem. Erotické kluby v Hamburku učarovaly i „Broukům“

Bulvár Landungsbrücken je tepajícím srdcem přístavu, kde se mísí vůně nafty,...

Hamburk, druhé největší město Německa, se od ostatních evropských metropolí liší svou syrovou elegancí a neustálým pohybem. Město mostů, kterých má mimochodem více než Benátky s Amsterdamem...

29. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.