Na co zírá mašinfíra: Nádherný Pražský Semmering včera a dnes

Mapa tratě 122, Praha Smíchov - Rudná u Prahy

Trať mezi pražským Smíchovem a Hostivicí postavila společnost Buštěhradské dráhy během pouhých čtyř let, mezi lety 1868 a 1872. Její účel byl prostý, dostat kladenské uhlí do Prahy tak, aby dlouhé uhelné vlaky nezatěžovaly železnici v centru.

Dráha musela překonat převýšení 93 metrů, inženýři se proto inspirovali v Rakousku u Štýrského Hradce. Aby se vlaky dostaly co nejrychleji do požadované výše, ale za povoleného stoupání, postavili trať ve velkém oblouku, včetně dvou kamenných viaduktů.

Pražským Semmeringem jsme projeli i po rekonstrukci v roce 2019:



Do roku 1989 používaly Pražský Semmering především nákladní vlaky. Trať 122 byla tak využívaná, že se uvažovalo o jejím zdvoukolejnění a elektrifikaci. Útlum těžby na Kladensku ale tyto plány zhatil, jednu dobu se dokonce mluvilo o likvidaci dráhy.

Ještě nedávno provoz na trati stagnoval, po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2018 však Semmering povstal z popela. Opraveny byly oba viadukty přes Prokopské údolí, v zastávkách Praha-Žvahov a Praha-Stodůlky byly obnoveny výhybny a místo zrušené stanice Praha-Jinonice vznikla stejnojmenná zastávka blíže k metru a nové zástavbě.

Pražský Semmering před obnovou

První cestu po trati 122 jsme natáčeli už v roce 2016, tedy v době, kdy provoz na této dráze skomíral. Byla sice vybudována zastávka Praha-Smíchov Na Knížecí blízko metra, to však byla jediná zásadnější investice. Tehdy jsme cestu podnikli v motorovém voze Českých drah.

Po opuštění obvodu stanice Praha-Smíchov se vlak vydal do strmého stoupání, je vidět, v jakém stavu byl dolní, jihovýchodní hlubočepský viadukt a v jakém horní, severozápadní. Oba protínají proslulé Prokopské údolí a pod nimi se vine trať 173 do Berouna. Projedeme také místo, kde byla do roku 1989 zastávka Praha-Hlubočepy.

Za tehdy deaktivovanou výhybnou Praha-Žvahov se nám otevře jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu z úbočí Dívčích hradů, mineme další zrušenou zastávku Praha-Konvářka a zastavíme v tehdy ještě fungující stanici Praha-Jinonice.



Pražským Semmeringem před rekonstrukcí za tři a půl minuty:

Za zastávkou Praha-Cibulka projedeme středem stejnojmenného lesoparku s romantickými umělými zříceninami a dostaneme se do další výhybny Praha-Stodůlky. Hned na první výhybce je jasné, že tady se v roce 2016 vlaky rozhodně křižovat nemohly.

Most přes Bucharovu ulici je dokladem toho, že se před mnoha lety uvažovalo o druhé koleji ze Zličína až na Smíchov. Projedeme těsně kolem barokní kaple Nalezení sv. Kříže a sv. Heleny. Před stanicí Praha-Zličín míjíme vlečku do bývalé továrny ČKD a do Depa Zličín. Tudy se vozily renovované vozy metra z plzeňské Škodovky.

Za Zličínem opustíme území hlavního města, přejedeme Pražský okruh a blížíme se k Hostivici. Těsně před nádražím se připojíme k trati 120, tedy k hlavní Buštěhradské dráze. Za Hostivicí se trať opět dělí, a to hned do tří směrů, jedna větev vede přes Středokluky do Slaného, další přes Kladno do Rakovníka, ta naše do Rudné. Projedeme nové zastávky Hostivice-U hřbitova a Chýně. Právě odtud je to jenom skok k Františkánskému klášteru v Hájku nebo k hradu Červený Újezd. Za zastávkou Chýně-jih překonáme dálnici D5 a po chvíli cestu končíme.



Trať 122 v roce 2019

Naší druhou jízdu s parní lokomotivou společnosti Zababa začínáme v zastávce Praha-Smíchov severní nástupiště. Zastávka Na Knížecí je už přes dva roky zrušená a koleje jsou vytrhané.

První zásadní změnou je stav obou hlubočepských viaduktů, dolní má vyměněné střední ocelové pole, oba jsou vyčištěné, navíc s novým zábradlím. Další novinkou je aktivace výhybny Praha-Žvahov, kde už mohou křižovat vlaky.

Stanice Praha-Jinonice byla zrušena, zůstala jen výhybna přejmenovaná na Praha-Waltrovka podle nové obytné čtvrti. Vznikla však nová zastávka Praha-Jinonice, která leží v lepší návaznosti na stanici metra. Opět funguje i výhybna ve stanici Praha-Stodůlky, tam se náš zvláštní vlak křižuje s motorovým vozem řady 810.

Stanice Praha-Zličín prošla zásadní rekonstrukcí. Dostala dvě ostrovní nástupiště a fasáda nádražní budovy se oděla do sytě zelené barvy. Od Hostivice se trať 122 téměř nezměnila a mašinka 213.902 z Výtopny Zlíchov, která mimochodem dříve sloužila na zaniklé trati Skalsko - Chotětov, tam na rovině směle konkuruje pravidelným vlakům. Jízda byla jen o 10 minut delší než motorákem řady 810 před třemi roky.



Projeďte si Pražský Semmering v současné podobě, za necelé čtyři minuty:



