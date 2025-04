Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Trať s dnešním číslem 111 z Kralup nad Vltavou do Velvar postavila v roce 1882 Rakouská společnost státní dráhy (StEG) především kvůli napojení velvarského cukrovaru na hlavní trať. Už od počátku tady panovala také silná osobní doprava, která se udržela dodnes.

Od roku 1909, kdy byla StEG zestátněna, přešla Velvarka definitivně do státních rukou, ve kterých spočívá dodnes. Trať provází hned několik zajímavostí. První z nich je přeložka z roku 1975, kdy byla v rámci přestavby celého kralupského železničního uzlu přemístěna část trati z Kralup do někdejší stanice Míkovice (dnes Kralupy nad Vltavou předměstí). Dříve dráha vedla podle dnešní ulice Generála Klapálka, od roku 1975 však vede souběžně s tratí do Kladna a teprve po několika stech metrech se stáčí ke svému původnímu tělesu. Kralupy tehdy ušetřily hned několik úrovňových železničních přejezdů.

Druhou zajímavostí je těsný souběh tratě se silnicí II/240. A když říkáme těsný, tak opravdu myslíme těsný. Koleje mezi zastávkami Olovnice zastávka a Velká Bučina připomínají třetí jízdní pruh. Během jízdy to téměř vypadá, že tady vlaky a auta spolu závodí. Je to samozřejmě jen oční klam, protože oba druhy dopravních prostředků mají svoje rychlostní limity.

Mapa trati 111 Kralupy nad Vltavou – Velvary

Na trati 111 dnes jezdí osobní motorové vozy Českých drah. Čas od času se mezi Kralupy a Velvary ukáže i manipulační vlak, který obsluhuje silo u zastávky Velká Bučina nebo zajíždí až do Velvar. Jednou do roka, v polovině dubna, je na trati k vidění i nostalgický parní vlak (obvykle s lokomotivou 213.902 v čele), který symbolicky veze obyvatele Velvar s nákladem vajec na tvrdo do Prahy ke Karlovu mostu.

Trať z Kralup nad Vltavou do Velvar si můžete projet zrychleně za necelé dvě minuty:

Kapesní horská dráha

Naši jízdu Regiospiderem Českých drah začínáme ve stanici Kralupy nad Vltavou. Tamní nádraží je moderní novostavbou ze 70. let minulého století (staré nádraží si můžete prohlédnout zde). Po bombardování z roku 1945 toho z původního města zbylo pramálo, ale něco přece. Prozkoumat můžete třeba Městské muzeum, unikátní most T. G. Masaryka přes Vltavu, pilíře někdejšího železničního mostu nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.

Za stanicí pokračujeme podél Zákolanského potoka a někdejší první trati Buštěhradské dráhy směrem do Kladna. Po chvíli se naše koleje rozcházejí, přejíždíme Zákolanský potok a zastavujeme ve stanici Kralupy nad Vltavou předměstí.

Za touto stanicí se koleje opět rozdělují, trať vlevo vedla kdysi přes Zvoleněves také do Kladna, dnes koleje míří do Slaného. Naše koleje pak odbočují vpravo a začínají prudce stoupat.

Ostatně, dlužíme vám vysvětlení, proč máme v mezititulku termín horská dráha. Je to jednoduché, trať 111 totiž směrem z Kralup musí na prvních šesti kilometrech vystoupat o 65 metrů výš, aby na zbývajících čtyřech kilometrech naopak o 60 metrů klesla. Na tak krátkém úseku jsou změny výšek velmi znát. Tradiční 810ky ani novější regiospidery ovšem nemají s touto horskou dráhou v kapesním vydání problém. Ostatně, běžně ji zdolávaly i Hurvínky.

Motorový vůz M131.1515 čeká před vjezdovým návěstidlem do stanice Kralupy nad Vltavou předměstí. Vlakvedoucí se do stanice ohlašuje pomocí traťového telefonu. 9. září 1989

Trať 111 hned několikrát kříží souběžnou silnici II/240. Nebezpečným situacím na přejezdech by měla zamezit přeložka trati, o které se už mluví řadu let a zřejmě ještě řadu let bude. Před třetím přejezdem (počítáno ze stanice Kralupy nad Vltavou předměstí) by se koleje měly stočit vpravo a vést podél silnice až do Velvar.

Přeložka by tak dopadla na zastávku Olovnice zastávka, která by se musela postavit v jiném místě. Nicméně problém by to asi nebyl. Dnes vlaky zastavují v místě, které nemá ani sypaný násep a kde přístřešek pro cestující zřejmě nikdy ani nestál.

Až do zastávky Olovnice zastávka trať stoupá.

Ze zastávky Olovnice zastávka byste se mohli vypravit buď do stejnojmenné obce, která se honosí zooparkem, nebo na druhou stranu po neznačených cestách do Nelahozevsi. Tam můžete navštívit jednak zámek Lobkowiczů, jednak rodný domek skladatele Antonína Dvořáka.

Za Olovnicí pak začíná úsek trati, o kterém jsme se zmiňovali výše, koleje tady vedou téměř v silnici. Což o to, pokud jede vlak do Velvar, jede ve stejném směru s auty. Když se ovšem vrací do Kralup, musí mít řidiči nervy z oceli, protože to vypadá, jakoby motorák jel přímo na ně.

Motorové vozy M131.1515 a M240.0107 supí z Velvar do zastávky Velká Bučina. 9. září 1989

Pokud byste vystoupili na zastávce Velká Bučina, pak se určitě vypravte na nedalekou rozhlednu či spíše vyhlídku Radovič na stejnojmenném vrchu. Přes ves po neznačených cestách je to zhruba kilometr a půl. Nemůžete to minout, koleje musíte mít stále za zády.

Blížíme se k Velvarům, na konec naší dnešní jízdy. Koleje nejsou ve městě nijak oddělené, naopak, staly se součástí několika ulic. Dráha původně pokračovala za stanicí velkým obloukem do cukrovaru. Ten už dlouhá léta neexistuje a koleje k němu jsou vytrhané. Náš vlak se tedy dál než do stanice Velvary nedostane.

Ve Velvarech můžete navštívit řadu muzeí. Samozřejmě to městské, kde se seznámíte s velvarskou historií. Nedaleko najdete i Muzeum technických hraček se stovkami exponátů pro malé i velké. V Galerii na špýcharu si můžete prohlédnout expozici o perníkářství.

Pokud byste měli chuť na delší výlet, vydejte se z Velvar do Sazené. Po zelené turistické značce tam dojdete po necelých pěti kilometrech. V Sazené najdete naprostý unikát, atypický předválečný bunkr, který byl ovšem přistavěn k obecní váze, takže na první pohled není vůbec znát, že stojíte před objektem lehkého opevnění z roku 1938. Podobně maskovaný řopík se sedlovou střechou v bývalém Československu nenajdete. Zato uvnitř najdete malé muzeum.

Historické snímky ze stanice Velvary

Z Velvar můžete vyrazit i jiným směrem, třeba rovnou do údolí Vltavy, kde na protějším břehu uvidíte zámek Nelahozeves s unikátním zámeckým parkem. A nakonec ještě tip na cyklovýlet – zajeďte si prohlédnout Železniční muzeum Zlonice. Z Velvar je to patnáct kilometrů po malých silničkách, takže se nemusíte bát vyrazit ani s dětmi.

Lokálka do Velvar je zajímavým důkazem toho, že železniční doprava může být v některých případech pohodlnější než trmácení autem. Z Velvar jste vlakem Českých drah za pár minut v Kralupech, kde stačí přestoupit na jakýkoliv spoj a za půl hodiny vystoupíte z vlaku v centru Prahy, bez stresu a problémů s parkováním. A o tom železnice je.