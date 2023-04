Na co zírá mašinfíra: Trať do Lužce nad Vltavou vede přes zdvihací most

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa tratě 094 mezi Vraňany a Lužcem nad Vltavou

Do Vraňan, respektive do stanice Jenšovice-Mělník, přijely první vlaky už v roce 1858. Není divu, vždyť stojí na jedné z prvních tratí u nás mezi Prahou a Podmokly (dnes Děčínem), kterou postavila a provozovala Rakouská společnost státní dráhy (StEG).

Na břehu Vltavy v nedalekém Lužci fungoval od roku 1863 první spolkový rolnický cukrovar v Čechách. Uhlí pro jeho provoz se dopravovalo z Kladna, Buštěhradskou dráhou do Kralup nad Vltavou a potom loděmi. Zhruba po 15 letech provozu si akcionáři spočítali, že kvalitní černé kladenské uhlí je výrazně dražší než méně kvalitní severočeské uhlí hnědé. A tak začali přemýšlet, jak ho do Lužce dopravit.

V roce 1880 požádali StEG, zda by z Vraňan nepostavila vlečku. Společnosti se do tohoto podniku zprvu nechtělo a raději dala přednost stavbě lokálek do Velvar a Zvoleněvsi. Po čase ovšem na spolupráci s lužeckými kývla.

Koncese byla vydána v lednu 1886, v únoru se začalo stavět a už v září téhož roku se po trati proháněly první nákladní vlaky do lužeckého cukrovaru. Oficiálně byla trať uvedena do provozu v lednu 1887, ovšem jen pro nákladní provoz.

Osobní vlaky začaly z Vraňan do Lužce nad Vltavou jezdit až v roce 1929. Lužecká dráha byla na české poměry unikátní, na pouhých třech kilometrech z trati odbočovalo šest vleček. Dodnes se ovšem dochovaly jen dvě.

Trať byla zprvu prostá větších staveb. Teprve se stavbou Laterálního plavebního kanálu Vraňany–Mělník se musel v letech 1902 až 1905 postavit ocelový železniční most. Ten se pak před několika lety změnil na unikátní most zdvíhací, aby pod ním mohly proplouvat i větší lodě. Nový most stál bezmála 100 milionů korun, na české síti železnic je zatím jediný svého druhu.

Lužec na Vltavou, pár dní před ukončením provozu na zdvihacím mostě.

Velkého rozvoje se trať dočkala po druhé světové válce, kdy se v okolí začal těžit písek a štěrk. V době největší slávy po trati projelo až 700 nákladních vagonů a 17 párů osobních vlaků.

Jenže po roce 1989 se vlečky zrušily a cestující přesedli do aut nebo autobusů. Přesto ještě v roce 2019 jezdilo do Lužce 10 párů osobních vlaků denně. Jenže vedení Středočeského kraje o dva roky později rozhodlo, že provoz na této trati je vysoce ztrátový, a tudíž byl odsouzen k likvidaci.

Pravidelné vlaky tak přes nový zvedací most a po rekonstruované trati jezdily pouhých osm měsíců, do prosince 2021. Dnes se do Lužce podívá maximálně tak měřící drezína Správy železnic, která musí během roku projet všechny tratě v Česku. S touto drezínu jsme se svezli i my. Trať je ovšem technicky připravena přijmout pravidelné osobní vlaky téměř okamžitě.

Trať z Vraňan do Lužce můžete projet za pouhé dvě minuty:

Objevte kraj pod Mělníkem

Na první pohled plochá krajina u Mělníka příliš turistického vyžití neskýtá, opak je ovšem pravdou. Posuďte sami.

Naši jízdu měřícím strojem MD-1 Správy železnic po tříkilometrové trati 094 začínáme v železničním uzlu Vraňany. Jednak tudy prochází koridor do Děčína (projeli jsme ho zde), jednak tam odbočují tratě do Straškova a právě do Lužce.

U příležitosti oslav 100 let tratě do Lužce nad Vltavou zavítal i Albatros 498.022, na výjimečnou přechodnost a bez soupravy.

V létě se mohou cílem vašeho výletu stát proslulé vraňanské jahodové plantáže. Pokud jste zdatní turisté, vyrazte k hoře Říp. Rozhodně ji nepřehlédnete, a kdyby přece, vydejte se od vraňanské stanice mezi poli do Horních Beřkovic a odtud po žluté a červené turistické značce až na vrchol k rotundě svatého Jiří. Je to necelých 12 kilometrů. Pouhé čtyři kilometry od nádraží je pak zřícenina hradu Jevín. Hrad ze 13. století je už 400 let uváděn jako pustý. Dnes jsou z něj patrné především terénní pozůstatky.

Vyrážíme z Vraňan, z hlavní tratě odbočujeme vpravo. Hned za stanicí je po levé straně patrná vlečka do někdejšího podniku Oseva. Krátká kolej byla dokonce zatrolejovaná. Následuje dlouhý rovný úsek. Právě tady odbočovaly další tři vlečky. Koleje do agrochemického podniku a do pískovny už patrné nejsou, největší vlečka do výrobny panelů byla v provozu ještě před několika lety.

Pomalou jízdou překonáváme onen technický unikát, zdvihací most. Jeho ocelový předchůdce byl oblíbeným objektem železničních fotografů.

Motorový vůz M 131.1267 jako vlak Os 29608 na mostě v Lužci nad Vltavou, 11. 7. 1976

Původně trať vedla skrz celou obec. Po rekonstrukci z roku 2021 bylo původní nádraží opuštěno a zřízena nová zastávka Lužec nad Vltavou zhruba 200 metrů blíže k Vraňanům. Vjezd do kolejiště staré stanice je krytý výkolejkou, dál proto měřící drezína Správy železnic už nepokračuje.

Po proudu řeky brzy dojdete (nebo dojedete na kole) z Lužce nad Vltavou k Zooparku Zelčín. Ten se chlubí přídomkem největší kontaktní ZOO v Česku.

Před Hořínem budete určitě obdivovat historické zdymadlo na Laterálním kanálu, postavené na začátku 20. století a rekonstruované o 110 let později. Překonává výšku osm metrů, takže je nejvyšším plavebním stupněm mezi Prahou a Mělníkem.

Mělnický zámek máme z Hořína jako na dlani, stejně tak opravdový soutok Vltavy s Labem. Do města dojdete přes park hořínského zámku.

A co v Mělníku? Doporučujeme návštěvu tamního podzemí s historickou studnou pod náměstím nebo kostnice pod kostelem sv. Petra a Pavla. Pokud se budete chtít rozhlédnout, můžete vyšplhat na vyhlídkovou věž stejnojmenného svatostánku. Přístupný je samozřejmě i zámek rodiny Lobkowiczů, a to včetně vinných sklepů, nebo Regionální muzeum na náměstí.

Tratě 094 z Vraňan do Lužce je škoda, o vyhozených státních milionech nemluvě. Bez vlaků do kraje mezi Vltavou a Labem zavítá málokdo, obvykle jen projede autem směrem k Mělníku. Ale nic není ztracené, třeba se ještě pravidelné osobní vlaky na trať 094 někdy vrátí.