Úsek mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou (a dále na Děčín a Drážďany) patří už téměř 175 let k páteřním tratím tuzemské železniční sítě. A za celou dobu se trasování téměř nezměnilo. Rakousko a Sasko podepsaly smlouvu o železničním spojení už v roce 1842, dráha se začala stavět ihned po vybudování tratě Olomoucko-pražské.
Projektanti společnosti Severní státní dráha šikovně využili vltavské údolí. Nebyly tam žádné velké výškové rozdíly a chyběla i silniční konkurence. Jediným problémem bylo časté překonávaní skal, které sahaly až k vodě. Dobře je to vidět v úseku těsně za Prahou, kde je kaňon Vltavy velmi úzký.
Téměř celý úsek mezi Prahou a Děčínem se stavěl najednou. Vrchní inspektor stavby Alois Negrelli v dopise z inspekční cesty na jaře 1848 popisoval, že na stavbě zároveň pracovalo 22 tisíc dělníků. Negrelli také vyprojektoval největší stavbu na trati, kamenný viadukt přes Vltavu o délce 1 120 metrů s 87 oblouky.
Celá trať z Prahy do Drážďan byla slavnostně otevřena 8. dubna 1851, na přelomu 70. a 80. let 20. století byla elektrifikována. Největší změny zaznamenal úsek do Kralup nad Vltavou až v posledních letech. V Praze bylo vybudováno zbrusu nové nádraží Bubny a zrušena zastávka Praha-Holešovice.
Málokterá trať nabízí tak krásné pohledy na velkou řeku v těsné blízkosti kolejí. Z okna vlaku se doporučujeme dívat v kaňonu Vltavy od Podbaby až do Kralup. Musíte sedět na pravé straně ve směru jízdy (při jízdě z Kralup samozřejmě vlevo).
Bylo tu, není tu...
Naši jízdu s Hurvínkem M131.1228 Pardubického spolku historie železniční dopravy, který si půjčil spolek Lokálka Group, začínáme ve dvoraně pražského Masarykova nádraží. Je to vlastně poprvé, co jsme s naším seriálem na Masaryčku nebo po nádražácku Masnu zabrousili.
Pražským památkám se věnovat nebudeme, na to by nám jeden článek určitě nestačil. Stačí snad jen zmínit, že v areálu bývalých nádražních dílen má jednou vzniknout Muzeum železnice a elektrotechniky NTM, že v dochozí vzdálenosti najdete Armádní muzeum Žižkov, a že nad ním se tyčí Národní památník na Vítkově. Z teras obou budov je krásný pohled jak na Masarykovo nádraží, tak na trať z nádraží hlavního k tunelům pod Vítkovem.
Motorák dopravce Lokálka Group stojí na čtvrté koleji, vyrážíme na čas. Podjíždíme Severojižní magistrálu, opouštíme trať do Libně a Vysočan a obloukem se stáčíme vlevo přímo na Negrelliho viadukt. Ten nedávno prošel kompletní rekonstrukcí, takže trávu a náletové stromy už u kolejí nenajdeme. Na konci viaduktu od hlavní tratě odbočovala kolej do depa a železniční opraven Bubny, začínala tam rovněž i Holešovická přístavní dráha.
Zaniklé železniční opravny Bubny
Za Vltavou se v době naší jízdy tyčil rozestavěný skelet nové stanice Praha-Bubny. Z původního seřaďovacího nádraží nezůstalo vůbec nic, náš motorák stavbu musel objet po jediné provizorní koleji. Ve staré stanici Praha-Bubny vlaky do Kralup ale nikdy nestavěly, to byla výsada spojů na Kladno. Pantografy a Ešusy totiž měly svoji speciální zastávku, Praha-Holešovice zast. (pozor, neplést se stanicí Praha-Holešovice). Nenápadná zastávka, o které Pražané snad ani nevěděli, byla v provozu přesně 135 let, od roku 1890 do 2. března 2025. Nové nádraží v Bubnech naštěstí od svého otevření slouží jak pro kladenskou, tak pro kralupskou trať.
Máme za sebou tehdy rekonstruovaný úsek, můžeme tedy nabrat rychlost, byť je to u Hurvínka rychlost relativní. Zprava se k naší trati z roku 1851 připojuje novodobá spojka z Libně, která byla zprovozněna teprve v roce 1985. Po vysokém náspu projíždíme pražskou Stromovkou a hned za ní míjíme někdejší stanici Praha-Bubeneč, která dosloužila v roce 2014. Místo ní ale vznikla zastávka Praha-Podbaba, která je umístěna v příhodnější lokalitě.
Kaňonem Vltavy
Za Podbabou se konečně dostáváme k Vltavě. V ústí Lysolajského údolí dodnes stojí budova původní zastávky Podbaba, u které vlaky zastavovaly v letech 1867 až 1949. Za zastávkou Praha-Sedlec vedou koleje v těsné blízkosti bývalé velkorestaurace U slona. Unikátní stavba ve tvaru obřího tlustokožce vznikla pro jubilejní výstavu v roce 1908. Poté ji za patnáct tisíc korun koupil sedlecký hostinský Šenk, který z ní udělal oblíbené výletní místo. Ze slona se už bohužel nic nedochovalo, a tak se musíme spokojit pouze se starým snímkem.
Za Sedlcem se trať stejně jako Vltava stáčí doprava a jen těsně míjí skály, které kdysi spadaly až do řeky. Ještě pár minut a vjíždíme do stanice Roztoky u Prahy. V Roztokách musíte navštívit Středočeské muzeum, které sídlí v tamním zámku. Čekají vás dvě stále expozice (Jak bydlel a úřadoval pan správce a Jak se jezdilo do Roztok na letní byt) a také cela řada dočasných výstav. Ve správě muzea je také nedaleký Ateliér Zdenky Braunerové, které si můžete s průvodcem také prohlédnout.
Turistické cíle podél tratě 091
Další zastávkou jsou Roztoky-Žalov. Odtud můžete vystoupat k bájnému hradišti Levý Hradec, které bylo prvním centrem přemyslovského státu a sídlem knížete Bořivoje I. Nedaleko stojí kostel svatého Klimenta, který stojí na základech vůbec prvního křesťanského svatostánku v Čechách. Kousek po proudu Vltavy (a po zelené turistické značce) dojdete k bývalému hradišti Řivnáč, které si určitě vybavíte z knih Eduarda Štorcha. Je odtud i nádherný pohled na údolí Vltavy.
Ze zastávek Úholičky nebo Řež se pohodlně dostanete na druhou stranu řeky (přívozem nebo po lávce). Pokud si sebou povezete kolo, můžete ke zpáteční cestě do Prahy využít cyklostezku na pravém břehu Vltavy.
Po několika kilometrech se vltavské údolí konečně rozšiřuje, takže se sem vešla i větší stanice, Libčice nad Vltavou. Hned za kolejemi si můžete prohlédnout budovu historického Uhelného mlýna, v kterém se dnes konají různé společenské a kulturní akce. Pokud byste se vydali opačným směrem a vystoupali nad obec, potkáte rozhlednu s neobvyklým názvem Stožár Libové Libčice.
Kousek za (a nad) Libčicemi, na skalním ostrohu nad řekou pak najdete zbytky hradu Liběhrad. Byl postaven ve 13. nebo 14. století, už ve století 16. byl popisován jako zřícenina. No, a nakonec se na jeho současném stavu podepsalo budování železnice, po které právě projíždíme. Skála, na které hrad stál, byla totiž kvůli dráze z velké části odstřelena.
Pokud byste využili přívoz v Libčicích, ocitnete se na kraji Máslovic. Můžete hádat, jaké muzeum najdete v obci s tímto názvem. Správně, Muzeum másla. Většinu exponátů, jako jsou různé druhy máselnic, odstředivek, formiček na máslo nebo máslenek na servírování, si tam můžete vyzkoušet.
Vlak spolku Lokálka Group ještě projede zastávkou Dolany nad Vltavou a po několika kilometrech už vidíme obvod stanice Kralupy. Zprava se k hlavní trati připojuje lokálka z Neratovic a my projíždíme poměrně velkým seřaďovacím nádražím.
A je tu konec naší cesty, stanice Kralupy nad Vltavou. Nádražní budova je moderní novostavbou ze 70. let minulého století (záběry starého nádraží si můžete prohlédnout zde). Po bombardování z roku 1945 toho z původního města zbylo pramálo, ale něco přece. Prozkoumat můžete třeba Městské muzeum, unikátní most T. G. Masaryka přes Vltavu, pilíře někdejšího železničního mostu nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.
Ze stanice Kralupy nad Vltavou vychází několik odbočných tratí. Třeba první část Buštěhradské dráhy na Kladno a dvě tratě do Slaného a Velvar. Nic vám nakonec nebrání ani pokračovat v jízdě dál podél Vltavy a Labe dál do Ústí nebo do Děčína.