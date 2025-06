Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Je to neuvěřitelné, ale patnáct kilometrů dlouhá trať z Poříčan do Nymburka se stavěla celkem natřikrát. Ve všech třech případech za tím stála Rakouská společnost státní dráhy StEG.

Jako první StEG získala v roce 1881 koncesi na stavbu trati z Poříčan do Sadské. Byla v ní podmínka, že se musí okamžitě začít budovat a vlaky musejí začít jezdit nejpozději na konci následujícího roku. StEG to zvládla s předstihem, provoz byl zahájen už v červenci 1882.

O rok později, konkrétně 11. března 1883 přišla koncese na pokračování dráhy do stanice Nymburk město a krátké spojovací tratě do Velelib. Tentokrát byla lhůta vysloveně šibeniční, do 31. prosince téhož roku. StEG však zřejmě začala stavět ještě bez koncese, protože první vlaky se ze Sadské rozjely už 26. srpna 1883.

A jako poslední vznikla spojka stanic Nymburk město a Nymburk hlavní nádraží, které bylo tehdy v majetku Rakouské severozápadní dráhy. Dohady o propojení obou nádraží trvaly další tři roky, do 23. září 1896.

Mapa trati Poříčany – Nymburk

Zprvu obyčejná lokálka nabyla během let na důležitosti. Ukázala se totiž jako dobrá alternativa pro odklony v případě mimořádných událostí. V roce 1961 byla proto elektrifikována. V roce 2020 byly navíc na trati přebudovány přejezdy s výstražnými kříži na světelné, takže dnes mohou vlaky mezi Poříčany a Nymburkem jezdit 100kilometrovou rychlostí.

Trvalo nám několik let, než jsme video z jízdy Jeníka Východočeské dráhy zveřejnili, takže i to se vlastně stalo už historií. Ušatá 464.102 ze sbírek Národního technického muzea už jezdí vlastní silou a my jsme cestou potkali lokomotivy řady 150, které už naopak na české železniční síti v běžném provozu neuvidíte.

Trasu z Poříčan do Nymburka si můžete projet za necelé tři minuty:

Zahrádkáři Kersku

Naši jízdu začínáme ve stanici Poříčany. S neobvyklým nákladem však stojíme mimo perony, na Ušaté se jako u všech parních lokomotiv musela pravidelně mazat ložiska.

Z Poříčan si můžete udělat malý pěší výlet do nedalekého Klučova, kde stávala hned dvě historická hradiště. V lokalitě Na Ptáčku nad říčkou Šemberou se zhruba v 8. století opevnili Slované. Vybudovali tu val s kůlovou hradbou a příkopem.

Druhé zajímavé místo je tvrziště v areálu dnešního zemědělského družstva. Bylo postaveno na uměle navršeném pahorku, čemuž se mezi odbornou veřejností říká typ „motte“. V Klučově navršili poměrně rozsáhlý oválný pahorek, nicméně se přesně neví ani kdy tamní tvrz vznikla, ani kdy zanikla. Dodnes se tam dochoval i vodní příkop, nicméně zarostlý.

Vyrážíme z Poříčan, na konci stanice se nymburská „lokálka“ stáčí doleva, koleje koridoru do Pardubic vedou vpravo. Přejíždíme most přes říčku Šemberu a kousek za ním také most přes dálnici D11.

První zastávkou jsou Třebestovice. Odsud máte nejlepší východiska na výlet do Kerska, kerský les začíná hned za obcí. Pokud půjdete po naučné stezce Bohumila Hrabala, která začíná přímo na třebestovickém nádraží, poznáte všechna zásadní místa, o kterých slavný spisovatel psal. Samozřejmě nesmíte vynechat návštěvu Hrabalovy chaty a slavné Hájenky.

Lokomotiva 150.203 při křížení za Sadskou

V Sadské si můžete prohlédnout nově zrekonstruované Městské muzeum, kde najdete množství zajímavostí z historie města od dávných vykopávek až po současnost. V podkroví pak sídlí zdejší Hasičské muzeum s expozicí historie sborů dobrovolných hasičů z celého okresu Nymburk.

Pokud byste se vypravili z nádraží na opačnou stranu, než je město (na jih), dojdete k bývalému areálu dětské léčebny. Přímo u silnice tam vyvěrá minerální pramen Sadka, který můžete ochutnat. Ale pozor, Sadka teče jen od 9:30 do 10:30 a od 15:00 do 16:00, takže doporučujeme si návštěvu pečlivě naplánovat.

Neobvyklá souprava v čele s Jeníkem Východočeské dráhy pokračuje dál. V Sadské je jediná možnost, kde se dá na trati křižovat, čehož samozřejmě využíváme.

Následující zastávku Hořátev můžete využít jako startovní bod cyklojízdy Polabím. Cyklotrasy jsou jen kousek a projížďku podél Labe, ať už směrem k Poděbradům nebo opačným směrem na Lysou nad Labem zvládne snad každý, kdo se na kole udrží.

A už se blížíme do Nymburka. Nejprve projíždíme kolem tamního pivovaru s vlastní funkční vlečkou, kam jednou ročně zajíždějí výletní vlaky na pivovarský festival, hned za ním pak přes ocelový most přes Labe.

Největší umělou stavbou na trati je most přes Labe.

Ve stanici Nymburk město nás čeká další křižování. Ale nač čekat, na návštěvu historického sídla můžete vyrazit rovnou odsud. K prohlídce se nabízejí renovované středověké hradby, které byly kvůli nedostatku kvalitního kamene postaveny z cihel, ale také místní vlastivědné muzeum s hrabalovskou expozicí.

Nenechte si ujít ani unikátní pravěkou mohylu, kterou objevili během archeologického průzkumu v roce 1994, a kterou chrání nově zbudovaný futuristický pavilon. Stojí jen pár metrů od náměstí. Projděte se také romantickými uličkami v centru nebo zavítejte k elektrárně a jezu na Labi.

Lokomotiva 363.022 ČD Cargo ve stanici Nymburk město

Naše souprava Východočeské dráhy se pomalu vydává ke konci své cesty, pravým obloukem na nymburské hlavní nádraží. Kdyby tato stanice mohla vyprávět o historii železnice u nás, vydalo by to na hodně tlustou knihu.