Na co zírá mašinfíra: Zasněženým Podkrkonoším míříme do Hradce Králové

Mapa trati 030 mezi Starou Pakou a Hradcem Králové

Úsek dlouhý 63 kilometrů je součástí původní trati Pardubice - Jaroměř - Liberec, kterou v letech 1857 až 1859 postavila společnost Jihoseveroněmecká spojovací dráha (SNDVB). Cílem bylo propojit obchodně zajímavé Podkrkonoší s jeho textilním průmyslem se zbytkem monarchie.



Trať se stavěla ve třech etapách. Nejprve, v roce 1857, vznikl úsek Pardubice - Hradec Králové - Josefov (dnešní Jaroměř). O rok později se vlaky rozjely mezi Josefovem a Turnovem a nakonec v roce 1859 z Turnova do Liberce.



Oba koncové úseky jsme už v našem seriálu projeli. Jako první jsme vyrazili na trať 030 mezi Starou Pakou a Libercem, o pár týdnů později také také na trať 031 z Pardubic do Hradce Králové.



Vozbu rychlíků mezi Libercem a Pardubicemi zajišťovaly dlouhou dobu České dráhy. Od poslední změny jízdního řádu v prosinci 2020 převzala provoz těchto vlaků společnost Arriva. My jsme ovšem projeli trať mezi Starou Pakou a Hradcem Králové ještě před touto změnou.



Hrady, safari i muzea

Celá trasa mezi Starou Pakou a Hradcem Králové je turisticky nadmíru atraktivní. Dá se říci, že u naprosté většiny zastávek na vás čeká minimálně jeden turistický cíl.

Začneme hned ve Staré Pace. Sama stanice je velmi zajímavá, a to tím, že se odtud rozbíhá hned pět tratí. Do Turnova, do Trutnova, do Lomnice nad Popelkou, do Jaroměře a do Ostroměře. Po necelých šesti kilometrech od stanice (po zelené a červené turistické značce) dojdete ke zřícenině hradu Kumburk s vyhlídkovou věží. Když budete mít štěstí, budete mít masiv Krkonoš jako na dlani.



Můžete se vydat také do Nové Paky. Ta je ještě blíž, jen tři kilometry. Ve městě můžete navštívit Městské muzeum s historickou expozicí nebo expozicí Klenotnice, kde jsou vystaveny minerály, horniny a zkameněliny. Ve městě je také Muzeum motocyklů a automobilů.

Za stanicí Stará Paka přejedeme historický kamenný viadukt a vyrážíme na Podzvičinsko, jak se tamní kraj nazývá. Ze zastávky Levínská Olešnice můžete navštívit pozůstatky hned několika starých hradišť - Levín, Žďár nebo Pravín.



Přímo nad stanicí Horka u Staré Paky se tyčí 55 metrů vysoká rozhledna Kozinec. Cesta po zelené značce měří tři kilometry, vzdušnou čarou přes pole je to jen kilometr.

Pokud vystoupíte v Borovnici, čeká na vás cesta ke hradu Pecka, což je po žluté značce jen čtyři a půl kilometru. Co ale rozhodně nesmíte vynechat, je replika větrného mlýna, který se od loňska nad Borovnicí tyčí. Půjdete kolem.



Trať ze Staré Paky do Hradce Králové můžete projet za 3 a půl minuty:

Trasy kolem stanice Mostek jsou spíše pro zdatnější turisty. Po červené značce se můžete vydat na jih, kde po šesti kilometrech dosáhnete vrcholu Zvičiny s historickou Raisovou chatou s unikátní otočnou rozhlednou. Pokud si budete chtít udělat delší výlet, vydejte se k nedalekému Labi a projděte se po jeho břehu až k čarokrásné přehradě Les Království (13 km).



Z Bílé Třemešné je to k přehradní hrázi o dost blíže, jen čtyři kilometry. O unikátním vodní díle byl i jeden díl seriál Tajemství přehrad. Můžete vyrazit také k místu zvaném Skrýše, což jsou pseudokrasové jeskyně, kde se podle pověsti ukrýval Jan Amos Komenský před svým odchodem do exilu. Od nádraží to jsou čtyři kilometry po značených cestách nebo dva a půl kilometru lesem. Pobytu učitele národů v kraji pod Zvičinou se věnuje i Památník J. A. Komenského.



Stanice Dvůr Králové nad Labem je situována poměrně stranou od města, přesto stojí za to zde vystoupit. Právě sem přivážel známý zoolog Josef Vágner africká zvířata pro tamní ZOO a safari. Zatímco žirafy ze snímku z roku 1970 se vezly do zoologické zahrady traktorem, vy musíte po svých. Ale nezoufejte, jsou to jen čtyři kilometry.



Stanice Dvůr Králové nad Labem sloužila dopravě odchycených afrických zvířat pro tamní ZOO.

Kromě Safari Parku si ve Dvoře Králové nad Labem rozhodně prohlédněte i tamní městské muzeum. Najdete v něm jednak expozici historie výroby vánočních ozdob, tak i historie textilního průmyslu, kvůli kterému železnice vznikla.



Za barokními skvosty východních Čech

Kam ze zastávky Žireč? Stoprocentně ke známému Betlému, který v lesích hrbatě Šporka vytvořil známý sochař Matyáš Bernard Braun. Ze zastávky k tomuto baroknímu skvostu dojdete za 20 minut, však je to taky necelý kilometr.



Vlak Českých drah pokračuje přes zastávku Kuks. Ta stojí v podstatě hned za zdí historického hospitálu. Celý areál byl nedávno nákladně rekonstruován, a je tedy proč jej navštívit. Kuks je považován za jeden z nejkrásnějších barokních areálů u nás. Prohlédnete si také farmaceutické muzeum, lapidárium s Braunovými sochami ctností a neřestí a také hrobku rodu Šporků.

Ze stanice Jaroměř se můžete vydat za dalším barokním cílem. Konkrétně k unikátní pevnosti Josefov, která vznikla v 80. až 90. letech 18. století. Byť byla postavena jako obrana proti Prusku, nikdy nebyla obléhána. Pruští vojáci ji v roce 1866 jednoduše obešli a s rakouskou armádou se střetli až u Hradce Králové.



Josefov se dochoval téměř v původní podobě. Turisticky nejzajímavější jsou podzemní prostory, ale samozřejmě i vlastní opevnění. Ve městě je také několik muzejních expozic - Bastion I, Bastion IX, Bastion X, Ravelin XIV nebo Muzeum v Zásobovacím úřadě.



V Jaroměři samozřejmě nesmíme vynechat městské muzeum, ale především Železniční muzeum Výtopna Jaroměř. Poznáte ho snadno, leží v těsné blízkosti nádraží, uvidíte ho přímo z nástupiště. Kromě parních a motorových lokomotiv ve výtopně najdete třeba i jedinečnou elektrickou akumulátorovou lokomotivu z roku 1916.



Ve výtopně Jaroměř se ukrývá stejnojmenné železniční muzeum s bohatými sbírkami

Cesta rychlíku z Jaroměře podél Labe do krajského města je poměrně rychlá. Trať byla v roce 1993 elektrifikována a rekonstruována, a tak může motorový vůz řady 843 ukázat, co umí. Na trase stojí za zmínku hlavně několik let nepoužívaná železniční trať ze Smiřic do Hněvčevsi.



Hradci Králové se přezdívá salon republiky, a to především kvůli moderní architektuře. Pokud vystoupíte z vlaku v tomto městě, nechte si na jeho prohlídku minimálně jeden den. Doporučujeme Železniční muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky, Muzeum východních Čech, či Muzeum hudební značky Petrof.



Kromě kolejí do Jaroměře, vychází z Hradce Králové také několik dalších železničních tratí. Jednak hlavní tahy na Pardubice, Nymburk a do Letohradu, jednak lokálka do Ostroměře. Poslední jmenovanou jsme už projeli (zde).



Cestu turisticky velmi atraktivním Podkrkonoším jsme rychlíkem Českých drah zvládli za necelou hodinu. Dnešní díl se tak stal definitivní tečkou za mapováním historické trati mezi Pardubicemi a Libercem.