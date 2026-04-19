Na co zírá mašinfíra: Pod Orlickými horami k památkám východních Čech

Jakub Vrána
Dnešní Mašinfíra nás zavede do kraje pod Orlickými horami. Bardotkou společnosti Východočeská dráha se vypravíme po tratích 021 a 026 od jednoho historického skvostu ke druhému. Projedeme si úsek z Kostelce nad Orlicí do Václavic.

Východní Čechy se ve druhé polovině 19. staly kolbištěm hned několika železničních společností, které chtěly uspět v mezinárodní dopravě mezi Čechami a Pruskem. Například Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB)v roce 1870 získala koncesi na trať z Chlumce nad Cidlinou do hraniční stanice Lichkov s odbočkou Letohrad – Ústí nad Orlicí. Po dnešní trati 021 začaly vlaky jezdit v roce 1874.

Stanice Týniště nad Orlicí na dobové pohlednici
Železniční stanice Týniště nad Orlicí
Most přes trať Týniště nad Orlicí - Hradec Králové
Stanice Bolehošť
Trať 026 vede malebným krajem pod Orlickými horami
16 fotografií

Dalšími kolejemi, které procházely východními Čechami byla trať Choceň–Náchod–Meziměstí. Tu v letech 1872–1875 postavila Rakouská společnost státní dráhy (StEG). Obě konkurenční železnice se potkávaly ve stanici Týniště nad Orlicí. Firmy se ovšem očividně nedohodly na společném užívání stanice. Důkazem je, mimoúrovňové křížení za Týništěm, dodnes tady vlaky, které jedou do Náchoda, přejíždějí po ocelovém mostě přes trať do Hradce Králové.

Mapa úseku Kostelec nad Orlicí - Václavice

Po obou tratích dnes jezdí pravidelné vlaky Českých drah, domovem jsou ovšem také pro soupravy společnosti Východočeská dráha. Její Bardotky a Brejlovci po nich sice obvykle jezdí v čele nákladních vlaků, ani osobní výkony jim ale nejsou cizí. Využili jsme mimořádné jízdy pro britské milovníky netlumených motorů z ČKD s označením K 6 S 310 DR a vyrazili.

Z Kostelce nad Orlicí do Václavic se můžete dostat za pouhé 4 minuty:

Empír, novorenesance, renesance…

Naši jízdu s Bardotkou 749.247 začínáme ve stanici Kostelec nad Labem. Sice jsme tudy projížděli už před lety s Ventilovkou 431.032, která tehdy přes zimu odpočívala v Železničním muzeu v Rokytnici v Orlických horách, ale nevadí, opakování je přece matkou moudrosti.

Navazující a blízké tratě

Rokytnice v Orlických horách – Doudleby nad Orlicí

Letohrad – Hradec Králové (připravujeme)

Choceň – Týniště nad Orlicí

Borohrádek – Moravany (připravujeme)

Dochovaný motorový vůz M131.1133, který vezl poslední vlak z Vysokého Veselí.

Opočno pod Orlickými horami – Dobruška

Václavice – Starkoč

Václavice – Náchod

Jaroměř – Trutnov (připravujeme)

V Kostelci si můžete prohlédnout zámek, respektive hned dva. Takzvaný Starý zámek, původně renesanční tvrz, ovšem jenom zvenčí. Nový empírový zámek, nedaleko zastávky Kostelec nad Orlicí město, i uvnitř. Navíc kolem Nového zámku se rozkládá nádherný park.

Před Častolovicemi se k naší trati zprava připojuje dráha z Rychnova nad Kněžnou a Solnice. Už přes koleje je vidět další zámek, tentokrát novorenesanční. I ten láká na prohlídky interiérů, anglického parku nebo obory s bílými daňky a jeleny. Takže, pokud chcete, vystupte ve stanici Častolovice.

Před Týništěm se k nám zleva připojuje trať z Chocně. V Týništi nad Orlicí můžete navštívit třeba Muzeum kovových modelů automobilů, v nedalekých Krňovicích pak Podorlický skanzen, jediný ve východních Čechách a v Třebechovicích pod Orebem samozřejmě Muzeum betlémů.

Končíme se Severozápadní dráhou a vydáváme se na historické koleje StEG. Po ocelovém mostě překonáváme trať do Hradce Králové a pokračujeme na sever. Projíždíme Bolehošť a Očelice a blížíme se ke stanici Opočno pod Orlickými horami. Z ní vychází krátká lokálka do Dobrušky.

Trať 026 vede malebným krajem pod Orlickými horami

S osobní dopravou z Opočna do Dobrušky to vůbec není slavné, jezdí zde jen dva páry školních vlaků denně. Na trať se ale čas od času vracejí alespoň nostalgické spoje. Jistota je 28. září, kdy do Dobrušky už pravidelně zajíždí jeden z pardubických Hurvínků.

Turistické cíle podél tratí 021 a 026

O lákadlech Opočna samozřejmě turisté vědí, ale co kdyby ne. Dominantou města je samozřejmě renesanční zámek s rozlehlým anglickým parkem. V zámku na vás čekají dva prohlídkové okruhy, v parku rybníčky, vodopády, můstky a další drobné i větší stavby. Mezi ty druhé patří letohrádek nebo krásný palmový skleník. V nejstarším domě ve městě pak najdete expozici Opočno v zrcadle času.

V Dobrušce si můžete prohlédnout rodný domek Františka Vladislava Heka, jež byl předobrazem Jiráskova literárního hrdiny F. L. Věka. Uvnitř najdete obytnou světničku, kupecký krám z počátku 19. století i černou kuchyni.

Paradoxní je, že F. L. Věk zcela zastínil malíře Františka Kupku, který se sice narodil v Opočně, svoje dětství a mládí ale strávil právě v Dobrušce. Připomíná jej Kupkův dům a také výstava jeho prvotin v budově radnice, kde se dá vystoupat i na věž.

Mnoho zajímavého nabízí také Vlastivědné muzeum. Dozvíte se v něm o historii města, prohlídka pokračuje ve vedlejší budově synagogy, kde se dochovala i původní rituální lázeň, mikve. V Rýdlově vile se seznámíte s historií vojenské geografie, v Dobrušce totiž už přes sto let sídlí Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad.

Stanice Nové Město nad Metují na dobové pohlednici
Stanice Nové Město nad Metují

Stanice Nové Město nad Metují kdysi a dnes

Bardotka Východočeské dráhy pokračuje dál do stanice Nové Město nad Metují. Jak se můžete přesvědčit, staniční budova se za 150 let od vzniku téměř nezměnila. Město postavené na skalním ostrohu vyniká svojí malebností. Rozlehlé náměstí s podloubím, zbytky středověkého opevnění, zámek s vyhlídkovou věží nebo krytý Jurkovičův most v zámecké zahradě jsou v Novém městě jen třešinkami na dortu.

Poslední stanicí na naší dnešní cestě jsou Václavice. Na první pohled běžné venkovské nádraží. Právě sem ale dodnes ústí krátká spojka mezi historickými tratěmi StEG a Jihoseveroněmecké dráhy (Pardubice – Jaroměř – Trutnov), které vedou téměř na dohled od sebe. Ani tady se dvě železniční společnosti kdysi nedomluvily a propojení musely zajistit takto složitým způsobem.

Stanice Václavice.Vlevo vede trať do Starkoče, vpravo do Náchoda

Z Václavic vede dráha dál, přes Náchod, Teplice nad Metují až do hraniční stanice Meziměstí. Tam jsme ale už s Východočeskou dráhou před lety dojeli, a tak dnes skončíme o trochu dříve.

Troufli byste si? Lávka na čínské hoře Chua-šan je nejnebezpečnější na světě

Strmé skály, úzká prkna nad propastí a víra, která žene poutníky vzhůru. Čínská...

Strmé skály, úzká prkna nad propastí a víra, která žene poutníky vzhůru. Čínská hora Chua-šan nabízí jeden z nejnebezpečnějších výstupů světa, kde se mísí adrenalin s tisíciletou tradicí. Odměnou za...

Jak jsme cestovali za socíku. Čechoslováci byli vždy milovníky hor a hradů

Turistika měla v Československu své pevné místo – od značených tras přes hory...

Turistika měla v Československu své pevné místo – od značených tras přes hory až po organizované rekreace u vody nebo výlety na hrady a zámky. Podívejte se na dobové snímky, které zachycují, jak lidé...

Umění spropitného. Ne všude jsou za něj rádi, poradíme, kde a kolik zaplatit

V italském i francouzském prostředí se ale často stává, že nad rámec tohohle...

Pochutnali jste si, bylo to báječné. Ale teď už je čas zvednout kotvy a vyrazit zase dál. Nervózní tik v oku číšníka, který se staral o váš servis, však naznačuje jakousi nepohodu. Co je špatně?...

Vojenské objekty jako cíl. Udělejte si výlet na místa, která střežila hranice

Ostraha hranic je nedílnou součástí historie naší země. Jen se v průběhu...

Ostraha hranic je nedílnou součástí historie naší země. Jen se v průběhu staletí měnilo, před kým ji chránit. Zatímco železobetonové pevnosti bránily v průniku nepřátelům zvenčí, pozdější zátarasy a...

Pláže s přívlastkem. Ke koupání se moc nehodí, přesto je zná celý svět

Kolik je na světě pláží? Přesného čísla bychom se asi nikdy nedopočítali. Ovšem...

Kolik je na světě pláží? Přesného čísla bychom se asi nikdy nedopočítali. Ovšem ty následující jsou nezapomenutelné. Vyčnívají z průměru, jsou naprosto jedinečné, unikátní. Zpravidla proto, že se s...

Na co zírá mašinfíra: Pod Orlickými horami k památkám východních Čech

Bardotka 749.247 společnosti Východočeská dráha

Dnešní Mašinfíra nás zavede do kraje pod Orlickými horami. Bardotkou společnosti Východočeská dráha se vypravíme po tratích 021 a 026 od jednoho historického skvostu ke druhému. Projedeme si úsek z...

19. dubna 2026

Jako úkryt snů. V domě na nejvíce opuštěném ostrově světa nikdo nikdy nežil

Ve středu ostrova Elli&#240;aey stojí bílý dům, který se stal synonymem...

Kdo z nás alespoň jednou nesnil o útěku z přeplněného města a o životě na opuštěném ostrově, daleko od hluku, dopravy a každodenních starostí? Takové místo skutečně existuje. Jde o dům, který se...

19. dubna 2026

Země stovky hradů. Navštivte Lucembursko, místo odpočinku českého krále

Je jednou z nejmenších, ale zároveň nejbohatších evropských zemí. Lucembursko...

Je jednou z nejmenších, ale zároveň nejbohatších evropských zemí. Lucembursko je ideální destinací na prodloužený víkend. Jeho historie i příroda vás oslní a jistě se sem budete rádi vracet.

18. dubna 2026

KVÍZ: Užas, strava, vukojebina. Otestujte si před cestou znalosti chorvatštiny

Soutěž
Chorvatsko stále patří k destinacím, kam Češi nejraději vyráží na letní...

Přípravy na sezonu vrcholí a brzy se opět naši dovolenkáři vypraví k Jadranu. Ačkoli chorvatština a čeština jsou příbuzné jazyky, tak existují výrazy, které při nesprávném použití zavánějí trapasem....

vydáno 18. dubna 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  17. 4. 10:31

Skutečný svět Kingdom Come. Objevte místa ze slavné hry, nejsou to jen Trosky

Trosky. Zřícenina hradu stojí na stejnojmenném vrchu u Troskovic v okrese...

Pokud vaše děti pohltil svět počítačových her, jistě budou znát jednu z těch nejslavnějších – Kingdom Come: Deliverance. A možná ocení, když je vezmete do míst, kde se středověká dobrodružství kováře...

17. dubna 2026

Moderní moravský venkov: Když se spojí špičkové víno, zemědělská farma a zážitky

Ve spolupráci
Moravské víno a pohoda...

Obrázek moravského venkova se v posledních letech významně proměnil. Už to není jen o „otevřeném sklípku“ nebo nekonečných lánech polí. Úspěšné regionální podniky dnes staví na úplně jiném modelu –...

17. dubna 2026

Pláže s přívlastkem. Ke koupání se moc nehodí, přesto je zná celý svět

Kolik je na světě pláží? Přesného čísla bychom se asi nikdy nedopočítali. Ovšem...

Kolik je na světě pláží? Přesného čísla bychom se asi nikdy nedopočítali. Ovšem ty následující jsou nezapomenutelné. Vyčnívají z průměru, jsou naprosto jedinečné, unikátní. Zpravidla proto, že se s...

17. dubna 2026

Nabídli mi rukavice, ale už bylo pozdě. Reportér zkusil jachting na Lago di Garda

Premium
Lago di Garda je ELDORÁDO AKTIVNÍ DOVOLENÉ. K italskému jezeru zakousnutému do...

Lago di Garda je eldorado aktivní dovolené. K italskému jezeru zakousnutému do hor se sjíždějí lidé ze všech koutů Evropy. Co všechno tam můžete vyzkoušet? Pro magazín Víkend DNES jsem to vyrazil...

16. dubna 2026

Rolby místo slonů. Sezonu v Söldenu v silném sněžení zakončila show Hannibal

Představení Hannibal na ledovci Rettenbach v Söldenu (10. 4. 2026)

Vrtulník naposledy navál sníh do tváří nadšených diváků a do tmy odnesl hlavou dolů zavěšeného představitele titulní role Hannibala. Na scéně zůstávají jen rolby a v hustém sněžení předvádějí divoký...

16. dubna 2026  8:30

Jak jsme cestovali za socíku. Čechoslováci byli vždy milovníky hor a hradů

Turistika měla v Československu své pevné místo – od značených tras přes hory...

Turistika měla v Československu své pevné místo – od značených tras přes hory až po organizované rekreace u vody nebo výlety na hrady a zámky. Podívejte se na dobové snímky, které zachycují, jak lidé...

16. dubna 2026

Každá repríza je znát. Jak natáčení Zrádců či pohádek zvyšuje hradům návštěvnost

Premium
Pohádky z hradů dělají nejlepší místo pro život. Postele s nebesy, stoly...

Stávají se dějištěm televizních pohádek, filmů i reality show. Ikonické hrady mají ovšem daleko hlubší příběhy, zdaleka nejsou jen kulisami, píše magazín Víkend DNES.

15. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.