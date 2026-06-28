Železnice soukromé společnosti Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) byla svého času nejkratší spojnicí Vídně a Berlína. Základní síť v ose Znojmo – Jihlava – Německý Brod – Kolín – Nymburk – Ústí nad Labem–Střekov a Děčín vznikla v letech 1869 až 1875.
Souběžně se základní sítí se začala budovat také síť vedlejší, jejíž součástí byly i odbočné tratě z Velkého Oseka přes Chlumec nad Cidlinou do Trutnova a z Chlumce nad Cidlinou do Hradce Králové, z Letohradu do Lichkova a na hranici s Pruskem. Druhá jmenovaná trať vznikla na základě mezistátní smlouvy, kterou po prohrané prusko-rakouské válce Vídeň se svým protivníkem podepsala.
Koncese z 25. června 1870 stanovila výstavbu jednokolejné trati. Pouze pokud by roční hrubý příjem přesáhl dva po sobě jdoucí roky částku 180 tisíc zlatých, mohl stát po ÖNWB požadovat výstavbu druhé koleje.
Navazující a blízké tratě
Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou
Křinec – Chlumec nad Cidlinou
Chlumec nad Cidlinou – Ostroměř
Pardubice-Rosice – Hradec Králové hl. n.
Plačická spojka
Hradec Králové hl. n. – Ostroměř
Hradec Králové hl. n. – Jaroměř
Hradec Králové hl. n. – Letohrad (připravujeme)
Přestože trať mezi Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové není příliš náročná, spíše naopak, vlaky tudy začaly jezdit až 4. října 1873. Po zestátnění Severozápadní dráhy v roce 1909 provoz převzaly Rakouské státní dráhy (kkStB) a ve státních rukou zůstala trať dodnes.
Celou Pravobřežku, tedy dráhu z Děčína po pravém břehu Labe hodně využívají nákladní vlaky, které se nevejdou na hlavní železniční koridor. Úsek z Chlumce do Hradce by měl v příštích letech projít zásadní modernizací, přibýt by měla druhá kolej, traťová rychlost se navýší na 160 km/h a změní se také napájecí soustava na střídavou 25 kV, 50 Hz.
Právě proto, že dráhu využívají nákladní vlaky, v květnu 2021 jsme se po ní projeli i my. Jeník, tedy Brejlovec společnosti Východočeská dráha tehdy táhl parní lokomotivu 464.102 do Letohradu na opravu.
Trať z Chlumce do Hradce si můžeme projet za 4 minuty:
Rovina a zase rovina
Naši jízdu začínáme ve stanici Chlumec nad Cidlinou. V Chlumci si nenechejte ujít návštěvu barokního zámku Karlova Koruna s rozsáhlým parkem. Železniční fandové jistě po telefonické domluvě zavítají ke Chlumecké zahradní železnici. Tady si můžete jednak prohlédnout Malou Albulu, tedy venkovní modelovou železnici, která se inspiroval švýcarskou Rhétskou dráhou, jednak Dvěstěpadesátku, drážku o rozchodu 250 mm, na které se mohou svézt děti a občas i dospělí.
Ve městě ještě najdete Městské muzeum Loreta, s expozicemi věnovanými například nejstarším dějinám města, selským bouřím, historické zemědělské technice, školství či sportu. Druhým muzeem je potom Četnická stanice, kde se seznámíte s fungování četnictva za první republiky. Hlavně pro děti je pak za Chlumcem k dispozici zábavní park Fajnpark.
Vyrážíme z Chlumce, na hradeckém zhlaví se jedna kolej stáčí vlevo, ta vede do Ostroměře a dál do Staré Paky, naše kolej ovšem vede vpravo. První stanicí je Nové Město nad Cidlinou. Z ní se můžete vrátit pár set metrů zpět podél kolejí na místo, kde se v roce 1775 odehrála slavná bitva vzbouřených sedláků s rakouským vojskem. Ano, právě tam vzniklo rčení: „Dopadli jako sedláci u Chlumce.“.
Trať vede od Nového Města v podstatě přímo, oblouků najdeme v tomto úseku jen velmi málo. Koleje jsou navíc položené v absolutní rovině. Pokud byste se chtěli rozhlédnout, vystupte ve stanici Káranice a vydejte se k severu. Po 5 kilometrech dojdete k rozhledně Kosice. Osmimetrová dřevěná stavba vznikla na uměle navršeném kopci a pokud ji okolní borovice nepřerostly, měl by z ní být kruhový výhled na celé Polabí.
Turistické cíle podél tratě 020
Milovníci historie a winsdorské gotiky by měli z vlaku vystoupit na zastávce Lhota pod Libčany. červená turistická značka je dovede přímo k Hrádku u Nechanic. Určitě si tuto stavbu vybavíte, stačí napovědět, že se tam natáčel slavná česká pohádka Princ a Večernice. Zapomněli jsme dodat, že od zastávky je to k zámku 8 kilometrů.
Krásu řemesla vám představí Muzeum bednářství Jaroslava Tománka v Praskačce, které je na dohled od nádraží. Prohlédnete si bednářskou dílnu s hotovými výrobky různých velikostí a typů včetně historických dokumentů, předmětů a nářadí. K vidění je i sbírka více než 300 hoblíků různých typů a velikostí.
Za Praskačkou se od hlavní trati odpojuje takzvaná Plačická spojka z roku 1960. Díky ní nemusely uhelné vlaky ze severočeského revíru do elektrárny Opatovice v Hradci Králové jezdit úvratí. Dodnes tudy osobní vlaky jezdí jen při mimořádných událostech. Brejlovec 750.199 Východočeské dráhy se ale drží historické tratě ÖNWB.
Ze zastávky Hradec Králové-Kukleny se můžete vydat do Světa plazů. Setkáte se tam s 80 druhy jedovatých a 50 druhy nejedovatých hadů. A pak také s ještěry, pavouky a želvami. Od zastávky je to necelý kilometr.
A je tu konec naší dnešní cesty. Zprava se k naší trati připojují koleje od Pardubic, konkrétně ze stanice Pardubice-Rosice. Po pár metrech pak začíná rozsáhlé kolejiště stanice Hradec Králové hlavní nádraží. Tady Jeníka Východočeské dráhy opustíme.
Hradci Králové se přezdívá salon republiky, a to především kvůli moderní architektuře. Pokud vystoupíte z vlaku v tomto městě, nechte si na jeho prohlídku minimálně jeden den. Doporučujeme Železniční muzejní expozici sdělovací a zabezpečovací techniky, Muzeum východních Čech, či Muzeum hudební značky Petrof.
S rozsáhlou sítí Rakouské severozápadní dráhy se dnešním Mašinfírou ještě neloučíme. Někdy příště nás čeká ještě úsek Hradec Králové – Letohrad.