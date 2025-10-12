Trať Chornice – Skalice nad Svitavou přes takzvanou Malou Hanou se tváří jako jeden kus, ale opak je pravdou. Jsou to dvě na sobě nezávislé tratě, které měly každá jiného vlastníka a byly postaveny v jiný čas.
Jako první vznikl úsek Chornice – Velké Opatovice. V roce 1889 ji postavila společnost Moravská západní dráha jako odbočku ze své hlavní trati Třebovice v Čechách – Prostějov. Dopravu provozovaly na účet vlastníka státní dráhy, tedy kkStB.
Druhá část trati ze Skalice nad Svitavou přes Boskovice do Velkých Opatovic byla postavena až o devatenáct let později. Společnost Místní dráha Skalice-Boskovice – Velké Opatovice (Skalitz-Boskowitz –Großopatowitzer Lokalbahn) zastupoval statkář Alfons hrabě Mensdorf-Poully a inženýr Rudolf Czeczowiczek, kteří také získali koncesi.
Navazující a blízké tratě
Třebovice v Čechách – Chornice
Brno – Česká Třebová
I tady jezdily rakouské státní dráhy. Jízdní řád z roku 1912 uvádí dva, respektive tři páry smíšených vlaků 2. a 3. třídy pro celou trasu. Celkem 33 kilometrů dlouhá cesta jim trvala až dvě hodiny, ale jízdní dobu se nakonec podařilo zkrátit. V roce 1937 vlaky cestu zvládaly už za zhruba 90 minut. V úseku Skalice–Boskovice jezdilo od počátku daleko více spojů, zhruba jako dnes.
Po Mnichovské dohodě v říjnu 1938 se část trati ocitla na německém území, doprava mezi Chornicemi a Jevíčkem byla přerušena. Teprve za druhé světové války se vlaky vrátily zpět, a to pod taktovkou Protektorátní drah. Zajímavostí bylo přerušení provozu u Velkých Opatovic v roce 1941 kvůli výstavbě Exteritoriální (tzv. Hitlerově) dálnice Vídeň–Vratislav. Ta sice nikdy nebyla dokončena, ale dodnes se dochoval ucelený koridor i postavené mosty této autostrády.
Na přelomu 20. a 21. století měla dráha namále, nebyla příliš využívaná. Osobní vlaky zkracovaly svoje trasy v závislosti, kdo byl v kterém kraji zrovna u moci. Nakonec byla v roce 2020 zastavena osobní doprava v relaci Chornice – Velké Opatovice, o tři roky později pak v úseku Velké Opatovice – Boskovice. Pravidelným osobním vlakem se teď dostanete maximálně ze Skalice nad Svitavou do Boskovic.
Museli jsme proto využít unikátní příležitosti, kdy trať ožila v celé své délce. Pardubický kraj totiž na konci roku 2023 vypravil speciální Mikulášský vlak, který jel ze Skalice nad Svitavou do Chornice. A společnost Východočeská dráha zorganizovala návozový motorák, který jel v opačném směru. A právě Orchestrionem jménem Marcelka jsme vyrazili i my.
Mikulášskou jízdu po trati Chornice – Skalice nad Svitavou můžete absolvovat za 3 a půl minuty:
Ve stínu Hitlerovy dálnice
Naši jízdu začínáme ve stanici Chornice. Jistě pamatujete že tady jsme už dvakrát byli při našich jízdách po Moravské západní dráze. Pokud se nebojíte delší túry, vydejte se na legendární hrad Bouzov, z chornického nádraží je to k němu patnáct kilometrů.
Stanice Jevíčko kdysi a dnes
Za stanicí se koleje dělí, ty vlevo vedou do Prostějova, my jedeme vpravo. Ze zastávky Biskupice u Jevíčka se můžete vypravit ke zřícenině hradu Plankenberk, po modré turistické značce to je zhruba tři a půl kilometru.
Další stanicí je Jevíčko (původně Jevíčko-Jaroměřice). Ve městě doporučujeme prohlídku městského muzea v bývalém augustiniánském klášteře nebo zbytků středověkých hradeb. Za městem pak najdete několik rozestavěných mostů Hitlerovy dálnice. Jeden dokonce podjíždíme při příjezdu do Velkých Opatovic.
Ve Velkých Opatovicích je sice nádraží dost daleko od centra města, stejně jako v Jevíčku, určitě si tady dejte pauzu. Za zmínku stojí barokní zámek, kde najdete jednak městské muzeum, jednak Moravské kartografické centrum. Jedná se o největší expozici map a zeměměřičství u nás. Expozice se zabývá vývojem kartografického zobrazení Čech, Moravy a Slezska. Ústředním exponátem je plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska na ploše 100 m², kterou si můžete prohlédnout z vyhlídkové terasy po obvodu celého sálu.
Turistické cíle podél trati Chornice – Skalice nad Svitavou
Pokud byste se vydali z Velkých Opatovic pěšky na jih po červené turistické značce, dojdete po necelých dvou kilometrech ke skalním reliéfům pod Opatovickým hradiskem. Hlavy básníka Petra Bezruče a hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstra vytesal do zdejšího pískovce na přelomu 40. a 50. let 20. století sochař Karel Otáhal.
Jen o tři kilometry dál od reliéfů nebo stejně daleko ze zastávky Cetkovice můžete v Borotíně navštívit expozici pohyblivých betlémů. Sem je ale nutné se domluvit na návštěvě předem.
Pokračujeme v jízdě s motoráčkem Východočeské dráhy. Za Velkými Opatovicemi křížíme další zbytky Exteritoriální dálnice. Projedeme místy, kde dřív stávala zastávka Světlá u Boskovic a zastavujeme v Šebetově. Odsud nebo z další zastávky s nákladištěm Knínice u Boskovic se vydejte do Vísek, kde najdete Expozice minerálů a fosilií Václava Stoupala. Opět je lepší se dopředu objednat k prohlídce.
Stanice Boskovice kdysi a dnes
A je tu turistický vrchol tratě, Boskovice. Tady si milovníci památek a historie přijdou na své. Zámek, zříceniny mohutného hradu, židovská čtvrť s muzeem, Muzeum Boskovicka s expozicemi zemědělské techniky nebo šicích strojů Minerva, radniční věž... Když všechno jenom proběhnete, jeden den vám asi bude stačit, ale pokud si budete chtít návštěvu užít, raději si rezervujte dny dva. A to jsme nemluvili o populárním westernovém městečku za městem.
Do Boskovic se už pravidelnými vlaky dostanete, České dráhy tady jezdí zhruba co hodinu. Ovšem jen do Skalice nad Svitavou, kde musíte přestoupit. Kdyby se ovšem podařilo vybudovat plánovanou Skalickou spojku, mohly by do Boskovic zajíždět přímé vlaky z Brna, což by pro místní obyvatele byla docela úleva.
Motoráku Marcelka Východočeské dráhy už zbývá jen pár kilometrů. Trať klesá do údolí Svitavy, kterou překonává po ocelovém mostě. Hned za ním se už napojujeme k hlavní trati Brno – Česká Třebová. Ve Skalici nad Svitavou (původně Skalice-Boskovice) měla místní dráha původně svoje nádraží za kolejemi státní dráhy. Po rozšíření stanice obě nádraží splynula v jedno.
Trať z Chornice do Skalice nad Svitavou nemá na růžích ustláno. Doufejme, že alespoň nákladní vlaky umožní dráze přežít.