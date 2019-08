Na co zírá mašinfíra: Trať z roku 1895 vás doveze až do Hanáckých Atén

Seriál , aktualizováno

Mašinfíra iDNES.tv se v tomto díle po dlouhé době vydá na Moravu. Motorovým vozem M286.1032, zvaným Krokodýl, projede trať, po které od roku 1981 až do letoška nejezdily pravidelné osobní vlaky. Se spolkem Kroměřížská dráha zamíří na dráhu 334 z Tovačova do Kojetína a do Hanáckých Atén, tedy do Kroměříže.