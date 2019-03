Na co zírá mašinfíra: Z Plzně po stopách černých baronů a Švejka

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati 190 mezi Plzní a Protivínem

Dráha císaře Františka Josefa mezi Chebem, Plzní a Českými Budějovicemi vznikla kvůli hladu jižních Čech, respektive schwarzenberského panství po rychlé dopravě hnědého uhlí.

Zahájení stavby zbrzdila Prusko-rakouská válka z roku 1866, ale ne nadlouho. Už v 1. září 1868 vyjel mezi Českými Budějovicemi a Plzní první vlak. Na páteřní dráhu se postupně napojovaly další tratě, do Volar, přes Písek do Tábora nebo do Klatov. V šedesátých letech 20. století byla trať elektrifikována.



Po trati 190 západními Čechami

Na 99 kilometrů dlouhou cestu vyrážíme ze západočeské metropole, netradičně přímo z depa. V Plzni je pro turisty tolik lákadel, že jim sotva stačí na jejich projití jeden den.



Napojujeme se na trať 190 a míříme ke Starému Plzenci. Odtud se můžete vydat na starobylou Radyni nebo opačnou stranu k rotundě svatých Petra a Pavla. Ze Šťáhlav je to zase jen kousek k zámku Kozel, po modré turistické značce přes unikátní inundační most slabou hodinku.

Téměř na dohled od zastávky Zdemyslice stojí zřícenina hradu Vlčtejn. Za návštěvu stojí také město Blovice s Muzeem jižního Plzeňska v tamním zámku.

Trať 190 je na většině trasy jednokolejná, proto musíme občas čekat na křižování s osobním vlakem Českých drah. Náš vlak stále kopíruje tok řeky Úslavy, kterou ale přejede až těsně před historickým městem Nepomuk. V Nepomuku je pro turisty k dispozici hned několik muzeí.

Můžete se samozřejmě vypravit i na nedalekou Zelenou horu se stejnojmenným zámkem. Nejen že se v jeho zdech objevil známý falzifikát Rukopis zelenohorský, v padesátých letech navíc celý areál obsadily Pomocné technické prapory, které zvěčnil Miroslav Švandrlík ve své knize Černí baroni.

Pozor, zámek je přístupný jen v určité dny. Milovníci modelové železnice mohou navštívit i obec Vrčeň, kde v č.p. 15 najdou svůj západočeský ráj.

Trať mezi Plzní a Protivínem si můžete projet i za 4 minuty:



VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Z Plzně po stopách černých baronů a Švejka za 4 minuty

Jižními Čechami podél Otavy

Ve stanici Horažďovice předměstí můžete přestoupit na jiný vlak a za pár minut se dostat do Horažďovic. Turisticky přitažlivé jsou městské hradby, zámek s muzeem či řada dochovaných mlýnů.

Ve Střelských Hošticích je v sezoně otevřeno Muzeum řeky Otavy a voroplavby. Nedaleko zastávky Dolní Poříčí stojí kamenný Žižkův most, přes který podle pověsti táhli Husité ke hradu Rabí.

Náš vlak překonává Otavu a blíží se ke Strakonicím. Samozřejmě stojí za to vystoupit z vlaku a pořádně se porozhlédnout. Navštívit musíte strakonický hrad, malé hradní safari nebo Muzeum středního Pootaví.

Ze Strakonic také odbočuje lokální trať do nitra Šumavy, přes Vimperk do Volar. Za Strakonicemi se dostáváme do typické jihočeské krajiny, vlak se proplétá mezi rybníky. Ze zastávky Sudoměř u Písku se můžete vydat k rybníku Škaredý, kde se v roce 1420 konala památná bitva vojsk Jana Žižky s křižáky.

Další stanicí jsou Ražice, kde je zpřístupněné Muzeum železnice a Národní přírodní rezervace Řežabinec. V Ražicích se také odpojuje trať do Písku a Tábora.

Po necelých třech hodinách se blížíme k naší konečné stanici, Protivínu. Pokud do města dorazíte během dne a ne jako my už za šera, máte hned několik možností, kam zajít. Vyhlášená je Krokodýlí ZOO nebo s ním spojené Zoologické muzeum na náměstí. Zarezervovat si můžete také prohlídku protivínského pivovaru.

Trať 190 sice pokračuje až do Českých Budějovic, náš úkol, tedy dopravit parní lokomotivu 310.072 do výtopny v Protivíně, aby se v kraji mohla zúčastnit oslav 100. narozenin Československa, byl splněn. Na co zírá mašinfíra z Protivína do Budějovic, vám ukážeme zase někdy jindy.