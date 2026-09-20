Na co zírá mašinfíra: Stará trať v Mimoni končí. Natočili jsme poslední jízdu

Jen skalní fandové železnice asi ví, že současná stanice Mimoň, kterou postavila společnost Ústecko-teplická dráha v roce 1900, nebyla ve městě ani první a ani jediná. První úvahy trasovat přes město dráhu vznikly už kolem roku 1870, trasa měla vést z České Lípy přes Mimoň (Niemes) do Hodkovic nad Mohelkou. Byly dokonce postupně vydány dvě koncese, ani jeden plán se ale neuskutečnil.
Teprve napotřetí to vyšlo, byť v menším měřítku. V březnu získala koncesi na lokálku Česká Lípa – Mimoň společnost ÖLEG, česky tedy Rakouská společnost místních drah. Stanice Mimoň byla postavena na východním okraji města a první vlak tam dojel 1. listopadu 1883 v 10 hodin dopoledne.
Železnice měla v Mimoni velký úspěch, na trať si postupně napojilo několik firem svoje vlečky. Například Fischelova továrna na ohýbaný nábytek, parní pila a truhlárna Johanna Meidena nebo firma Rudolf Lazar & Emil Kreher.
Navazující a blízké tratě
Jenže boom tratě neměl dlouhého trvání. Už v roce 1887 je dráha kvůli nevalné ekonomické situaci zestátněna. V tu chvíli na scénu nastupuje Ústecko-teplická dráha se svým projektem Severočeské transverzálky, po které by se vozilo hnědé uhlí z Řetenic do Liberce. Stát ÚTD zavázal, že musí těleso lokálky do Mimoně využít. I přes velký nesouhlas nakonec společnost ustoupila tlaku mimoňských, kteří se báli, že o koleje přijdou, a lokálku opravila. S jedinou výjimkou, a tou bylo posledních 3,5 kilometru k mimoňskému nádraží.
ÚTD totiž kvůli výhodnějšímu trasování vedlo svoji trať západně od města a postavilo nové honosnější nádraží. Kvůli řadě vleček ale stará trať nezanikla, stanice se změnila na nákladní nádraží a byla využívána až do teď. V padesátých letech z ní byla navíc vyvedena „tajná“ vojenská vlečka na letiště Hradčany, a tak o budoucnost tratě v té době neměl nikdo obavu.
Po odchodu sovětských vojsk z Ralska a zejména v posledních letech ale provoz na trati a zájem o koncový úsek koncového úseku pomalu upadal. Ministerstvo dopravy proto na žádost vlastníka (Správy železnic) rozhodlo, že poslední 950 metrů tratě, tedy od křížení s Potoční ulicí, k poslednímu zářijovému dnu zruší. A to i přes to, že trať úředním s číslem 474 00 je stále vedená jako celostátní dráha a nikoliv jako vlečka.
Nadšenci ze Spolku železniční nostalgie Česká Lípa se naštěstí rozhodli, že vypraví na mimoňské staré nádraží poslední vlak, který zaštítila společnost Die Länderbahn CZ. A tak první zářijovou neděli 2026 vyjel po původní lokálce Hurvínek M131.1130.
Poslední jízdu na staré mimoňské nádraží si vychutnejte zrychleně za 2 minuty:
Trať mezi Ralskem a Bezdězem
Naši jízdu posledním vlakem na mimoňské staré nádraží začínáme v dnešní stanici Mimoň. Krásná cihlová budova dává jasně najevo, že vznikla pod taktovkou Ústecko-teplické dráhy. První část cesty absolvujeme po nové trati ve směru na Českou Lípu, teprve za stavědlem číslo 1 můžeme změnit směr jízdy a vyrazit na původní lokálku.
V Mimoni můžete navštívit například Městské muzeum. Najdete ho v budově původního špitálu, kde je pro zájemce připravena stálá expozice zaměřená na historii a přírodu Mimoně a jejího okolí. Raritou je umrlčí komora zachovalá v původním stavu. Kousek od muzea pak najdete areál Kaple Božího hrobu, který si také můžete prohlédnout.
Za stavědlem 1 po pravé straně kdysi bývalo předávací či odstavné kolejiště, v křoví jsou dodnes vidět zbytky pražců. Po chvíli z tratě odbočuje první dochovaná vlečka. Ještě před lety sloužila zemědělským účelům, na mapě z padesátých let je ale označená jako vojenské překladiště s dodatkem TAJNÉ.
V areálu bývalých kasáren vlevo od výhybky je vám od března do října po předchozí domluvě k dispozici Retro muzeum. Kromě starých kočárků, v něm najdete i dobové panenky s příslušenstvím, ale také třeba klobouky nebo gobelínové kabelky.
Turistické cíle podél trati Mimoň – Mimoň staré nádraží
Za křížením s Okrouhlickou ulicí (silnicí II/270) míjíme další vlečkovou výhybku. Opět ji využívá zemědělská společnost. Zajímavější ale byla odbočka z této vlečky, která vedla na vojenské letiště Hradčany. Z několikakilometrové tratě se dodnes dochovalo torzo železniční mostu přes Ploučnici. Nejlépe si ho prohlédnete z lodě, ostatně plavba po Ploučnici, která pod Mimoní nádherně meandruje, patří mezi nejkrásnější a nejdobrodružnější vodácké zážitky, které dnes můžete u nás zažít. Doporučujeme začít od legendární Průrvy Ploučnice, umělé jeskyně v pískovcové skále, která kdysi sloužila jako náhon pro mlýn. I toto trochu strašidelné místo můžete na lodi splout.
Českolipského Hurvínka M131.1130 pod licencí Die Länderbahn CZ teď čeká oblouk vlevo a dva mosty. První přes slepé rameno, druhý přes hlavní tok Ploučnice. Pražskou ulici musí překonat rychlostí pomalé chůze, auta tady už nejsou na vlaky zvyklá, a tak musí vlaková četa zastavit silniční provoz. Teprve pak může motoráček „přejít“ na druhou stranu silnice.
V následujícím oblouku se před námi objevuje silueta vrchu Ralsko se zříceninou hradu stejného jména. Hrad patříval rodu Vartenberků, ovládajícímu až do 16. století celé okolí. Postupem času se ale těžko dobytná pevnost změnila ve zříceninu a lidé, kteří se do rozvalin vydávali hledat bájné poklady, zkáze ještě napomohly. Dodnes se ale hrad Ralsko chlubí zbytky mohutných věží a základy zdiva. Z mimoňského náměstí vás na Ralsko dovede červená turistická značka. Musíme ale dodat, že na 5 kilometrové trase vás čeká převýšení 400 metrů.
Vláčku stačí už jen přejet Hvězdovskou ulici a už je v areálu starého nádraží. Typizovaná staniční budova ÖLEG se dochovala dodnes, dřevěné skladiště bylo bohužel před lety zbouráno. Stejné nádražní stavby dodnes najdete po celé republice, například v Náměšti na Hané nebo ve středočeských Močovicích.
Stanice Mimoň staré nádraží v roce 1973 a 2026
Okolí Mimoně nabízí téměř nevyčerpatelný turistický potenciál. Už jenom cyklostrasy neprojedete ani za týden. Z pěších výletů můžeme doporučit například nedaleký zámek Vartenberk ve Stráži pod Ralskem a samozřejmě hrad Bezděz (z Mimoně pořád po modré a k vrcholu pak po červené).
No, a pokud byste nasedli v Mimoni do vlaku, dorazíte po chvíli na jedné straně do Jablonného v Podještědí nebo k zámku Lemberk, na straně druhé k zámku Zákupy nebo do České Lípy. Projít si můžete i několik zaniklých železničních tratí. Nejbližší vedla Vlčího dolu do České Lípy, další pak z České Lípy do Kamenického Šenova a třetí z Jablonného v Podještědí přes Cvikov do Svoru.
Měli jsme velké štěstí, že se Spolek železniční nostalgie Česká Lípa rozhodl poslední vlak na staré nádraží uspořádat. A musíme také poděkovat, že nás s kamerou posádka českolipského Hurvínka vlídně přijala.