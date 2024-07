Na co zírá mašinfíra: Svezte se Řepařskou drážkou a zachraňte parní mašinku

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa Kolínské řepařské drážky

V 19. století se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku točilo všechno kolem výroby cukru. Není divu, na mapě z roku 1870 je dohromady 177 cukrovarů. Pokud sledujete naše železniční seriály pravidelně, určitě jste zaznamenali, kolik tratí u nás vzniklo právě kvůli přepravě řepy. Jenže ne všichni si mohli dovolit lobbovat za stavbu normálně rozchodné dráhy. V takovém případě majitelé cukrovarů začali stavět takzvané řepařské drážky, úzkokolejky, které svážely řepu z okolních polí.

Asi nejvíc jich vzniklo v Polabí. Nejznámější vycházely z Vlkavy, Křince, Kopidlna, Dymokur a právě z Kolína. Kolínská řepařská drážka rytíře Horského byla v provozu od roku 1894. Vedla z Kolínského cukrovaru, který stál v místě dnešní kolínské elektrárny do Františkova (dnešních Ovčár) a přes Býchory a až do Jestřabí Lhoty. Celková délka hlavní trati dosáhla 10,6 kilometru, odbočka do Františkova měřila bezmála další kilometr.

Provoz řepařských vlaků zajišťovaly nejprve parní lokomotivy, později motorové dvounápravové stroje B 600/70 a BN 60. Vagony uvezly až osm tun řepy. Ke svému účelu sloužila drážka až do šedesátých let 20. století. Tehdy vláčky na rozchodu 600 mm nahradila nákladní auta a trať byla zrušena. Ne ovšem nadobro.

V roce 2000 vznikl spolek, který si dal za cíl obnovit alespoň část unikátní drážky. Během deseti let se jeho členům podařilo znovu postavit čtyři a půl kilometru úzkorozchodné tratě, areál nádraží v Kolíně-Sendražicích a koncovou stanici v Býchorech. Otevření prvního obnoveného úseku se konalo 23. června 2007.

Historické snímky parních lokomotiv z běžného provozu

V další etapě byla trať prodloužena na Výrovnu, pak následovala stavba trati na Mlýnek a vybudování netradiční naučné stezky kolem trati. V posledních dvou etapách byla dostavěna trasa do stanice Býchory a v roce 2015 byla koncová stanice otevřena pro veřejnost. Spolek vlastní několik dieselových průmyslových lokomotiv a jednu parní BS-80 z ČKD.

Jízdy pro veřejnost jsou naplánované během celého roku, hlavní sezona je samozřejmě od jara do časného podzimu. Ze Sendražic do Býchor se můžete svézt třeba i okolo Mikuláše nebo Silvestra. Pravidelně se střídá motorový a parní provoz. Rozpis jízd najdete na webu drážky nebo v našem pravidelně aktualizovaném článku o nostalgických jízdách.

Zachraňte parní mašinku Na Kolínskou řepařskou drážku by mohla vyjet i další parnička, KLD 12 "Riesa“, kterou vyrobila firma Henschel v roce 1943. Členové spolku ji koupili v žalostném stavu a teď shánějí peníze na její zprovoznění. Zajímavostí je, že by se v ní po opravě mělo dát topit dřevem, což by značně zlevnilo její provoz, navíc by byl ekologičtější. Kvůli tomu se ale bude muset osadit nový speciální komín a mašinka dostane také nový tendr se zásobníkem na dřevo i na vodu. Oprava je finančně náročná, proto se členové spolku obracejí na veřejnost. Podrobnosti o sbírce najdete na webových stránkách Kolínské řepařské drážky.

Projížďka jako za starých časů

Na naši jízdu po Kolínské řepařské drážce jsme vyrazili ze stanice Kolín-Sendražice. Představte si, že ještě před takovými dvaadvaceti lety bylo v těchto místech obilné pole. Musíme smeknout před tím, co tady členové spolku dokázali vybudovat. Nachází se zde staniční budova, výtopna pro parní lokomotivy, depo pro osobní vozy, vodárna a odstavné koleje.

Úzkorozchodné nádraží Kolín-Sendražice

Před nástupem do mašinky si můžete prohlédnout nedaleký Kolín. Turisty láká historické centrum města se zbytky středověkých hradeb a chrámem svatého Bartoloměje. Regionální muzeum Kolínska najdete hned ve třech historických budovách, vydat se můžete také na tři rozhledny ve městě a jeho bezprostředním okolí. První je pozdně gotická Zálabská bašta, takzvaná Práchovna na pravém břehu Labe, druhá pak ocelová věž zvaná Maják v cípu Kmochova ostrova, a třetí vodárna na západním kraji Kolína.

Vyrážíme ze Sendražic, náš vlak pohání motorová lokomotiva BNE 50, kterou vyrobil Stavostroj Praha n.p., závod Stavoloko Radotín. Projíždíme kolem mechanických závor a vyrážíme do kraje. První část tratě až ke stanici s výhybnou Černý most vede podél Hlubokého potoka. Odtud kdysi vycházela také odbočka do Františkova. Pro děti je na stanici k dispozici perníková chaloupka.

Pokračujeme dál, drážka se v těchto místech klikatí výhradně mezi poli, sem tam projíždí kolem remízku. Těsně před stanicí a výhybnou Výrovna projíždíme nejstrmějším úsekem trati. Celé Kolínsko můžete prozkoumávat na kole, pokud se domluvíte, není problém svézt bicykl i po Řepařce. Ze stanice Výrovna si pak můžete odskočit třeba do Týnce nad Labem a prohlédnout si Městské muzeum (8,5 km), nebo do Veletova(5,8 km), kde mají Námořní muzeum.

Za Výrovnou se poprvé ocitáme ve stínu lesa. Před výhybnou Mlýnek přejíždíme asi největší umělou stavbu na trati, mostek přes bezejmenný potok, který vytéká z tamního rybníku.

Stanice a výhybna Mlýnek

Finální úsek do Býchor vede už pouze lesem. Vlakvedoucí prvního ranního vlaku musí nejprve odemknout vjezdová vrata oploceného areálu a teprve pak může souprava do koncové stanice. Během sezony tady cestující najdou občerstvení a děti především hřiště s dřevěnými prolézačkami. Zpáteční jízdenka platí celý den, takže když se malí cestující nemohou od atrakcí odtrhnout, nechte si klidně vlak ujet, však zhruba do hodiny pojede další. Atrakcí pro dospělé zase může být otáčení lokomotivy na malé ruční točně.

Koncová stanice Býchory

Cyklisté se i z konečné mohou rozletět do kraje. Necelých sedm kilometrů severně, nad obcí Polní Chrčice, najdou rozhlednu z nádherným výhledem na Polabí, navíc těsně vedle ní místní instalovali nápis velmi podobný tomu v Hollywoodu. Zhruba deset kilometrů od Býchor leží Radovesnice II s Muzeem veteránů. Najdete tam motocykly, traktory, ale i nákladní auta. Zdatní cyklisté pak určitě zvládnou po polabské rovině dojet i do vzdálenějších míst jako Chlumec nad Cidlinou, Libice nad Cidlinou nebo na druhou stranu třeba do Kutné Hory.

Kolínská řepařská drážka se zaslouženě stala jedním z největších turistických lákadel regionu. Až si její služby vyzkoušíte, určitě rádi přispějete pár korun, aby se Kolínsko mohlo chlubit další unikátní parní lokomotivou. Sbírka na záchranu mašinky Riesa trvá až do konce letošní provozní sezony.