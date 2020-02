Na co zírá mašinfíra: Rychlíkem z Kolína okolo Bezdězu do České Lípy

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Dnešní jízdu absolvujeme po kolejích někdejší Rakouské severozápadní dráhy, po jedné z jejích páteřních tratí Vídeň–Znojmo–Kolín–Mladá Boleslav, a potom až do České Lípy také po části České severní dráhy.



Trať mezi Kolínem a Nymburkem vznikla už v roce 1870.



V Nymburce si společnost Rakouská severozápadní dráha vybudovala svoji základnu. Vystavěla velkou výtopnu, dílny na opravy a revize lokomotiv a také kolonii pro drážní zaměstnance. Z tohoto období žije železniční Nymburk v podstatě dodnes.



Ve stejný rok byl uveden do provozu také úsek z Nymburka do Mladé Boleslavi. Za zmínku stojí především stanice Dobrovice, ze které stále vybíhá vlečka do tamního cukrovaru a nedaleko níž stávala stanice Dobrovice-město na dnes už zaniklé trati do Rokytňan (Dětenic).

To úsek mezi Bakovem nad Jizerou a Českou Lípou byl zprovozněn už v listopadu 1867. Trať společnosti Česká severní dráha několik let využíval bývalý rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý při cestách na svůj zámek v Zákupech.

Trať vede po severní hranici Kokořínska a koleje se často prodírají hlubokými zářezy vylámanými v pískovcových skalách.

Právě kvůli nim je z tratě majestátní Bezděz vidět jen na několika místech, byť vlak projíždí téměř na jeho úpatí. Další dominanta kraje, Máchovo jezero, už naštěstí vidět je.



Svištíme Polabím od města k městu

Naší cestu rychlíkem společnosti Arriva vlaky začínáme na kolínském hlavním nádraží. V tomto středočeském městě si můžete prohlédnout chrám svatého Bartoloměje nebo historické centrum. Fanoušci železnice by samozřejmě neměli vynechat Kolínskou řepařskou drážku, která ovšem jezdí jen od jara do podzimu.



Za kolínským nádražím opouštíme hlavní trať do Prahy a pravým obloukem se dostáváme k Labi, které překonáváme přes ocelový most.

Ve Velkém Oseku míjíme odbočku tratě do Hradce Králové. Pokud by nás rychlík zastavil v Libici nad Cidlinou, mohli byste si prohlédnout místo vypleněného Slavníkovského hradiště, rodiště svatého Vojtěcha.



Prvním zastavením na trase jsou Poděbrady. Na prohlídku města si nechte minimálně jeden den. Za návštěvu stojí tamní zámek, Polabské muzeum či areál lázní. Můžete také ochutnat místní léčivé prameny. V létě se rozhodně jděte vykoupat do pískového jezera na protějším břehu Labe.



A svištíme dál směr Nymburk. Stejně jako předchozí stanice stojí i toto město za návštěvu. K prohlídce se nabízí renovované středověké hradby, které byly kvůli nedostatku kvalitního kamene postaveny z cihel, ale také místní vlastivědné muzeum s hrabalovskou expozicí. Projděte se také romantickými uličkami v centru nebo zavítejte k elektrárně a jezu na Labi.



Z Nymburka je to do Mladé Boleslavi, co by kamenem dohodil. Projedeme kolem odbočky trati do Jičína a mineme zastávky Všejany a Čachovice, ze kterých je to jen pár kilometrů do zámku Loučeň. V Dobrovici jsou zase k vidění hned tři muzea – cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství, a jedna zaniklá trať.

Trať 231 za stanicí Poděbrady Původní nádraží Mladá Boleslav na dobové pohlednici ze začátku 20. století

Těsně před hlavním mladoboleslavským nádražím se trať 071 přimyká k trati 070, tedy ke spojnici Prahy s Turnovem. Do nádraží ústí ještě další dvě tratě, 064 do Dolního Bousova a mělnická 076.

Pokud vystoupíte v Mladé Boleslavi, neprohloupíte. Čeká na vás původně gotický hrad s muzejními sbírkami, Muzeum Škoda Auto nebo třeba Letecké muzeum Metoděje Vlacha.



Rychlíkem z Kolína do České Lípy se můžete projet i za 4 minuty:

VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Rychlíkem z Kolína okolo Bezdězu do České Lípy za 4 minuty

Rozervanými skalami ve stínu Bezdězu

Kaňonem řeky Jizery opouštíme Mladou Boleslav a míříme k Bakovu nad Jizerou. Přímo nad tratí stojí dvě zříceniny, hradu Michalovice a zámku Zvířetice.

Za bakovským nádražím se nejprve odpojujeme od tratě do Turnova, posléze od řeky Jizery a začínáme sledovat říčku Bělou. Trať je vedena po dně sevřeného údolí, poměrně daleko od větších sídel. Třeba od nádraží v Bělé pod Bezdězem k Muzeu Podbezdězí v centru stejnojmenného městečka to jsou čtyři kilometry. Zhruba stejně daleko je to ze stanice Bezděz na vrchol symbolu zdejší krajiny.



Po pár minutách jízdy nás vítá nádraží v Doksech, vítěz soutěže Nejkrásnější nádraží roku 2017. Přímo v budově si můžete prohlédnout legendární hraběcí čekárnu, která ve druhé polovině devatenáctého století sloužila rodině Valdštejnů.

Doksy jsou však také městem vodních radovánek, vždyť hned za nádražím začíná Máchovo jezero. Dospělí mohou navštívit Památník Karla Hynka Máchy nebo zámek, děti zase jistě ocení Muzeum Čtyřlístku nebo Zoopark.



Těsně před Českou Lípou projedeme kolem odbočky trati do Liberce. O chvíli později podjedeme trať z Litoměřic, mineme původní budovy českolipského nádraží a po 107 kilometrech zastavujeme u moderní stavby stanice Česká Lípa – hlavní nádraží.



Rychlík společnosti Arriva vlaky odsud pokračoval až do Rumburku, kvůli celkové délce trati vám však tento úsek ukážeme zase jindy.