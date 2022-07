Na co zírá mašinfíra: Projeďte si nový úsek koridoru přes Českou Sibiř

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati 220 mezi Voticemi a Sudoměřicemi u Tábora. Modrá linie je původní trať, červeně je vyznačen IV. rychlostní koridor.

Trať z Prahy přes Benešov, Tábor a dál do Českých Budějovic vznikla ve druhé polovině devatenáctého století jako Dráha Františka Josefa (KFJB). Sloužila pro rychlé spojení Prahy a Vídně. První vlak vyrazil z Prahy do Veselí nad Lužnicí v roce 1871, úsek do Českých Budějovic byl otevřen o tři roky později. Dnes je trať součástí budovaného čtvrtého rychlostního koridoru a úsek mezi Prahou a Benešovem patří k nejvytíženějším v zemi.

V současnosti už můžeme téměř zapomenout na klikatou jednokolejnou dráhu. Punc starých času trať 220 postupně ztrácí. Nejprve byl napřímen dvoukolejný úsek z Prahy do Benešova, v roce 2009 se začalo se stavbou koridoru z Benešova do Votic a v roce 2013 ze Sudoměřic u Tábora do Tábora.

Sedmnáct kilometrů trati mezi Voticemi a Sudoměřicemi u Tábora se začalo stavět teprve v roce 2018. Stavbu nového koridoru ale provázely problémy. Jednak se muselo pro tunel Mezno získat povolení pro velkoplošné odstřely, jednak do průběhu prací zasáhla epidemie covidu.

Po staré trati vlaky naposledy projely 2. dubna 2022, pak začala tříměsíční výluka, kdy se nový úsek prokousal původní stopou, musela se dokončit pokládka kolejí i trolejového vedení a oba konce napojit na stávající část tratě. V novém úseku bylo postaveno dvacet železničních mostů a dva tunely (tunel Mezno o délce 840 metrů a tunel Deboreč o délce 660 metrů).

Vlaky se na trať vrátily 1. července, zatím jezdí jen po jedné koleji. Toto provizorium by ale mělo skončit 1. září.

Projeďte si nový úsek IV. koridoru za tři a půl minuty:

Už žádné drncání

Při jízdě z Prahy do Českých Budějovic před dubnem 2022 jste jasně poznali, že jste právě u Votic sjeli z nového úseku a jedete po staré části tratě. Klidná a tichá jízda se totiž změnila v horskou dráhu, až do Sudoměřic jste si museli kávu na stolku pro jistotu přidržovat rukou. Dnes to už neplatí.

Využili jsme pozvání Správy železnic na předváděcí jízdu a celý nový úsek mezi Voticemi a Sudoměřicemi u Tábora natočili. Soupravou složenou z drezín MUV 75 vyrážíme z Votic. S těmito vozidly jsme samozřejmě nemohli dosáhnout maximální traťové rychlosti, na zdokumentování nové trati to ale stačilo.

Stejné místo na trati 220 před Heřmaničkami v lednu a v červnu 2022

Za Voticemi několikrát křížíme starou trať, staří projektanti se drželi terénních vln, aby nemuseli budovat náročné stavby, dnešní projektanti si něčím takovým hlavu nelámou. Najíždíme na soustavu mostů u Heřmaniček, na jejich konci je nová stejnojmenná zastávka.

Průjezd po stejném úseku staré tratě si můžete prohlédnout zde. Je to docela zajímavé porovnání. Zatímco v lednu, když jsme točili původní dráhu, jsme pozorovali zrod nové tratě, teď zase máme možnost z koridoru sledovat zbytky staré.

Za Heřmaničkami překonáváme estakádu Radíč a před zastávkou Ješetice opět křížíme původní stopu dráhy. Za zastávkou nás čeká průjezd tunelem Deboreč.

Součástí nového úseku jsou i dva tunely. Tunel Deboreč měří 660 metrů.

Naštěstí je v tomto úseku rychlostního koridoru minimum protihlukových stěn, takže cestující budou mít skvělý výhled, což se o staré trati říct nedalo. Za zastávkou Červený Újezd u Votic se rozkládá stejnojmenná výhybna. Dvě koleje navíc umožní rychlíkům a expresům předjíždět nákladní vlaky.

Blížíme se k zastávce Střezimíř. V původní historické stanici, která leží necelý kilometr přes pole, má vzniknout železniční muzeum a část staré tratě se má proměnit na dráhu pro drezíny na lidský pohon.

Zastávka Střezimíř leží těsně u portálu tunelu Mezno. Hned za ním můžeme vpravo opět vidět starou trať. Tady také mizí úžasné výhledy, dráha totiž prochází velmi hlubokým zářezem.

Zastávka Mezno se z původní lokality přesunula o několik set metrů blíže k obci. I když to tak nevypadá, tak v úseku za Meznem koridor kopíruje trasu dálnice D3, od kolejí je vzdálená necelých 50 metrů. Však také kvůli odstřelům dalšího hlubokého zářezu musel být na dálnici několikrát zastaven provoz.

Stejné místo na trati 220 před Sudoměřicemi u Tábora v lednu a v červnu 2022

A už se blížíme k Sudoměřicím u Tábora. Vpravo je vidět místo, kde se stará stopa dráhy napojovala do nové, dvoukolejné. Až bude IV. koridor od Votic definitivně dostavěn, budou tady moci vlaky jezdit rychlostí až 160 kilometrů za hodinu, vlaky s naklápěcí skříní dokonce o 40 kilometrů rychleji.

Koncem letošních prázdnin by měla Správa železnic na trati 220 zprovoznit ještě jeden rychlostní úsek, a to z Doubí u Tábora do Soběslavi. Na dráze z Prahy do Českých Budějovic tak zbude už jen jeden „špunt“ – úsek mezi Ševětínem a Nemanicemi.