Na co zírá mašinfíra: Legendární tratí z Děčína přes Lužické hory

Trať s Děčína, tehdejších Podmokel, do Jedlové a do Varnsdorfu se začala budovat koncem šedesátých let 19. století jako jedna ze dvou hlavních větví České severní dráhy (BNB). Druhá vedla z Bakova nad Jizerou do České Lípy a do Rumburku.

Původně se podle plánů měly obě tratě pouze křížit, nakonec ale projektanti naplánovali společný devítikilometrový úsek mezi Jedlovou a Rybništěm. První vlaky po obou větvích BNB projely 16. ledna 1869.

"Štokr" 556.0233 v čele nákladního vlaku od České Kamenice po stoupající trati na Jedlovou, na konci vlaku, na postrku, mu pomáhá další "Štokr" 556.0388, 26. květen 1979, foto: Petr Ovsenák

Obzvlášť mezi Děčínem a Jedlovou je trať sklonově velmi náročná. Protože po ní jezdily těžké nákladní vlaky, musely je tahat nejsilnější lokomotivy tehdejších Československých státních drah. Tratě kolem Jedlové byly také jedny z posledních, kde jezdily v pravidelném provozu parní lokomotivy. Dunění Štokrů a Papoušků jakoby se v tamních hlubokých lesích rozléhalo dodnes.

Strojvedoucí se občas museli potýkat i s extrémním počasím. Lužické hory jsou proslulé svými krutými zimami, ve stanici Chřibská byl ještě koncem jara odstaven sněhový pluh.

Osudné se trati 081 málem staly povodně v srpnu 2010. Přívalové deště a rozvodněná říčka Kamenice podemlely koleje a někde je úplně odnesly. Přestože se hned začalo mluvit o zrušení některých úseků, naštěstí se tak nestalo a o jedenáct měsíců později byla trať znovu zprovozněna.

Od hladiny Labe vzhůru na Jedlovou

Vlakem společnosti KDS Kladno vyrážíme za svým cílem ze stanice Děčín východ, která zrovna procházela celkovou rekonstrukcí. Toto nádraží je sice trochu z ruky, ale stále ještě v dochozí vzdálenosti od Děčínského zámku, Pastýřské stěny nebo tamní ZOO, což jsou největší turistická lákadla města na severu.

Hned za nádražím přejedeme ocelový most přes řeku Ploučnici a začneme kopírovat její tok. V nedalekém Benešově nad Ploučnicí může turista navštívit vyhlášený zámek nebo termální koupaliště s vodou stabilně teplou 26 stupňů Celsia.



Těsně před dalším mostem přes Ploučnici se vlevo odpojuje trať na Českou Lípu. Opouštíme tok Ploučnice, začínáme kopírovat říčku Kamenici. Ze zastávky Veselé pod Rabštejnem je to pár minut pěšky k muzeu v bývalé nacistické podzemní továrně Rabštejn Janská.

Také v okolí České Kamenice je toho hodně k vidění. Za necelou hodinu vystoupáte ke zřícenině hradu Kamenice s vyhlídkou do kraje. Můžete si projít okruh přes skalní vyhlídky Ponorka, Tell Platte nebo Jehla v okolí města. Z České Kamenice také odbočuje trať do Kamenického Šenova, po které se v létě můžete svézt historickým motoráčkem, a která pokračovala až do České Lípy (psali jsme o ní zde).

Vlak pokračuje úzkým údolím Kamenice, stále častěji se v okolí kolejí objevují pískovcové skalní útvary. Projedeme přímo pod zříceninou hradu Pustý zámek a dostáváme se do zastávky Kytlice. Tato obec je známa především svým přístupem ke kultuře. Jednak si tam chalupy koupila řada známých jmen jako Miroslav Horníček, Vlastimil Brodský, Petra Černocká nebo Táňa Fischerová, jednak místní udržují krásné lesní divadlo s neopakovatelnou atmosférou.

Další stanicí je až Jedlová. Těsně před nádražím projíždíme pásem předválečných betonových bunkrů, takzvaných řopíků. Zprava se napojuje trať od České Lípy. Jedlová patří mezi nejmalebnější nádraží u nás, stojí uprostřed lesů na úplné samotě, přesto je staniční budova poměrně veliká. Mezi železničáři a turisty se povídají přímo legendy o tamní nádražní restauraci.

Cesta ze stanice Děčín východ do Varnsdorfu může trvat i pouhé 4 minuty:



Kolem Jedlové hory do Varnsdorfu

Už na výjezdu ze stanice Jedlová strojvedoucího upoutá kamenná rozhledna na vysokém kopci přímo ve směru jízda.

Jedlová hora se na další cestě stane naším průvodcem. Až do Varnsdorfu ji budeme mít pořád na očích. Nejprve ji velkým obloukem objedeme, potom se od ní budeme pomalu vzdalovat. Ze stanice Chřibská se můžeme podívat do stejnojmenné obce na malebná roubená stavení nebo barokní most.

Za stanicí Rybniště se trať opět dělí. Vlevo odbočuje jedna z hlavních větví bývalé České severní dráhy směrem na Rumburk. Náš vlak potom v těsné blízkosti míjí Velký rybník, přírodní rezervaci, kde při troše štěstí můžeme spatřit jeřába popelavého nebo orla mořského.

Necelé dva kilometry od zastávky Horní Podluží stojí unikátní větrný mlýn Světlík. V Jiřetíně pod Jedlovou si může zdatný turista prohlédnout bývalý rudný důl, Štolu sv. Jana Evangelisty, vyhlášenou Křížovou cestu na Křížovou horu, hornické muzeum nebo nedalekou zříceninu hradu Tolštejn.

Varnsdorf je naší koncovou stanicí, dál už vlak společnosti KDS Kladno nejel. Ve městě je k dispozici muzeum, místní pivovar Kocour a kousek od něj, přímo na hranici s Německem, se nachází rozhledna Hrádek, odkud se vám po výšlapu naskytne kruhový pohled na celé Šluknovsko.

Cesta ze stanice Děčín východ až do Varnsdorfu nám trvala hodinu. Měli jsme ale štěstí, jeli jsme zvláštním rychlíkem. Běžnými spoji pojedete sice jednou tak dlouho, navíc s přestupem v Rybništi, zato ale budete moci vystoupit a zase nastoupit na jakékoli zastávce po celé trase.