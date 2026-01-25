Na co zírá mašinfíra: Projeli jsme dvoukolejný úsek Vlárské dráhy až na Slovácko

Jakub Vrána
Dnešní Mašinfíra nás zavede na jižní Moravu. Krokodýlem M286.1032 spolku Hrbatá Máňa projedeme část legendární Vlárské dráhy, jedinou dvoukolejnou trať u nás, která dosud není elektrifikovaná. Vyrazíme z Blažovic a za Bzencem se napojíme na neméně slavnou Severní dráhu císaře Ferdinanda.

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vlárská dráha je souhrnné označení železniční tratě z Brna přes Kyjov, Veselí nad Moravou, Uherský Brod až do Trenčianské Teplé na Slovensku. Vznikla v několika etapách v letech 1883 až 1888 jako součást Českomoravské transverzální dráhy, která spojovala západ Čech s Moravou a Slovenskem a křížila všechny tratě vybudované za Rakouska-Uherska severojižním směrem, tedy k Vídni.

Slavkovské zhlaví stanice Blažovice.
Rozdělení tratí za Blažovicemi. Vpravo vede Vlárská dráha, vlevo spojka do Holubic, po mostě přechází vlečka do cementárny Mokrá
Vlárská dráha je od Blažovic jedinou dvoukolejnou neelektrifikovanou dráhou u nás
Stanice Slavkov u Brna
Pohled na dvě koleje bez elektrifikace je fascinující
26 fotografií

Vlárská dráha dostala svoje jméno podle řeky, podél níž vede její koncová část. Z Brna do Veselí nad Moravou je dvoukolejná, až do Vlárského průsmyku a dál na Slovensko vede kolej už jen jedna.

Blízké a navazující tratě

Železnici postavila Rakouská společnost státní dráhy (StEG). V některých místech, třeba mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem, nebo mezi Bzencem a Kyjovem, použila stávající místní lokálky.

Jako poslední byl zprovozněn úsek z Uherského Brodu do Trenčianské Teplé. Tady totiž projektantům stály v cestě Bílé Karpaty. Pro jejich přechod sice zvolili přístupný Vlárský průsmyk, ani tak se však nevyhnuli náročným zemním pracím.

Kromě osobních vlaků po dráze běžně jezdily rychlíky na Slovensko. Cestu z Brna do Trenčianské Teplé vykonal vlak R 56 podle jízdního řádu z roku 1937 za 3 hodiny a 45 minut. Na Slovensku pak mohli cestující přestoupit na přímé vlaky do Žiliny nebo třeba Vysokých Tater.

Jenže to je už je všechno dávno pryč, naše jediná dvoukolejná neelektrifikovaná dráha nemůže konkurovat svým zadrátovaným kolegyním. Dnes se v úseku mezi Brnem a Uherským Hradištěm prohánějí osobní, maximálně spěšné vlaky Českých drah.

Mapa Vlárské dráhy v úseku Blažovice - Bzenec a spojky Bzenec - Moravský Písek

Jako osobní byl značen také vlak vedený Krokodýlem M286.1032 spolku Hrbatá Máňa, který vyrazil pod hlavičkou společnosti Retro Train z Brna do Moravského Písku a pak dál na Slovensko. Využili jsme pozvání a první část cesty po Vlárské dráze jsme onoho letního dne natočili.

Projeďte si trať z Blažovic do Moravského Písku za 5 minut:

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vyhlídková jízda jižní Moravou

Byť jsme vyjeli z brněnského dolního nádraží, kameru zapínáme až ve stanici Blažovice. Důvod je jednoduchý, jízdu po Vláře do Blažovic už máme natočenou. Pamatujete, když jsme před pár lety vyrazili z Regiojetem z Brna do Přerova?

Vlárská dráha v okolí Blažovic projíždí kolem slavného slavkovského bojiště z roku 1805. Bitvu tří císařů si můžete připomenout necelých 6 kilometrů od stanice, stačí se vydat k jihu k Mohyle míru.

Rozdělení tratí za Blažovicemi. Vpravo vede Vlárská dráha, vlevo spojka do Holubic, po mostě přechází vlečka do cementárny Mokrá

Za Blažovicemi se Vlára stáčí vpravo, vlevo vede spojka z roku 1934 na takzvanou Řepnou dráhu z Brna do Přerova. Po pár stech metrech zmíněnou trať překonáváme po ocelových mostech a míříme k zastávce Křenovice dolní nádraží. Stanice Horní nádraží totiž leží na přerovské trati.

Turistické cíle podél tratí 340 a 342

K Křenovicích doporučujeme navštívit tamní zahradní železnici. Ve vybraných provozních dnech tady můžete pozorovat cvrkot na kolejišti v měřítku G. Koleje zabírají plochu 170 m2 a dosahují délky 235 metrů.

Krokodýl spolku Hrbatá Máňa pokračuje dál ke Slavkovu u Brna. Je fascinující pozorovat dvoukolejnou trať bez trakčního vedení. Dříve to sice byl obvyklý pohled, dnes to ale připomíná bránu do minulosti.

Ve Slavkově se k návštěvě nabízí krásný barokní zámek. Rozlehlá stavba leží uprostřed francouzské zahrady a anglického parku s bazénky a plastikami. Na výběr máte hned z několika prohlídkových okruhů, jedním z nich je třeba ten dětský, který mohou vaši potomci absolvovat v dobových kostýmech.

Dalším, tentokrát renesančním zámkem se chlubí nedaleké Bučovice, kam samozřejmě vedou koleje Vlárské dráhy. Kromě nádherných interiérů budete určitě obdivovat arkádové nádvoří s 90 sloupy, které jsou bohatě vyzdobeny celkem 540 reliéfy. V části budovy sídlí také Muzeum Bučovice.

Aby trať nemusela za cenu náročných (a drahých) staveb vést skrz Ždánický les, vymysleli projektanti za Nesovicemi velký oblouk o téměř 180 stupňů, který nás dovede až do Nemotic. Tam to přece také známe, ze stanice totiž odbočuje trať do nedalekých Koryčan, která několikrát do roka ožívá parními jízdami Klubu přátel kolejových vozidel Brno.

Souprava Klubu přátel kolejových vozidel Brno v čele s lokomotivou 213.901 čeká v Nemoticích na odjezd do Koryčan.

Ze zastávky Jestřabice si udělejte výlet do Ždánic. Kromě toho, že zde končila dnes už zaniklá lokálka z Čejče, tak si na ždánickém zámku můžete prohlédnout tamní Vrbasovo muzeum. Založil ho učitel a historik Jakub Vrbas a uvidíte v něm především kusy nábytku, umělecko-historické sbírky ze zámku a zámecké vily, sbírku soch, obrazů a keramiky místních rodáků. Pěší trasa Jestřabice – Ždánice měří 8 a půl kilometru.

A je tu stanice Kyjov, někdejší železniční uzel. Kromě Vlárské dráhy odtud totiž vycházela ještě lokálka do Mutěnic, kterou znáte ze seriálu Zaniklé tratě. Fanoušky železnice upoutá už stavědlo na slavkovském zhlaví, které ukrývá malé drážní muzeum. Seznámíte se tady jak s historií Vláry, tak Mutěnky.

Obě kyjovská nádraží na dobové pohlednici , sbírka Pavla Kudláče GPS: 49.0157511N, 17.1226464E

S historií města a regionu se setkáte zase v místním vlastivědném muzeu. To najdete v nejstarší kyjovské budově, renesančním zámečku ze 16. století.

Stanice Kyjov je zvláštní umístěním dvou nádražních budov. Náš motorák nejprve mine nádraží státní dráhy a o několik desítek metrů dál pak výpravní budovu někdejší místní dráhy. Ostatně odbočku lokálky do Mutěnic zahlédneme hned za mostem průtahu městem. Trať Mutěnky dnes funguje jako cyklostezka, takže pokud budete mít v Kyjově bicykl, je to jasná volba.

Motorový vůz 820.113 míjí v Kyjově unikátní tříramenné vjezdové návěstidlo, 17....
Po druhé koleji zprava jezdily vlaky do Mutěnic, dnes je tato lokálka zaniklá

Odbočka do Mutěnic v roce 2005 a 2024

Za Kyjovem vedla původní trať až do Vlkoše ve zcela jiné stopě než dnes, koleje tam obcházely lokality Zadní hony a Přední díly. Při zdvoukolejňování Vláry na přelomu 30. a 40. let 20. století ale byly ostré oblouky eliminovány a dráha narovnána.

Ve Vlkoši si můžete prohlédnout tamní Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra. Hlavní expozice připomíná zdejšího rodáka, ministra národní obrany Benešovy exilové vlády.

Pauzu si určitě dejte hned v další zastávce, ve Vracově. Kousek od kolejí najdete elektrifikovanou zahradní železnici o rozchodu 600 mm. Jestli jste o ní nikdy neslyšeli, měli byste to změnit. Majitel si totiž postavil zmenšeniny konkrétních vozidel. Projet se tak můžete ve vláčku taženém elektrickou lokomotivou řady 362 nebo motorákem řady 810. Železnice je pro veřejnost v konkrétní dny během celého roku, rozhodně ale doporučujeme si je ověřit na webových stránkách.

Krokodýl M286.1032 spolku Hrbatá Máňa

A je tu Bzenec, vinařská perla Slovácka. Můžete se projít zámeckým parkem nebo vystoupat na návrší, kde kdysi stával královský hrad. Dnes se tu skví obnovená kaple svatého Floriana s vyhlídkovou věží.

A pokud byste si chtěli udělat delší výlet, vyrazte k Moravské Sahaře. Národní přírodní památku Váté písky tvoří duny tvořené jemným pískem vyvátým z mořských sedimentů v době poledové. Místy jsou přesypy vysoké až 30 metrů.

Vlak spolku Hrbatá Máňa měl z Bzence jet původně do Veselí nad Moravou, kvůli výluce ale projel po spojce do Moravského Písku. I tady jsme už několikrát byli, jednou, když jsme projížděli po Ferdinandce, podruhé při natáčení seriálu Zaniklé tratě o úzkokolejce hraběte Chorinského.

Staniční budova Bzenec-Písek, dnes Moravský Písek, na Severní dráze císaře...
Stanice Moravský Písek

Stanice Moravský Písek kdysi a dnes

Z Moravského Písku se klidně vydejte třeba k zámku v Uherském Ostrohu nebo do již zmíněného Veselí nad Moravou, železničního srdce Slovácka. A vlastně i námořního. Z přístavu ve Veselí se přece můžete vypravit za objevitelskými plavbami po Baťově kanálu.

Ve stanici Moravský Písek naše natáčení skončilo. Krokodýl M286.1032 spolku Hrbatá Máňa s cestujícími společnosti Retro Train se odtud vydal na Slovensko, ale to už je jiná kapitola.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lyžovačka s ROH. Zavzpomínejte, jak vypadala zimní dovolená v socíku

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo....

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé...

Zapomeňte na běžné hotely. Usínat a hodovat můžete tam, kde aristokraté

Co je na každé dovolené stejné? Zpravidla to bývá ubytování. Jenže i to se dá...

Co je na každé dovolené zpravidla stejné? Většinou to bývá ubytování. Jenže i to se dá pojmout jinak. Třeba když si zvolíte nocleh v jednom z hotelů, které fungují ve starých hradech a honosných...

Zapomeňte na Santorini i Řím. Tunisko skrývá památky, které vám vyrazí dech

Pokud jste viděli film Gladiátor nebo Angelika a sultán, možná vás překvapí, že...

Když se řekne Tunisko, mnoha lidem se vybaví především slunce, moře a hotelové resorty s all inclusive. Tato severoafrická země ale nabízí mnohem víc. Starověké římské amfiteátry, živé arabské medíny...

Hrady a zámky rodů Modré krve. Navštivte sídla českých šlechticů

Zámek Hrádek u Nechanic.

Hrady a zámky spojené s českou šlechtou nejsou jen památkami minulosti, ale i ideálními cíli na výlet. Právě na ně se zaměřuje i seriál Modrá krev, jehož čtvrtá série odstartovala letos v lednu....

Legendární plavba po Nilu. Připravte se na koupání s krokodýly a týrání velbloudů

Zapomeňte na idylický Nil z detektivek Agathy Christie. Místo romantiky vás při...

Zapomeňte na idylický Nil z detektivek Agathy Christie. Místo romantiky vás čeká spíš pořádná dávka reality. Proč se v slzách bohyně Isis nedá plavat, kde sídlí krokodýlí bůh a jak vypadá tradiční...

Jeskynní lidé nežili jen v pravěku, v íránském Kandovanu je najdete i dnes

Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou...

Na severozápadě Íránu existuje místo, kde se skála nestala ruinou, ale adresou. Kandovan je „jeskynní“ vesnice vytesaná do zbytků dávné sopečné činnosti a dodnes obývaná. Během výletu, na který...

25. ledna 2026

Na co zírá mašinfíra: Projeli jsme dvoukolejný úsek Vlárské dráhy až na Slovácko

Krokodýl M286.1032 spolku Hrbatá Máňa v oblouku u Vlkoše

Dnešní Mašinfíra nás zavede na jižní Moravu. Krokodýlem M286.1032 spolku Hrbatá Máňa projedeme část legendární Vlárské dráhy, jedinou dvoukolejnou trať u nás, která dosud není elektrifikovaná....

25. ledna 2026

KVÍZ: 100 otázek z nejrůznějších oborů. Na kolik z nich odpovíte správně?

Ilustrační snímek

Víte, kdo vyřešil vraždu v Orient expressu? Kolik srdcí má chobotnice? Vzpomenete si, kdy naši fotbalisté vyhráli olympijské hry? Čeká na vás celkem 100 otázek z nejrůznějších oborů. Na kolik z nich...

24. ledna 2026  9:30

Prezident nad propastí. Pavel si vyšlápl do Hranic, láká k výletu na Olomoucko

Krkolomný terén absolvoval prezident Petr Pavel během svého turistického...

Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i...

24. ledna 2026

Mráz je jejich šancí na přežití. Do kanadských osad musí kamiony přes jezera

Číslo to není z nejpřesnějších, protože podoba sezónní sítě ledových silnic je...

O přežití lidí tu rozhoduje mráz, který by jinde označili za vražedný. Jen díky němu je ale možné vybudovat silnici na ledu, po níž se dopravují do izolovaných komunit na severu zásoby na celý rok....

24. ledna 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  23. 1. 10:51

Nejkrásnější vyhlídka za Prahou. Vydejte se nejstarší trampskou osadou na Zadku

Zadka sice neleží tak vysoko nad vodní hladinu jako Máj, ale z jiné perspektivy...

Nedaleko od jižního okraje Prahy leží Štěchovice – místo, za kterým začíná romantická krajina hlubokého vltavského kaňonu, trampských osad a zatopených Svatojánských proudů. Zima sem přináší ještě...

23. ledna 2026

Lyžovačka s ROH. Zavzpomínejte, jak vypadala zimní dovolená v socíku

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo....

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé...

23. ledna 2026

Cestování za ponožkami? Z kusu oblečení se stal důvod, proč navštívit Japonsko

FamilyMart ponožky

Zatímco ve většině světových měst slouží samoobsluhy hlavně jako záchrana při nočním hladu nebo místo, kde koupíte zapomenutou zubní pastu, v Japonsku se z nich stal fenomén. Místní konbini totiž...

22. ledna 2026

Zapomeňte na Santorini i Řím. Tunisko skrývá památky, které vám vyrazí dech

Pokud jste viděli film Gladiátor nebo Angelika a sultán, možná vás překvapí, že...

Když se řekne Tunisko, mnoha lidem se vybaví především slunce, moře a hotelové resorty s all inclusive. Tato severoafrická země ale nabízí mnohem víc. Starověké římské amfiteátry, živé arabské medíny...

22. ledna 2026

Krása, kterou nelze popsat. Božská Madonna lyžařská láká na adrenalin do Dolomit

Madonna di Campiglio, horské turistické středisko v severní Itálii v autonomní...

Dříve byla milována habsburskou šlechtou, dnes je zbožňována šlechtou lyžařskou. Italská Madonna di Campiglio nabízí dokonalou kombinaci výzev, historie a malebné přírody, která okouzlí každého....

21. ledna 2026

Zapomeňte na běžné hotely. Usínat a hodovat můžete tam, kde aristokraté

Co je na každé dovolené stejné? Zpravidla to bývá ubytování. Jenže i to se dá...

Co je na každé dovolené zpravidla stejné? Většinou to bývá ubytování. Jenže i to se dá pojmout jinak. Třeba když si zvolíte nocleh v jednom z hotelů, které fungují ve starých hradech a honosných...

21. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.