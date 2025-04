Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

S firmou StEG, tedy Rakouskou společností státní dráhy, jsme se v našem seriálu potkali už několikrát. Také jsme už několikrát byli ve stanici Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov. Není divu, kdysi to bývala velká železniční křižovatka, kde se potkávala trať StEG z Vídně do Brna s dráhami do Znojma a do Břeclavi.

Trať do Znojma postavila StEG jako spojku své sítě s budovanou sítí Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB). První vlaky z Hrušovan do Znojma projely 15. září 1870. Tehdy Znojmo také získalo přímé spojení s Brnem, byť s úvratí v Hrušovanech.

Mapa trati mezi stanicemi Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov a Šatov

Vlaky Rakouské severozápadní dráhy dorazily do Znojma o pár měsíců později, 30. dubna 1871. Trať pak byla 1. listopadu téhož roku prodloužena přes monumentální viadukt nad Dyjí až do rakouského Stockerau. Po znárodnění ÖNWB i StEG (1908) začaly dopravu provozovat nejprve rakouské státní dráhy, po roce 1918 pak ČSD.

Dnes na rameni Břeclav – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov – Znojmo provozuje osobní dopravu společnost Arriva, v úseku Znojmo – Šatov jezdí Rakouské dráhy (ÖBB). Paradoxně má Znojmo rychlejší železniční spojení s Vídní než s Brnem. Do Brna se musí navíc jednou přestupovat.

Tratě jižní Moravy jsou obzvláště v době vinobraní velmi oblíbené jako výletní vlaky. Jedním z nich byl burčákový rychlík do Šatova, který uspořádal brněnský spolek Hrbatá Máňa. Využili jsme jeho pozvání a na Krokodýla M286.1032 nainstalovali naši kameru.

Úsek z Hrušovan nad Jevišovkou do Šatova projedeme za tři minuty:

Úžasnou Moravou

Naši jízdu začínáme ve stanici Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov. Hrušovany jsou ideální pro objevování jižní Moravy. V létě si můžete třeba vyzkoušet šlapací drezíny v Hevlíně, vydat se po stopách zaniklých tratí z Hevlína do Laa an der Thaya nebo naopak z Laa an der Thaya do Novosedel, nebo se můžete rozjet na kole po tamních cyklotrasách.

Nedaleko Hrušovan je také historický Mikulov. Ve městě najdete nespočet turistických zajímavostí, třeba zámek, Dietrichsteinskou hrobku, zříceninu Kozí hrádek, jeskyni Na Turoldu nebo Svatý kopeček s kaplí svatého Šebestiána.

Pokud trať z Hrušovan do Znojma nevede zářezem, nabízejí se z vlaku výhledy na úrodná pole jižní Moravy.

Vyrážíme tedy z Hrušovan, po chvíli se odpojujeme od hlavní trati do Brna a pokračujeme stále na západ. Úseky v zářezu se střídají s partiemi, které nabízejí krásné výhledy na úrodná pole. Projíždíme stanicemi Božice u Znojma a Hodonice a potkáváme při tom ještě původní mechanická návěstidla. Po roce 2032 by se měla tato trať elektrifikovat, takže jim už pomalu zvoní hrana.

Na začátku Znojma přejíždíme takzvaný Červený most, 25 metrů vysoký viadukt z červených cihel, který překonává hluboké údolí říčky Leskavy. Je vidět, že StEG původně plánoval na most osadit i druhou kolej, ale nakonec zůstalo jen u jedné. Před stanicí Znojmo se k naší trati zprava přidávají koleje z Jihlavy.

Na Červeném mostě ve Znojmě je vidět místo pro druhou kolej.

Co navštívit ve Znojmě? Těžko vybrat největší lákadlo, rozhodně si na město rezervujte několik dní. Vezměme to tedy popořadě. Po cestě z nádraží do centra nejprve potkáte zbytky hradeb s Vlkovou a Střelniční věží. Obě si samozřejmě můžete prohlédnout. Na Masarykově náměstí ve Slavíkovském paláci najdete Dům umění, jednu z poboček Jihomoravského muzea. K vidění tam jsou stálé expozice o starém umění Znojemska, o mincích zemí Koruny české či medailérské tvorbě Jana Tomáše Fischera.

Pokud půjdete na Horní náměstí, nesmíte minout Radniční věž s nejkrásnějšími výhledy na celé Znojmo. Kousek od ní se pak nachází vstup do slavného Znojemského podzemí (doporučujeme navštívit za letních veder). Dalším fascinujícím areálem je Znojemský hrad s rotundou svaté Kateřiny a dalšími expozicemi Jihomoravského muzea (expozice dravých ptáků a života vrchnostenské a poddanské společnosti). Na hradě se už léta vaří pivo, takže si můžete prohlédnout také pivovarské muzeum.

Další expozice najdete také v bývalém minoritském klášteře (živá a neživá příroda Znojemska, archeologie, černé řemeslo a orientální zbraně). U kláštera křižovníků je zase Muzeum Velké Moravy. Přímo pod hrází Znojemské přehrady pak najdete Muzeum motorismu a po dvou kilometrech podél Dyje dojdete k bývalému premonstrátskému klášteru, ve kterém je dnes návštěvnické centrum a muzeum největšího znojemského vinařství. Cestou samozřejmě zvedněte oči k nebesům, protože půjdete pod monumentálním viaduktem.

Stavba znojemského viaduktu

Ocelový železniční most na štíhlých kamenných pilířích nechala v letech 1869–1871 postavit Rakouská severozápadní dráha pro svoji trať do Vídně. Téměř 50 metrů vysoké dílo architekta Johanna Emanuela Brika se okamžitě po stavbě stalo ikonou Znojma, nechybí snad na žádné pohlednici. V letech 2007–2009 byl most kvůli elektrifikaci kompletně rekonstruován, především se dočkal nové ocelové mostovky. Z vlaku spolku Hrbatá Máňa jsme si tak mohli vychutnat neobvyklý pohled na krásné město.

Výhled na Znojmo ze znojemského viaduktu

Trať do Šatova prochází pásem československého předválečného opevnění a některé bunkry jsou přístupné veřejnosti, například pěchotní srub MJ-S 4 Zatáčka sloužil armádě i po druhé světové válce až do roku 1999. Teď je betonový obr zrekonstruován do podoby z roku 1960. V muzeu uvidíte jak předválečnou výzbroj, tak i zbraně a uniformy Československé lidové armády z dob studené války.

Druhým zpřístupněným pěchotním srubem je objekt MJ-S 3 Zahrada. Jeho zajímavostí je, že byl zkolaudován až v listopadu 1948. Tento srub je uveden do podoby z osmdesátých let. Je vybaven původní výzbrojí a výbavou, kterou zde armáda používala v letech 1960–1999, včetně dvou pevnostních kanonů vz. 44/59.

V Šatově, kde Krokodýl spolku Hrbatá Máňa ukončil svoji jízdu, se můžete samozřejmě podívat i do trochu jiného podzemí. Kousek od nádraží narazíte na Sklepní labyrint. S průvodcem si projdete 800 metrů chodeb, o nichž se zmiňují prameny už kolem roku 1700.

Druhým zajímavým podzemím je unikátní Malovaný sklep. Původní pískový důl se postupně změnil nejprve na skladiště a posléze na vinárnu. Majitelům se v roce 1934 nabídl Maximilián Apeltauer, že jim podzemní chodby vyzdobí. A protože mohl po válce zůstat v Československu, pokračoval ve svojí tvorbě až do své smrti v roce 1972. Některé motivy spojené s nacistickým Německem ovšem musel přemalovat, například znak JZD býval dřív znakem Henleinovy strany.

Ze Šatova je to také jen pár kroků k nejslavnější jihomoravské vinici Šobes, po zelené turistické značce je to jen něco málo přes šest kilometrů. Do Znojma se pak můžete vrátit podél Dyje po žlutě značené stezce.

Sice jsme dnes vlakem příliš kilometrů nezdolali, ale turistických cílů jsme po cestě objevili opravdu hodně. A to se počítá!