Na co zírá mašinfíra: Jízda letní Vysočinou z Jihlavy do Brodu

Jakub Vrána
Dnešní Mašinfíra nás opět zavede na Vysočinu, tentokrát v plném létě. Měřící drezínou EM100 Správy železnic projedeme historickou Severozápadní dráhu mezi dvěma historickými městy, Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Zveme vás na cestu malebným krajem mezi rybníky a loukami.

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv

Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) z Vídně přes Znojmo, Jihlavu do Kolína a Děčína vznikla v době, kdy se hádala Rakouská společnost státní dráhy (StEG) se Severní drahou císaře Ferdinanda (KFNB) o trať z Vídně do Brna. Kvůli sporu si StEG nevšiml, že koncesi na dráhu mezi Vídní a Čechami mu zatím vyfoukla konkurence.

Stanice Jihlava v roce 1871
Lokomotivy 534.0134 a 556.0147 ve stanici Jihlava (25. července 1968)
Lokomotivy 365.010 v čele Os1704 a 534.0143 ve stanici Jihlava (25. července 1968)
Lokomotiva 365.035 v čele Os 1710 ve stanici Jihlava (19. března 1968)
Havlíčkobrodské zhlaví stanice Jihlava
21 fotografií

Navazující a blízké tratě

Stavět se začalo záhy po vydání licence v roce 1869, a to v celé délce mezi Znojmem a Kolínem. Náš dnešní úsek byl uveden do provozu 25. ledna 1871. V roce 1909 byla Rakouská severozápadní dráha zestátněna, po vzniku Československa začaly provoz zajišťovat ČSD.

V listopadu 1965 byl úsek Kutná Hora – Havlíčkův Brod – Jihlava elektrifikován, slavnostní vlak po trati ale projel až v lednu následujícího roku a teprve v květnu byl zahájen provoz s cestujícími. Čekalo se totiž na lokomotivy, první Laminátky ze Škody Plzeň.

V rámci elektrifikace byl úsek Havlíčkův Brod – Jihlava přičleněn k trati do Veselí na Lužnicí, tedy k bývalé Českomoravské transverzálce. Severozápadní dráha z Jihlavy dál do Znojma na zadrátování stále čeká.

Mapa úseku Jihlava - Havlíčkův Brod

Dieselový stroj jsme ale využili i my při našem natáčení, byť jsme projížděli zatrolejovaný úsek. Měřící drezína EM100 Správy železnic musí být schopná zkontrolovat kolejový svršek úplně všude, a tak je logické, že nesmí být závislá na elektřině.

Projeďte si úsek Jihlava – Havlíčkův Brod za 2 a půl minuty:

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv

Rybníky, louky, lesy

Jízdu po Vysočině začínáme ve stanici Jihlava. Už jste v krajské metropoli někdy byli? Ne? Tak to musíte rozhodně napravit! Ohromí vás třeba rozlehlé centrální náměstí. V jeho středu stál do roku 1975 středověký Špalíček, na jehož místě vyrostl socialistický Prior.

Turistické cíle podél tratě 225

Navštívit můžete třeba i jihlavské podzemí, které vznikalo postupným propojováním středověkých sklepů ve čtrnáctém a šestnáctém století. Dnes je druhým největším zpřístupněným městským podzemím u nás. Dalším podzemním prostorem pod Jihlavou jsou tamní kolektory. K jejich návštěvě se ovšem musíte objednat.

Za zhlédnutí také stojí tamní zoologická zahrada, umístěná v blízké vzdálenosti od centra. Čeká tam na vás až dvě stě druhů zvířat z pěti kontinentů. Prohlédnout si můžete také dochovanou část středověkého opevnění nebo vystoupat na několik vyhlídkových věží.

Z jihlavského nádraží jsme už s Mašinfírou dvakrát vyráželi, pokaždé to ale bylo k jihu, dnes poprvé jedeme na sever. Hned za nádražím se těleso dráhy rozšiřuje, jakoby tu byla trať dvoukolejná. Nenechte se ale mýlit, pravá kolej je pouze vlečková, která obsluhuje jihlavskou průmyslovou zónu.

Za Jihlavou se trať tváří jako dvoukolejná, pravá kolej je ovšem jen vlečková

První zastávka na trati má neobvyklý název Jihlava-Bosch Diesel. Vznikla teprve v roce 2003 v souvislosti se stavbou továrny stejného jména. Možná o ni ale ještě uslyšíme, jen pár desítek metrů od má vzniknout obří přestupní terminál mezi klasickou železnicí a VRT.

Podjíždíme dálnici D1 a ocitáme se na typické Vysočině, trať z roku 1871 se tady klikatí mezi rybníky a loukami, občas zajede do lesa, prostě idyla. Přestože je trať viditelně nedávno opravovaná, ostražitosti není nazbyt,a proto i tady posádka EM100 Správy železnic provádí důkladné měření, které okamžitě odesílá k vyhodnocení. Před Dobronínem vlevo odbočuje vojenská vlečka. V Dobroníně pak zpola zaniklá trať do Polné. Můžete se vydat pátrat po jejích stopách. Dejte ale pozor, do zastávky Dobronín zastávka občas ještě zajíždějí nákladní vlaky.

Pokud dojdete až do Polné, nezapomeňte zavítat do městského muzea, které sídlí na tamním zámku. Návštěvníkům nabízí stálou expozici hodin a hodinářství. Ve městě najdete také jedinečné Muzeum kutilství s více než 900 exponáty, převážně z dob socialismu, kdy si našinci vyráběli doma lecjaká „udělátka“. Návštevu Polné pak můžete zašit výšlapem na vyhlídkovou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Motorový vůz M131.1029 ve stanici Dobronín v poslední den pravidelného osobního...
Stanice Dobronín. GPS: 49.4782222N, 15.6419914E

Stanice Dobronín kdysi a dnes

Trať 225 vede mělkým údolím Zlatého potoka. Na jeho soutoku s říčkou Šlapankou najdete jedinečný středověký kamenný most přezdívaný U Lutriána. Odborníci o stavbě mluví jako o jednom z nejstarších mostů u nás. Procházela přes něj důležitá středověká Haberská obchodní stezka, která spojovala Čechy a Moravu. Ze zastávky Kamenná i následující stanice Šlapanov je to k mostu zhruba stejně daleko, 3,5 kilometru.

Za stanicí Šlapanov odbočuje z trati další vlečka, tentokrát do skladů pohonných hmot. Projedeme zastávkou Mírovka, podjedeme nový obchvat Havlíčkova Brodu a zprava se k nám už připojuje Tišnovka, trať, která začala vznikat těsně před 2. světovou válkou, jako náhrada za Německem obsazenou dráhu Česká Třebová – Brno.

Stanice Havlíčkův Brod

A je tu cíl naší dnešní jízdy, stanice Havlíčkův (dříve Německý) Brod. Výpravnou výpravní budovu Severozápadní dráhy z roku 1871, která byla postavena paradoxně kolmo na koleje tady už ale nehledejme, v 70. letech 20. století byla zbořena a nahrazena nádražím v bruselském stylu. Posádka EM100 Správy železnic ve stanici přečká noc a druhý den se opět vydá na cestu, nicméně už bez naší kamery.

Město Havlíčků Brod má pro svoje návštěvníky řadu lákadel. Za pozornost stojí především památkově chráněné centrum s Havlíčkovým náměstím a historickými měšťanskými domy. Navštívit můžete také renesanční Havlíčkův dům, který patřil jeho rodině až do roku 1880. Teď v něm sídlí expozice Muzea Vysočiny. Prohlédnout byste si měli i zbytky středověkého opevnění.

Takto původně vypadala železniční stanice v někdejším Německém Brodě. Už v roce...
Současná podoba nádražní budovy v Havlíčkově Brodě. Stavěna byla podle návrhu...

Nádraží v Havlíčkově Brodě

Úsek Severozápadní dráhy mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem možná není tak přitažlivý z hlediska množství turistických cílů, právě to ale může být její výhoda. Hledáte-li klid, stačí vystoupit na kterékoliv zastávce a vydat se do luk k některému z mnoha rybníků.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české hrady a zámky podle jediné nápovědy?

V rámci Hradozámecké noci se otevře například hrad Rabí. K volné prohlídce za...

Po dlouhé zimě se znovu otevírají hrady a zámky po celém Česku. Víte, kterému hradu se přezdívá „moravský Mont Saint-Michel“? Znáte jméno hradu, při jehož obléhání přišel Jan Žižka o druhé oko?...

Chystáte se letos do Chorvatska? Přinášíme tajné tipy na zastávky po cestě

Když „pánbůh“ rozdával, tak na Chorvatsku rozhodně nešetřil. A nadělil mu horké...

Když „pánbůh“ rozdával, tak na Chorvatsku rozhodně nešetřil. A nadělil mu horké subtropy Středomoří, slané vody Jadranu, kus přívětivé střední Evropy i divoké hory Balkánu. My nyní projedeme...

Evropský ostrov, který mění státní příslušnost. Každý půlrok patří jiné zemi

Malý ostrůvek zvaný Pheasant Island – tedy Bažantí ostrov – dvakrát ročně „mění...

Na první pohled nenápadné místo na řece Bidasoa mezi Francií a Španělskem skrývá jeden z nejpodivnějších geopolitických příběhů Evropy. Malý ostrůvek zvaný Pheasant Island – tedy Bažantí ostrov –...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

KVÍZ: Jak dobře znáte naše skanzeny, stará řemesla a lidové tradice?

Valašské muzeum v přírodě

Víte, k čemu v kachlových kamnech sloužil „lenoch“ a proč se do podlahy lila volská krev? Vydejte se s námi na cestu časem a navštivte muzea v přírodě, která po celé České republice uchovávají...

Nevíte, co s manželkou? Vezměte ji do města módy. Milán je však i pro chlapy

Galleria Vittorio Emanuele II. Nákupní komplex v Miláně byl dokončen v roce...

Italský Milán je označovaný za metropoli světové módy. Na své si zde ale přijdou i milovníci historie nebo novodobé architektury. Na prozkoumání města vám postačí prodloužený víkend a kromě výborného...

6. dubna 2026  8:30

Žebříček absolutní pohody. Toto jsou nejlepší pláže světa pro letošní rok

Žebříček nejlepších pláží celého světa a „top ten“ nejlepších pláží Evropy se...

Žebříček nejlepších pláží celého světa a „top ten“ nejlepších pláží Evropy se obvykle dost výrazně liší. Letos se ale slušně překrývá, dobrou polovinu ze světové desítky nejlepších pláží totiž...

6. dubna 2026

Tulení střeva chutnají jako jitrnice, čerstvý sobí morek je lahůdka, líčí cestovatelka

Premium
Nelly Rasmussenová

Pražský byt cestovatelky Nelly Rasmussenové je zaplněný pestrými předměty z dalekých cest. A její život, sám o sobě pozoruhodný příběh, lemují originální příhody z celého světa. Rozhovor vznikl pro...

5. dubna 2026

Cestovatelka si umyla vlasy v proudu kravské moči. Zářila u toho štěstím

Cestovatelka si umyla vlasy v proudu kravské moči

Polka Julianna Jacewiczová posunula laťku cestovatelského bizáru zase o něco výš. Jak se jí to podařilo? Šokovala tím, že si při návštěvě kmene Mundari v Jižním Súdánu umyla vlasy kravskou močí. A...

5. dubna 2026

Pupek světa je obklopený oceánem. Tajemný ostrov po letech zpřístupnili

Velikonoční ostrov proslavily ve světě kamenné sochy Moai. Najdete je téměř na...

Tajemný ostrov uprostřed Tichého oceánu patří k nejodlehlejším obydleným místům na planetě. Přesto každoročně láká cestovatele z celého světa – především díky záhadným kamenným sochám moai a...

5. dubna 2026

Na co zírá mašinfíra: Jízda letní Vysočinou z Jihlavy do Brodu

Měřící drezína EM100 Správy železnic ve stanici Jihlava

Dnešní Mašinfíra nás opět zavede na Vysočinu, tentokrát v plném létě. Měřící drezínou EM100 Správy železnic projedeme historickou Severozápadní dráhu mezi dvěma historickými městy, Jihlavou a...

5. dubna 2026

Proutěným košem do Funchalu. Madeira je rájem pro turisty, nabízí i saně v létě

Na Madeiře můžete i „sáňkovat“. Ve městě Funchal se vezete v proutěném koši,...

Ve svém živlu tu budou hlavně ti, kteří milují toulky přírodou, hřebenové túry a náročnější výlety. Madeirská flóra je totiž naprosto úchvatná a navíc celoročně zahalená do jarního hávu. Adrenalin...

4. dubna 2026  8:30

KVÍZ: Poznáte české hrady a zámky podle jediné nápovědy?

V rámci Hradozámecké noci se otevře například hrad Rabí. K volné prohlídce za...

Po dlouhé zimě se znovu otevírají hrady a zámky po celém Česku. Víte, kterému hradu se přezdívá „moravský Mont Saint-Michel“? Znáte jméno hradu, při jehož obléhání přišel Jan Žižka o druhé oko?...

vydáno 4. dubna 2026

Co se skrývá v zahraničních regálech? Pošlete nám své úlovky ze supermarketů

Regály japonského supermarketu nabízejí hotová jídla, bento boxy i ochucené...

Supermarkety v zahraničí už dávno nejsou jen místem rychlého nákupu – pro mnoho cestovatelů se stávají zdrojem nečekaných objevů, a právě ty teď můžete sdílet s ostatními čtenáři i vy. Pošlete nám...

3. dubna 2026  8:30

Evropský ostrov, který mění státní příslušnost. Každý půlrok patří jiné zemi

Malý ostrůvek zvaný Pheasant Island – tedy Bažantí ostrov – dvakrát ročně „mění...

Na první pohled nenápadné místo na řece Bidasoa mezi Francií a Španělskem skrývá jeden z nejpodivnějších geopolitických příběhů Evropy. Malý ostrůvek zvaný Pheasant Island – tedy Bažantí ostrov –...

3. dubna 2026

Výbuch ji spojil s pevninou. Japonská sopka Sakuradžima je součástí života

Sakuradžima patří k nejdetailněji sledovaným vulkánům v Japonsku.

Je to jedna z nejzajímavějších zastávek na jihu Japonska. Aktivní sopka Sakuradžima leží přímo naproti městu Kagošima na ostrově Kjúšú, je snadno dostupná trajektem a během několika hodin vás přenese...

2. dubna 2026  8:30

Nečekejte na léto. Dovolenou u moře si můžete dopřát už v květnu, poradíme kde

Počkat s koupáním v moři až na plnou sezonu? To je samozřejmě široce...

Počkat s koupáním v moři až na plnou sezonu? To je samozřejmě široce doporučované. Když ovšem uberete jeden, dva nebo tři stupně ze svého očekávání o ideální teplotě mořské vody, otevře se vám svět...

2. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.