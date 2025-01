Na co zírá mašinfíra: Po Vlašimce krajem Blanických rytířů

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Železniční trať z Benešova u Prahy do Vlašimi a Dolních Kralovic vznikla na přelomu 19. a 20. století. Skupina místních podnikatelů a politiků založila akciovou společnost Místní dráha Benešov – Vlašim, a to především kvůli tomu, aby se zboží z tamních podniků dostalo rychle a spolehlivě k zákazníkům. První část trati z Benešova do Vlašimi byla zprovozněna 15. prosince 1895, druhá část přes Trhový Štěpánov do Dolních Kralovic o sedm let později, 11. října 1902.

Uvažovalo se o prodloužení kolejí až do Humpolce, čímž by se trať v Havlíčkově, tehdy Německém Brodě napojila na Rakouskou severozápadní dráhu, ale první světová válka tyto plány nadobro zmařila. Pozdější výstavba vodního díla Švihov pohřbila také velkou část místní dráhy.

V srpnu 1974 byla zastavena osobní vlaková doprava v úseku Trhový Štěpánov – Dolní Kralovice. Koleje byly sneseny, koncové nádraží spolu s celým městem zbořeno a nakonec zatopeno. O téměř 50 let později, v roce 2021, Středočeský kraj přestal objednávat osobní dopravu mezi Trhovým Štěpánovem a Vlašimí. Vlaky nahradily autobusy.

Naštěstí už příští jaro začaly jezdit v opuštěném úseku sezonní vlaky společnosti Railway Capital, které platí ze svého přilehlé obce. Na oslavu obnovení provozu vyjela na koleje také mimořádná souprava spolku Posázavský Pacifik. Když se vlak ve složení Hektor T435.003 se dvěma vagony Balm vracel do Benešova, dali jsme na něj naši kameru.

Vlašimku si můžete projet i zrychleně, za čtyři a půl minuty:

Od Blaníku ke Konopišti

Naši jízdu po dráze zvané Vlašimka začínáme v Trhovém Štěpánově. Je podvečer, konec jara, čerstvě po dešti a my máme před sebou 33 kilometrů dlouhou cestu. Z Trhového Štěpánova se klidně můžete vypravit po stopách zaniklé tratě směrem k Dolním Kralovicím. Ale dávejte pozor, část zaniklé dráhy je už ve vodárenském pásmu, takže je místy vstup zakázán.

V nedalekých Hulicích najdete Včelí svět, unikátní expozici zaměřenou na život včel, o kousek dál směrem k hrázi VD Švihov pak Vodní dům, kde se návštěvníci seznámí s mnoha tvářemi vody. Doporučujeme návštěvu v létě a s náhradním oblečením pro zmáčené děti. Od Vodního domu je to už jen několik kilometrů do Zruče nad Sázavou s jejím zámkem, Vodáckým muzeem nebo interaktivní expozicí Příběh řeky Sázavy.

Motorový vůz M 240.0028 vyčkává ve stanici Trhový Štěpánov na odjezd osobního vlaku do Vlašimi. V současné době je v úseku Vlašim – Trhový Štěpánov pouze rozšířený letní provoz.

Přímo v Trhovém Štěpánově můžete navštívit Muzeum Štěpánovska a na jejím severním okraji rozhlednu Na Pasece. Pokud byste se vydali z nádraží naopak k jihu (po zelené turistické značce), zahlédnete dřevěnou rozhlednu Kalamajka na vrchu Javornická hůra. Pokud se z ní chcete rozhlédnout, musíte si vyzvednout klíč v jedné z okolních obcí.

První část cesty projíždíme údolím Štěpánovského potoka, teprve před stanicí Zdislavice vyjíždíme z lesa. Projíždíme zastávkou Bolina, kterou představuje jen plechová čekárna uprostřed pole. Taky si ji místní vyvzdorovali až v roce 1930, tedy více než čtvrt století po zbudování tratě.

Za Bolinou trať začíná klesat do Vlašimi. Koleje vedou okolo bývalé obory Auerspergů, kterou za první republiky koupila společnost na výrobu střeliva Sellier a Bellot, která v její části vybudovala svůj výrobní závod. Zhruba od dnešní zastávky Vlašim zastávka do něj vedla vlečka, která měla na krátkém úseku sklon až 52 promile.

Stanice Vlašim je typickou stavbou rakousko-uherských místních drah s několika kolejemi. Duch starého mocnářství odvála nedávná rekonstrukce nádraží, necitlivé zateplení výpravní budovy a její přetření na oranžovo. V historickém městě doporučujeme k návštěvě především tamní zámek s nádherným parkem anglického střihu s čínským pavilonem a takzvaným Starým hradem.

Z Vlašimi to budete mít nejblíže na staroslavný Blaník, v jehož podzemí podle pověsti odpočívá svatováclavské vojsko. Po červené značce je to až na vrchol rovných jedenáct kilometrů. Po cestě potkáte nejprve Farní muzeum v Kondraci a potom také Dům přírody Blaníku. Na vrcholu bájné hory nezapomeňte vystoupat na dřevěnou rozhlednu, která je postavena ve tvaru husitské hlásky. Díky ní také Blaník z vlaku rozhodně nepřehlédneme.

Pro dobrý výhled z Hektora je třeba se pořádně vyklonit.

Za Vlašimí překonáváme první ze dvou velkých viaduktů. Ten před zastávkou Znosim vede přes Blanici. Další stanicí je Domašín. Tady mělo původně vzniknout soukromé železniční muzeum, na odstavné koleji najdete velkou řadu historických vozidel. Bohužel nadšení a síla majitelů postupně sláblo, takže dnes stanice vypadá spíše jako železniční hřbitov. Škoda.

Stanice Most-Domašín, dnes Domašín, na snímku z 15. prosince 1895

Za Domašínem se trať opět noří do lesa a opět klesá. Mezi zastávkami Lhota Veselka a Městečko u Benešova přejíždíme druhý ocelový viadukt, tentokrát přes Chotýšanku. Na dohled od další stanice Postupice stojí barokní zámek Jemniště. Můžete navštívit nejen jej, ale také zámecký park.

Projedeme zastávkou Dobříčkov, stanicí Struhařov a pod námi se objevuje Benešov s typickou siluetou zámku Konopiště. Nejprve se koleje Vlašimky připojí k hlavní trati z Českých Budějovic (kdysi dráha císaře Františka Josefa I.) a potom projíždíme stanici Benešov u Prahy. Dnes totiž trochu netradičně naši jízdu nezakončíme u peronu, ale o trochu jinde, na odstavných kolejích před výtopnou, kde má spolek Posázavský Pacifik svoje sídlo.

Most přes Chotýšanku

V Benešově můžete zajít do Muzea umění a designu nebo si prohlédnout torzo minoritského kláštera. Kdybyste svoje kroky stočili od nádraží z města ven, nabízí se vám už zmíněné Konopiště. Zámek ve styl historizujícího romantismu si oblíbil následník trůnu František Ferdinand d’Este, z něj se se svou manželkou Žofií Chotkovou vydali na osudnou cestu do Sarajeva.

Kromě prohlídky zámku se určitě vydejte do oranžerie nebo se projděte zámeckým parkem, jedním z největších v Česku. A pokud byste chtěli vidět nějaké technické památky, navštivte nedaleké Muzeum motocyklů Jawa, které se dlouhá léta vyráběly v nedalekém Týnci nad Sázavou.

Táborské (vlašimské) zhlaví stanice Benešov u Prahy

Cesta s Posázavským Pacifikem po Vlašimce nám dokázala, že rušit tyto krásné tratě nebo na nich radikálně omezovat provoz je velká škoda. Bohužel jsme nestihli s kamerou projet úsek do Dolních Kralovic.