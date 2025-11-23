Trať z Horažďovic předměstí do Klatov vznikla jako součást Českomoravské transverzální dráhy. Ta měla spojit už existující tratě, které byly postaveny v tradičním severojižním směru obvykle se začátkem ve Vídni. Například námi zmiňovaný úsek spojoval Plzeňsko-březenskou dráhu s Dráhou císaře Františka Josefa.
Obecně se vznik transverzálky spojuje hlavně s důvody ekonomickými, ale v plánování určitě hrály také roli důvody vojenské. Transverzálka se skládala z několika zcela nových úseků, na některých místech pak byly využity stávající tratě.
Úsek Horažďovice-Babice, později Horažďovice-Babín, dnes Horažďovice předměstí – Klatovy se stavěl jako nový. Trať byla slavnostně otevřena 1. října 1888, ale nikdy se nestala hlavním tahem, hlavně kvůli velkému počtu oblouků a poměrně velkému stoupání. Letní jízdní řád z roku 1912 uváděl pouze čtyři páry osobních vlaků mezi Horažďovicemi-Babínem a Klatovy, z nichž dva pokračovaly až do Domažlic.
Provoz původně zajišťovaly rakouské státní dráhy (kkStB), od roku 1918 pak ČSD, potažmo ČD. Státní monopol narušil Plzeňský kraj, který ve výběrovém řízení vybral od prosince 2023 dopravce GW Train Regio. Právě motorový vůz Stadler RS1 Regio Shuttle jsme použili pro naše natáčení.
A přestože jsme vyrazili za krásného jarního dne na konci dubna, podhůří Šumavy nám ukázalo svoji drsnou tvář. Na začátku naší jízdy jsme projížděli mezi rozkvetlými stromy, kvetla už i řepková pole. Jenže před Sušicí se obloha otevřela a náš vlak zasypaly sněhové vločky. Sněžilo při stoupání do Malenic a dokonce ještě v Běšinách, kam trať zase prudce klesá.
Trať z Horažďovic předměstí do Klatov si můžete projet za čtyři a půl minuty:
Podél Otavy, Šumavě na dohled
Naši cestu s motorovým vozem GWTR v barvách Plzeňského kraje začínáme ve stanici Horažďovice předměstí. Ta leží na železniční spojnici Plzně a Českých Budějovic. Trať do Klatov se hned za stanicí prudce stáčí doleva, prochází hlubokým skalním zářezem a podjíždí klenutý kamenný most, který dozajista pamatuje počátek parního provozu.
První stanicí jsou Horažďovice. Nádražní budova je typickým zástupcem Českomoravské transverzálky – červené cihly, žluté dřevěné ostění a obří nápisy. Město Horažďovice si určitě prohlédněte. Čekají tam na vás zbytky středověkých hradeb, barokní zámek s expozicemi místního muzea nebo Muzeum mlynářství na druhém břehu řeky Otavy. Na prohlídku Rosenaurenova mlýna je potřeba se předem objednat.
Mlýn ostatně uvidíte z vlaku hned, jak náš vlak přejede po ocelovém mostě Otavu. Trať potom vede pod skalním ostrohem, na kterém dříve stával hrad Prácheň, který dal jméno celému kraji. Dnes z něj zůstaly jen zbytky, i tak ale místo stojí za návštěvu.
Za stanicí Velké Hydčice míjíme historický vechtr, ve kterém se odehrává velká část filmu režiséra Františka Vláčila Sirius z roku 1974. Líčí příběh 12letého chlapce, který se vzepře německým okupantům a odmítne jim odevzdat svého milovaného psa.
Další stanicí jsou Žichovice. Vystoupit zde je velmi dobrý nápad, protože necelé dva kilometry po žluté turistické značce leží zřícenina hradu Rabí. Zbytky hradu ze začátku 14. století jsou největší zříceninou u nás. Právě při jeho obléhání přišel husitský vojevůdce Jan Žižka o svoje pravé oko.
A je tu Sušice, starobylé město na Otavě. Sirky se tu už bohužel nevyrábějí, tak nám musí stačit návštěva Muzea Šumavy nebo prohlídka renesančních domů na náměstí. Pokud byste si chtěli prohlédnout okolí Sušice z nadhledu, doporučujeme buď Starý vodojem anebo rozhlednu Svatobor na stejnojmenném vrchu. Z nádraží je to šest kilometrů s převýšením 380 metrů.
Krajem zřícených hradů a obnovených zámků
Poblíž stanice Hrádek u Sušice stojí nedávno opravený zámek. Můžete si v něm prohlédnout expozici ornátů a liturgických předmětů, které se vztahují k zámecké kapli, součástí prohlídky je i návštěva barokního zámeckého parku.
Zastávka Mokrosuky nabízí hned několik turistických cílů. Jednak zříceninu tvrze Kašovice z první poloviny 14. století, jednak zámek Mokrosuky. Jeho majitel, milovník historického šermu, vás provede nejenom po zámku, ale také svojí zbrojnicí.
Z nádraží Kolinec se určitě vydejte po modré turistické značce k jihu. Ta vás zavede nejprve k chatě Jana Wericha, kde trávil svoje volné chvíle, a posléze k další velkolepé zřícenině, ke hradu Velhartice. Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století a prohlídkové okruhy vás provedou buď gotickou nebo renesanční částí.
Stanice Malonice je nejvyšším bodem na trati, odsud dráha až do Klatov klesá. Do Běšin nemohla vést přímo, kvůli velkému spádu, za Malonicemi tedy musí udělat mnohakilometrový oblouk, aby koleje neměly takový sklon. Ve stanici Nemilkov, která leží právě v tomto oblouku, se navíc dnes spoje GWTR kříží.
Ze stanice Nemilkov to máte opravdu jen pár kilometrů k dalšímu znovuzrozenému zámku stejného jména. Původně gotická tvrz byla nejprve přestavěna renesančně a nakonec barokně. Soukromý vlastník se zámku snaží vrátit původní lesk a v rámci rekonstrukce má připravený i prohlídkový okruh.
Šest kilometrů od stanice Nemilkov najdete obec Čachrov a v ní Muzeum drezín. Pan Zahrádka ho vybudoval paradoxně v místech, kde nikdy koleje nevedly. Na prohlídku se musíte telefonicky předem objednat.
Dál projíždíme kolem místní záhady, nepostavené zastávky Běšiny-Eurocamp. Mezi lety 2004 až 2009 sice v jízdních řádech figurovala, vlaky tam ale nikdy nestavěly, vlastně neměly kde. Dnes už si na tuto zastávku nezastávku vzpomenou asi jen skalní fandové železnice.
Z tradiční stanice Bešiny se můžete vypravit třeba k osm kilometrů vzdálenému hradu Opálka. Že vám toto jméno nic neříká? Není divu, gotický hrad donjonového typu, tedy s obytnou věží, používalo po válce JZD a poté tam bydlely sociálně slabé rodiny. Dokážete si jistě představit, co to s areálem, jehož počátky spadají do 14. století, udělalo. Naštěstí Opálku v roce 2018 koupila paní Radlingerová, která se snaží hrad zachránit.
Jen pět kilometrů od Opálky pak leží Klenová, zřícenina hradu a zámek s vyhlídkovou věží. Kromě historické expozice z dějin hradu a zámku je tam k vidění také několik výstav špičkového českého i zahraničního umění.
V Týnci, jen tři kilometry od zastávky Vrhaveč, najdete další znovuzrozený historický skvost, vrcholně barokní Nový zámek od architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho. Také on byl po druhé světové válce zanedbán a v devadesátých letech byla dokonce stržena střecha s historickým krovem. Jen díky novému majiteli, sběrateli umění Janu Pelánkovi Lazarowitz, se zámek opět změnil na architektonickou perlu Klatovska.
V Týnci si můžete projít dvě prohlídkové trasy, první je věnována historii zámku a nástropním malbám, druhá malíři, grafikovi, ilustrátorovi, sochaři, řezbáři a také spisovateli a básníkovi Josefu Váchalovi. Ten se narodil v nedaleké Milavči a na zámku v Týnci často pobýval.
Stanice Klatovy kdysi a dnes
A je tu konec naší cesty, stanice Klatovy. Přímo nad nádražím můžete navštívit Klatovskou hůrku, bývalý kostel sv. Anny, jehož torzo se po druhé světové válce změnilo ve výletní restauraci s rozhlednou.
Samozřejmě to není jediný turistický cíl v Klatovech. Nesmíme opominout tamní katakomby se zhruba 30 mumiemi nebo Černou věž tyčící se nad středem města. Otevřené je také Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše s expozicemi historie města a lidové architektury. V jeho blízkosti pak stojí fascinující Pavilon skla s ukázkami výrobků šumavské firmy Lötz a řadou příležitostných výstav.
Klatovy jsou poměrně velkou železniční křižovatkou. Mohli bychom se odsud vydat dalšími třemi směry, do Domažlic, do Plzně nebo do Železné Rudy. I dvě posledně jmenované trasy máme natočené a projedeme si je zase někdy příště.