Na co zírá mašinfíra: Jízda zemí nikoho. Podél dolu Bílina z Teplic do Louky

Jakub Vrána
Pavel, náš dnešní mašinfíra, nás proveze severočeskou zemí nikoho, územím na hraně dolu Bílina, které za desítky let důlní činnosti úplně ztratilo svoji původní podobu. Hurvínek spolku LOKO-MOTIV se s námi vydá na cestu ze stanice Teplice v Čechách do Louky u Litvínova.
Hurvínek M131.1513 spolku LOKO-MOTIV ve stanice Teplice v Čechách

Hurvínek M131.1513 spolku LOKO-MOTIV ve stanice Teplice v Čechách | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Stanice Teplitz-Schönau, dnes Teplice v Čechách, na dobové pohlednici
Nádraží v Teplicích
Lokomotiva 354.1217 v čele nostalgického vlaku ve stanici Teplice v Čechách v...
Stanice Teplice v Čechách
28 fotografií

Dnešní cestu absolvujeme po dvou historických tratích. Z Teplic v Čechách do nákladní stanice Oldřichov u Duchcova pojedeme po kolejích někdejší Ústecko-teplické dráhy (ÚTD). Trať byla otevřena už v roce 1858, aby společnost mohla vozit uhlí těžené v okolí Chabařovic do přístavu v Ústí nad Labem. O několik let později pak byly koleje prodlouženy do Duchcova (1867) a následně přes Most až do Chomutova (1870). Doprava na trati byla už v té době natolik frekventovaná, že jí jednokolejná dráha nestačila, a tak ÚTD musela vybudovat druhou kolej.

Stanice Teplitz-Schönau, dnes Teplice v Čechách, na dobové pohlednici
Nádraží v Teplicích
Lokomotiva 354.1217 v čele nostalgického vlaku ve stanici Teplice v Čechách v roce 1987
Stanice Teplice v Čechách
Trať za stanicí Teplice v Čechách
28 fotografií

Navazující a blízké tratě

Druhou část dnešní jízdy z Oldřichova do Louky u Litvínova pak absolvujeme po bývalé Duchcovsko-podmokelské dráze. Trať vznikla v roce 1871 jako přímá konkurence Ústecko-teplické dráhy. Byla určena především pro dopravu uhlí z hnědouhelné pánve do přístavu v Podmoklech, dnes v Děčíně.

V roce 1872 byla prodloužena z Duchcova přes Litvínov do Chomutova, ani to ji ovšem příliš nepomohlo. Trať totiž vedla náročným terénem a neprotínala žádná významná sídla, dráha proto začala být prodělečná a už v roce 1892 byla zestátněna. Navíc po zestátnění ÚTD v roce 1924 byla veškerá přeprava uhlí převedena na sklonově příznivější trať z Chomutova do Ústí nad Labem a z Duchcovsko-podmokelské dráhy se tak stala vedlejší trať.

Mapa trati mezi Teplice v Čechách a Louka u Litvínova

Jak Ústecko-teplické dráhy, tak i Duchcovsko-podmokelské se týkaly přeložky kolejí kvůli dolování hnědého uhlí. V roce 1961 byl uzavřen úsek mezi Teplicemi-Lesní Bránou a Hájem u Duchcova (ten se překládal dokonce dvakrát), v roce 1968 mezi Oldřichovem u Duchcova a Duchcovem a v roce 1971 mezi Litvínovem a Jirkovem.

Na začátku 60. let 20. století byla pro nákladní dopravu elektrifikována trať mezi Oldřichovem u Duchcova a Loukou u Litvínova a dále do Mostu. Už několik let zajíždějí elektrické osobní vlaky také do Litvínova.

Projeďte si 16 kilometrů z Teplic v Čechách do Louky u Litvínova za 3 minuty:

Původní krajina zmizela v kamnech

Naši cestu Hurvínkem M131.1513 spolku LOKO-MOTIV začínáme v nově opravené stanici Teplice v Čechách. Za prohlídku stojí samotná monumentální nádražní budova ÚTD. V lázeňském městě se můžete vydat do přírodního parku kolem teplického zámku, který byl vybudován už před 400 lety a samozřejmě do zámku, kde najdete sídlo Regionálního muzea.

V Teplicích můžete objevovat také nespočet kašen a fontán a třeba si prohlédnout tajemné Pravřídlo, nejstarší a nejsilnější teplický pramen. Za návštěvu stojí i tamní botanická zahrada.

Památkově chráněné vlakové nádraží v Teplicích.

Turistické cíle podél tratě 134

Vyrážíme na cestu podél Krušných hor. Ve stanici Řetenice se od ÚTD odpojuje severočeská transverzálka, která přes Úpořiny a Radejčín míří do Lovosic, Litoměřic, Českou Lípu a končí až v Liberci. Před zastávkou Jeníkov-Oldřichov, která nahradila nedalekou stanici Oldřichov u Duchcova, se naopak k Ústecko-teplické dráze připojuje Kozí dráha z Děčína. Úsek ze zastávky Krupka město do Oldřichova je ovšem v tuto chvíli nesjízdný.

Za Jeníkovem-Oldřichovem začíná přeložkové peklo, v podstatě žádná trať tam nezůstala na svém místě. Jediná čestná výjimka je úsek původní Ústecko-teplické dráhy k nádraží Duchcov, který se dodnes využívá jako vlečka.

Necelý kilometr od zastávky Jeníkov-Oldřichov potkáváme první přeložku tratě ze stanice Teplice-Lesní brána z roku 1909. Vpravo od dnešní dráhy se dochoval původní most přes silnici a také někdejší nádraží Jeníkov.

O pár set metrů dál se k dnešní trati 134 připojují koleje vlečky z dolu Gizela, které mezi lety 1871 a 1909 sloužily původnímu vedení trati ze stanice Teplice-Lesní brána, které vedlo kolem dolu Barbora.

Čas od času se k trati připojí dávno nevyužívané důlní vlečky

Následuje zastávka Háj u Duchcova. Odtud se můžete vypravit do Duchcova. Milovníky historie samozřejmě láká jak muzeum, tak hlavně tamní zámek, ve kterém pobýval známý italský milovník, dobrodruh a nakonec knihovník Giacomo Casanova. K zámku přiléhá i rozlehlý park. Další turistovou zastávkou v Duchcově by mělo být i tamní muzeum s expozicemi o historii města nebo kočárcích a šlapacích autíčkách místní továrny HIKO. Zajít můžete také k Duchcovskému viaduktu, o kterém se za minulého režimu museli učit úplně všichni. Během stávky a nepokojích tam v roce 1931 zemřeli po střelbě vojska čtyři lidé.

Další stanicí je Osek. S tímto jménem jsme se setkali při jízdě po moldavské dráze, tehdy jsme ale zastavili ve stanici Osek město. V Oseku můžete navštívit Cisterciácký klášter. Původně románsko-gotický klášter ze 13. století byl přestavěn do dnešní barokní podoby. Za stanicí projedeme kolem bývalého dolu Nelson III, kde v roce 1934 kvůli výbuchu uhelného prachu zahynulo 142 horníků.

Stanice Osek na dobové pohlednici

Krajina, kterou vidíme z vlaku po levé straně kolejí nemá s tou původní vůbec nic společného. Pod výsypkou Pokrok, která sloužila jako vnější výsypka dolu Bílina skončila svoji existenci například obec Hrdlovka, která měla ještě v roce 1950 přes 3500 obyvatel.

Předposlední zastávkou naší cesty s Hurvínkem spolku LOKO-MOTIV je Háj u Mostu. Pár set metrů za ním potkáváme koleje tratě 135, které přicházejí z Moldavy v Krušných horách. I toto je však přeložka, konkrétně z roku 1954. V dálce se už rýsuje konec naší dnešní jízdy, stanice Louka u Litvínova. Ta nedávno prošla velkou rekonstrukcí, jejíž hlavním výsledkem bylo opuštění krásné výpravní budovy. V blízké budoucnosti by měl v památkově chráněné stavbě vzniknout kulturní a muzejní centrum.

Stanice Louka u Litvínova

Z Louky u Litvínova máte možnost se vydat hned do několika směrů. Vlakem odsud dojedete třeba do Litvínova, kde najdete barokní zámek s mnoha zajímavými výstavami a rozlehlým zámeckým parkem.

Další vaše cesta může skončit v Mostě nebo i dříve v zastávce Most-Kopisty, odkud máte blízko do velmi zajímavého Podkrušnohorského technického muzea. Tam se dozvíte asi úplně všechno o dolování hnědého uhlí v regionu.

A pokud byste si chtěli užít horské tůry, doporučujeme vyrazit vlakem po Moldavské dráze. Podél ní máte turistických cílů nespočet.

Byť jsme Hurvínkem M131.1513 spolku LOKO-MOTIV z výtopny Křimov urazili jen 16 kilometrů, objevili jsme další kraj, který se může stát turisty vyhledávaným. Ať už pro svoje technické památky nebo přírodní zajímavosti.

Nádraží Praha Vršovice

