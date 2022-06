Muzea vonící párou: V Zubrnicích si přijdou na své nejen páni kluci

Muzea vonící párou Sledovat další díly na iDNES.tv

Železniční muzeum v Zubrnicích leží na zaniklé lokálce z Velkého Března do Lovečkovic, Verneřic a Úštěku. Ta sice už není v provozu dobrých čtyřicet pět let, ale její duch na vás dýchne i dnes. S historií místní dráhy se můžete blíž seznámit v seriálu Zaniklé tratě.

Zubrnická stanice měla štěstí, že nikdy nepřišla o koleje, v roce 1978 se o trať prostě jen přestaly úřady starat. Už před rokem 1989 v souvislosti se vznikem klasického skanzenu v Zubrnicích se začalo mluvit o vzniku skanzenu železničního. V roce 1993 se zarostlých zbytků lokálky ujala parta nadšenců, která založila spolek, začala opravovat trať a postupně dávala dohromady exponáty budoucí expozice.

V roce 1998 se trať dostala na seznam kulturních památek, o deset let později se spolku podařilo celou dráhu odkoupit. Zubrnická železnice se stala jedinou zrušenou tratí v Česku, kde se podařilo zrušení zrušit. Dnes je dráha vedena jako vlečka s přepravou osob. V turistické sezoně (od dubna do října) jezdí přímo do muzea několikrát denně historický motorák ze stanice Ústí nad Labem – Střekov.

Trať si také zahrála v několika slavných českých filmech. Ještě před svým zrušením se po ní proháněli hrdinové snímku Páni kluci, po jejím znovuzrození si zubrnická stanice zahrála ve filmu Rebelové.

Železniční muzeum sídlí v areálu stanice Zubrnice na zrušené (a dnes obnovované) dráze z Velkého Března do Úštěku.

Tři expozice plné železnice

Železniční muzeum Zubrnice se skládá rovnou ze tří expozic, které můžete navštívit během jednoho dne. Začneme ve stanici Ústí nad Labem – Střekov, Tady je k vidění historická parní vodárna, která kdysi sloužila k napájení parních lokomotiv vodou. Je jediná funkční v Česku. Ale pozor, parní unikát je otevřen jen každou první sobotu v měsíci (od dubna do října).

Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice na nádraží Ústí nad Labem – Střekov

Kousek od vodárny, většinou na prvním nástupišti střekovské stanice, můžeme nasednout do připraveného Hurvínka, který nás během půl hodiny odveze do železničního ráje, tedy do hlavní expozice v Zubrnicích. Trať s náročným stoupáním si můžete projet i virtuálně v seriálu Na co zírá mašinfíra.

V Zubrnicích na vás čekají železniční vozidla vystavená pod širým nebem, ve dvou vagonech si pak můžete prohlédnout expozice o světle na železnici a zabezpečovacím zařízení. Ve skladišti se během léta 2022 znovu otevře výstava o historii místní dráhy, ve výpravní budově si můžete prohlédnout interiér venkovských nádraží z třicátých až padesátých let dvacátého století.

Vystavená vozidla jsou naprostým unikátem, například motorová lokomotiva Crochat je jednou ze dvou dochovaných na světě.

Nesmíme zapomenout ani na další skladiště, kde jsou vystaveny historické drezíny, od dřevěné pumpovací až po stroje, které se po kolejích proháněly ještě před pár desítkami let. V naší reportáži vám třeba ukážeme, jak se u starších drezín měnil směr jízdy. Nebudete tomu věřit, ale chtělo to pořádné svaly.

Malé i velké děti se pak na dlouhou dobu určitě zapomenou u venkovního modelového kolejiště. Ty menší ještě na houpačkách nebo u výběhu koz domácích.

Do třetí expozice, Minimuzea v Lovečkovicích, můžete buď dojít pěšky (zatím ještě klidně po tělese obnovované trati), nebo pravidelným historickým autobusem, který pendluje podél trati místní dráhy ze Zubrnic do Úštěku. U někdejšího nádraží najdete další výstavu o historii tratě, ale tentokrát také o dějinách obce Lovečkovice.

Zubrnické zhlaví stanice Lovečkovice, 50.6226667N, 14.2648967E

Železniční muzeum Zubrnice vás prostě pohltí. Klidně se můžete přidat k fanouškům této místní dráhy a přijít na pravidelnou brigádu. Pomůžete trať prodloužit minimálně do Lovečkovic a jednou, kdo ví, až na úštěcké horní nádraží. Podle toho, jak obnova pokročila od natáčení seriálu Zaniklé tratě v roce 2018, je obrázek motoráků v Lovečkovicích víc než pravděpodobný.