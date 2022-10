Muzea vonící párou: V Kraslicích se chlubí unikáty i návštěvou císaře

Muzea vonící párou Sledovat další díly na iDNES.tv

Trať mezi Sokolovem a Kraslicemi vznikla v roce 1877 jako součást slavné Buštěhradské dráhy. Stálo za ní severočeské uhlí, konkrétně jeho export do Saska.

Ale kvůli sporům o přechodovou stanici se první vlaky z Čech do Německa rozjely až v roce 1886. Tehdy také vzniklo horní nádraží v Kraslicích (Graslitz). Nejprve byla postavena hrázděná výpravní budova, o něco později také velkolepá nádražní restaurace, která staniční budovu zcela zastínila.

Právě v této restauraci přivítali krasličtí radní v březnu 1918 rakousko-uherského císaře Karla I. Přijel tehdy dvorním vlakem na inspekční návštěvu, aby zjistil, jak se daří lidem v zázemí válkou zmítané říše. Císař se na nádraží občerstvil, prohlédl si válečnou vývařovnu a odjel do nedalekého Nejdku.

Nádražní restaurace sloužila svému účelu zhruba do přelomu století. Ale z honosného podniku, kam zavítal Karel I., se stala klasická zaplivaná čtyřka. Až do roku 2008 pak budova chátrala. Tehdy ji do své správy převzal železniční spolek Klub M 131.1 a vystavěl v ní Muzeum Kraslické dráhy. Budova je památkově chráněná a ve spolupráci s městem se připravuje její rekonstrukce.

Císař Karel I. při návštěvě Kraslic 26. 3. 1918

Do Kraslic jsme vás už jednou přivezli, pamatujete?. V listopadu 2021 jsme jízdu vlakem ze Sokolova zveřejnili v rámci cyklu Na co zírá mašinfíra.

Osahejte si železniční historii

Muzeum Kraslické dráhy Otevřeno květen–září v sobotu 10:00–16:00, jinak po dohodě kdykoliv. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti od 6 let 15 Kč, senioři 20 Kč Muzeum má interaktivní exponáty a nabízí prodej literatury, suvenýrů a drobného občerstvení. Parkování je zdarma, pravidelné vlakové spoje jezdí ze Sokolova. Informace na mkd.websnadno.cz

Expozice Muzea Kraslické dráhy je rozdělena do několika částí. Hlavní dvě jsou umístěné ve dvou velkých sálech. V jednom se dozvíte informace o historii zdejší trati a železniční síti na Chebsku a Sokolovsku, ve druhém jsou vystaveny prostředky pro údržbu kolejí a zabezpečovací zařízení.

Děti se budou v Kraslicích cítit jako v ráji. Nikdo je nebude peskovat za to, že zvednou telefon, zkusí si přehodit výhybku nebo sáhnou na pilu pro řezání kolejnic.

Muzeum spolupracuje se železničními spolky i na německé straně hranice. Když například padlo nádraží v Klingenthalu, část exponátů z tamní expozice se dostala do Kraslic. Můžete tak porovnat rozdíly mezi českými a německými návěstidly nebo zabezpečovacími zařízeními.

Návštěvníci Muzea Kraslické dráhy se mohou dozvědět také zajímavosti o německém zabezpečovacím zařízení.

Nesmíme zapomenout ani na expozici, která mapuje historii autobusové dopravy v Krušných horách. Nejzajímavějším exponátem je bezesporu odjezdová tabule autobusů z konce druhé světové války, kterou před lety našel kraslický farář za oltářem kostela Božího Těla.

Muzeum Kraslické dráhy má velké plány. Dlouhodobě usiluje o vybudování venkovní expozice v zastávce (dříve stanici) Prameny. Exponátem by byla už sama zachovalá staniční budova, v okolí je pak hodně místa na vystavení mohutnějších předmětů.

Do Kraslic mohou přijet i badatelé. Muzeum má vzorně vedený archiv, železniční knihovnu o několika stech svazcích a také sbírku instruktážních železničních filmů.

Součástí Muzea Kraslické dráhy je také archiv a knihovna pro badatele.

Návštěva kraslického železničního muzea rozhodně stojí za to. Sice už je po hlavní sezoně, když se však ohlásíte předem, není problém se do někdejší nádražní restaurace podívat i mimo otevírací dobu. Parkovat můžete zdarma přímo u nádraží, nejlepší je však samozřejmě dorazit ze Sokolova vlakem.