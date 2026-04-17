Moderní moravský venkov: Když se spojí špičkové víno, zemědělská farma a zážitky

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Obrázek moravského venkova se v posledních letech významně proměnil. Už to není jen o „otevřeném sklípku“ nebo nekonečných lánech polí. Úspěšné regionální podniky dnes staví na úplně jiném modelu – na propojení poctivé výroby, autentických služeb a emocí. Dnešní návštěvník totiž nehledá anonymní produkt z regálu, ale příběh, u kterého může být osobně. Chce vidět, kde zraje jeho oblíbené víno, nasbírat si ovoce přímo ze stromu a večer usínat tam, kde se to všechno rodí.
14 fotografií

Tento trend, často nazývaný jako zážitková agroturistika, vrací lidem pocit kontaktu s půdou, ale v balení, které odpovídá nárokům 21. století. Jde o místa, kde se stírá hranice mezi zemědělstvím, gastronomií a odpočinkem. Právě takový komplexní přístup zvolili i v srdci Velkopavlovické vinařské oblasti, kde se podařilo v rámci jednoho celku propojit světy, které by dříve vedle sebe málokdo čekal.

Od tradice k modernímu ekosystému

Když se řekne zemědělský podnik, mnozí si představí traktory a haly. Na jihu Moravy však existuje model, který ukazuje, jak vypadá moderní venkovský klenot v praxi. Společnost Patria Kobylí už dávno není jen výrobcem. Je to živoucí ekosystém, který obhospodařuje krajinu s respektem, jenž se tu dědí už osm století.

Základem všeho je samozřejmě réva. Zdejší Víno z Kobylí vyrůstá na slunných jihozápadních svazích, které dávají vínům nezaměnitelný charakter. Hospodaření v režimu integrované produkce navíc zaručuje, že každý doušek v sobě nese čistotu přírody. Právě tato nekompromisní kvalita a poctivá práce vinařů přináší pravidelná ocenění na prestižních soutěžích, jako jsou Valtické vinné trhy nebo Vinařské Litoměřice.

Zážitky, které chutnají po slunci

Moderní venkov ale nabízí mnohem víc než jen sklenku vína. Je to o zapojení všech smyslů. Patria Kobylí například otevřela své ovocné sady veřejnosti. Představte si letní dopoledne, kdy si s rodinou v klidu procházíte sady meruněk, broskví, hrušek a švestek. Stromy jsou nízké, maximálně dvoumetrové, takže ty nejlepší plody, vyhřáté sluncem, si utrhnete přímo do košíku bez potřeby žebříků.

Tento kontakt s realitou zemědělství má brzy posunout ještě dál plánovaný agro-zážitkový park. Ten propojí ovocné sady s výběhy pro zvířata, kde budou moci návštěvníci pozorovat jalovice v jejich přirozeném prostředí. Je to přesně ten typ autentického venkova, který dnešní generace, zvyklá na městský shon, znovu objevuje.

Když se byznys potká s moravským klidem

To, co dělá moderní podniky odolnými a atraktivními, je diverzifikace služeb. Patria tak dokáže uspokojit i firemní klientelu, která hledá únik ze skleněných kanceláří. Penzion Patria s moderním kongresovým zázemím nabízí unikátní kombinaci: dopoledne můžete v sále pro 100 lidí řešit firemní strategii se špičkovou technikou a odpoledne vyrazit na teambuilding k ikonické spirálové rozhledně nebo do vinného sklípku.

Ubytování se snídaní, sportovní vyžití od tenisu až po discgolf a k tomu řízená degustace tradičních odrůd jako Frankovka či Modrý Portugal – to je definice moderní relaxace.

Patria Kobylí svou stopu zanechává i v mnoha českých zahradách. Jako významný výrobce bazénů a čistíren odpadních vod (ČOV) pomáhá rodinám i firmám po celé zemi řešit nejen letní osvěžení, ale i odpovědné a šetrné hospodaření s vodou.

Lokální identita jako nová hodnota

Ať už ochutnáváte jejich novou značku perlivých vín Bublinky, nebo si domů vezmete poctivé hovězí z jejich vlastního chovu plemen Piemontese či Limousine, vždy dobře znáte původ.

Úspěch firem jako Patria Kobylí potvrzuje, že budoucnost venkova leží v otevřenosti. V tom, že se zemědělství neskrývá za ploty, ale zve vás dovnitř, abyste se stali součástí příběhu, který začíná v půdě a končí nezapomenutelným zážitkem ve vaší sklenici či na talíři.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Patria Kobylí.

Nejčtenější

Moderní moravský venkov: Když se spojí špičkové víno, zemědělská farma a zážitky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.