U mistra doma. Zlínské království pana Zikmunda se otevírá světu

Jak ten čas letí! Už je to 75 let, co cestovatelé H+Z vyrazili na první výpravu do světa: startovali 22. dubna 1947. Zážitky z expedic zpracovával Miroslav Zikmund ve své zlínské vile, která se po jeho loňské smrti chystá ke zpřístupnění. Magazín Víkend DNES vám ukáže, na co se můžete při návštěvě těšit.