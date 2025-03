Seriál Stezka Českem pokračuje. Rád bych to celé jel na kole, říká Vladyka

Tentokrát se na Stezku vydal nejen pěšky, vyzkouší i kolo, koloběžku nebo třeba loď. „Za to, že jsem potkal Stezku Českem, jsem hrozně rád. Jednak jsem se krásně prošel a viděl úžasná místa. Některá jsem znal, některá ne a jiná jsem zatoužil někdy v budoucnu aspoň zahlédnout. Kromě toho mám radost, že ještě něco ujdu, a hlavně že jsou na světě lidi, kteří pomáhají nezištně ostatním,“ říká Vladyka.

První série, odvysílaná loni, byla nejsledovanějším cyklem na ČT2. Druhá série cyklu se natáčela loni a natáčení, podobně jako u první série, trvalo čtyřicet dní. Tři dny vždy natáčel štáb s Vladykou a poslední den se dotáčely záběry z dronu. Začalo se v polovině dubna a končilo se začátkem listopadu, jednotlivé díly – etapy se natáčeli na přeskáčku, aby na trase kvetli orchideje nebo natáčení na vodě probíhalo v příznivých podmínkách.

Herec a průvodce seriálem Stezka Českem Miroslav Vladyka (2024). „Chodím rád, ale rád bych to jednou objel celé na kole,“ vysvětloval Vladyka na besedě s diváky.

Přesto jak přiznává Vladyka, některá místa například na Šumavě neviděl, protože je provázela velká nepřízeň počasí. „Přijedete na místo, je tam hnusně, přijedeme příště a je tam ještě hnusněji, ale natočit se to musí. Tak vás při tom pobaví alespoň texty – třeba Šumava jako na dlani,“ vzpomíná Vladyka třeba na natáčení na rozhledně Poledník, které probíhalo za silného větru a v nulové viditelnosti.

Jednou z nejčastějších otázek, která zajímá diváky je, jestli sám herec celou Stezku, dlouhou dva tisíce kilometrů, obešel. Vladyka přiznává, že celou trasu neobešel, i z důvodu že na to při natáčení prostě není čas. „Já bych to spíše objel na kole. Třeba v Krušných horách jsou nekonečné roviny, jdete osm kilometrů rovně, pak je zatáčka a další kilometry rovně. Chodím rád, ale rád bych to jednou objel celé na kole,“ vysvětloval Vladyka na besedě s diváky.

„Stezka Českem zdaleka není jen televizní projekt. Stal se z ní opravdový fenomén. Její kouzlo spočívá v tom, že spojuje příjemné s užitečným. Může ji jít každý bez ohledu na věk či kondici, může jít kdykoliv, může jít celou, nebo jen její části – a přitom poznává nádhernou krajinu, vyčistí si hlavu a k tomu potkává cestou úžasné, často úplně obyčejné lidi. A Mirek Vladyka, sám nadšený horal a cestovatel, je skvělou přidanou hodnotou, ztělesněním pohody, kterou putování po Stezce přináší,“ říká kreativní producentka ostravského studia České televize Lenka Poláková.

Natáčení druhé řady cyklu proběhlo v roce 2024. (2024). První série, odvysílaná loni, byla nejsledovanějším cyklem na ČT2.

Nápad vytyčit trasu – po vzoru světových treků – podél českých hranic pojal v roce 2019 cestovatel Martin Úbl s přáteli. Vznikla tak Stezka Českem, nekomerční projekt, který si rychle získal oblibu. V roce 2022 se Stezka zařadila do aplikace světových trailů FarOut – hned vedle legendární Pacifické hřebenovky. Jde nejen o poznávání krajiny a historie, ale i o osobní svobodu, sebepoznávání a setkávání se s jinými lidmi. Třeba takzvanými Trail Angels – dobrovolníky, kteří na trase bydlí a poskytují stezkařům podporu v podobě sprchy, přístřešku či jídla.

„Na seriálu si nejvíc vážím toho, že se tvůrcům podařilo vystihnout atmosféru putování v českých horách, radost z různých setkání i vzácné okamžiky, kdy je člověk sám přesně tam, kde chce být,“ popisuje zakladatel Stezky Českem Martin Úbl. Seriál podle něj může některé diváky přimět k tomu, aby sami začali přemýšlet, že se na Stezku vydají. „Pro další může být návratem do míst, kterými kdysi chodili, a pro jiné zase ukázkou, jak je naše země krásná.“