Masarykova chata Klubu českých turistů (KČT) na hřebeni Šerlichu ve výšce 1 019 metrů nad mořem v srdci Orlických hor patří k nejvýznamnějším turistickým chatám v Česku. Podle zástupců klubu již 100 let symbolem vlastenectví, první republiky a české turistiky.
V sobotu 6. září turisté na chatě uspořádají výroční slavnost a pochod k jejímu otevření, které se odehrálo 27. září 1925.
„Masarykova chata na Šerlichu je pro nás nejen historickým symbolem, ale i živým důkazem toho, že turistika má v naší zemi hluboké kořeny a trvalou budoucnost. Jsme hrdí, že chata slouží veřejnosti už 100 let a zůstává místem setkávání všech generací,“ říká předseda KČT Ladislav Macka.
Osudy chaty podle turistů kopírují dějiny Československa. Například Masarykova busta, která byla odhalena na kamenném pylonu u chaty v roce 1935, musela třikrát opustit své místo. Poprvé v říjnu 1938, když ji tehdejší nájemce chaty ukryl před příchodem Němců.
Bustu před chatu turisté vrátili na jaře 1949. Vadila však komunistům, a tak v 50. letech skončila v depozitáři rychnovského muzea. Odtud se v květnu 1968 stěhovala opět na pylon před chatou, aby na začátku 70. let putovala opět do depozitáře. Zpět na místě je od března 1990.
Myšlenka vybudovat turistickou chatu na hřebeni Orlických hor vznikla v roce 1911, kdy členové nově založeného odboru KČT Hradec Králové diskutovali o potřebě zázemí v této části hor.
Po první světové válce získal plán konkrétní podobu. Chata měla nést jméno prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Projekt připravil významný architekt Bohuslav Fuchs, žák Jana Kotěry.
Chatu turisté vybudovali od září 1924 do září 1925. V září 1938 přepadli chatu nacisté z Freikorpsu, kteří se dřevěnou budovu pokusili neúspěšně podpálit.
Za druhé světové války chatu využívali ranění piloti a rekreovali se v ní rodiny nacistických pohlavárů.
Po válce chata opět nesla Masarykovo jméno, v 50. letech byla přejmenována na Chatu ČSTV na Šerlichu. Další přejmenování chatu čekalo v letech 1968 a 1990.
Chata asi s 50 lůžky a restaurací má výhodnou polohu nedaleko nejvyššího vrcholu Orlických hor Velké Deštné s výhledem do Čech i Polska. Nabízí podmínky pro pěší i lyžařskou turistiku, je výchozím bodem k výletům na Velkou Deštnou, Vrchmezí, do rezervace Bukačka nebo do sousedního polského střediska Zieleniec.
Součástí oslav chaty 6. září budou turistické pochody z různých okolních míst na Šerlich, například z Deštného v Orlických horách či Sedloňova. Z Deštného bude k chatě jezdit zdarma kyvadlová doprava.
Slavnost by měli navštívit i zimní vládce Orlických hor Rampušák a pohádková Kačenka, která je vládkyní hor v létě, dodala Spilková.
