náhledy
Ještě před několika staletími se zde rozprostíraly bažiny a neprostupné lesy. Pak se minerální prameny staly základem jednoho z nejslavnějších lázeňských měst Evropy. Do Mariánských Lázní mířili básníci, skladatelé i panovníci. Historické snímky z roku 1948 zachycují město, které si navzdory poválečným změnám uchovalo velkou část své někdejší elegance.
Autor: ČTK
Hlavní promenáda: Mariánské Lázně se na přelomu 19. a 20. století proměnily v oblíbené letovisko evropské smetánky. Hosté sem přijížděli za léčivými prameny, odpočinkem i společenským životem. Procházky po upravených promenádách patřily k neodmyslitelným lázeňským rituálům. Město si jejich atmosféru uchovalo i po druhé světové válce, jak dokládají snímky z roku 1948.
Autor: ČTK
Kolonáda Mariina pramene: Právě minerální prameny daly Mariánským Lázním jejich jméno i důvod ke vzniku. Mariin pramen byl původně známý jako Smradlavý kvůli svému pronikavému zápachu. Jeho dnešní název se odvozuje od mariánského obrazu, který měl u pramene zanechat voják jako poděkování za uzdravení svých zranění. První lázeňská budova vyrostla právě v jeho blízkosti a podle ní se postupně vžil název Marienbad, česky Mariánské Lázně.
Autor: ČTK
Kolonáda Křížového pramene: Křížový pramen patří k nejstarším a nejznámějším pramenům Mariánských Lázní. Jeho voda se tradičně využívala především při potížích trávicího ústrojí. Dnes jsou kolonády a historické lázeňské jádro součástí světového dědictví UNESCO. Na seznam byly Mariánské Lázně společně s Karlovými Vary a Františkovými Lázněmi zapsány v roce 2021 jako součást Slavných lázeňských měst Evropy.
Autor: ČTK
Kolonáda a pavilon Karolinina pramene: Karolinin pramen patří mezi známé minerální zdroje Mariánských Lázní. Jeho okolí je součástí lázeňského prostředí, které se po generace utvářelo kolem léčivých vod. Zatímco v počátcích museli zdejší lékaři přesvědčovat veřejnost o jejich účincích, v 19. století už se město těšilo mezinárodní pověsti.
Autor: ČTK
Lesní pramen: Lesní pramen připomíná, že lázeňská tradice Mariánských Lázní vyrůstá z okolní přírody. Minerální vody se nacházejí nejen v samotném centru, ale také v lesích a na okrajích města. V širším okolí se vyskytuje přibližně sto minerálních pramenů, jejichž složení se liší podle místních geologických podmínek.
Autor: ČTK
Pramen lásky: Mariánské Lázně jsou proslulé množstvím minerálních pramenů, z nichž každý má jiné složení a využití. K nejznámějším patří Ambrožův pramen, kterému se přezdívá pramen lásky. Obsahuje železo a v minulosti byl spojován také s léčbou chudokrevnosti.
Autor: ČTK
Ambrožův pramen: Ambrožův pramen si oblíbil také Johann Wolfgang Goethe, který město navštívil poprvé v roce 1820 a později se sem několikrát vrátil. Během pobytu v roce 1823 se zamiloval do mladé šlechtičny Ulriky von Levetzow. Jejich nenaplněný vztah se stal jednou z nejznámějších osobních kapitol spojených s dějinami Mariánských Lázní.
Autor: ČTK
Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Goethově náměstí: Dominantou Goethova náměstí je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven v letech 1844 až 1848. Jeho vznik spadá do období, kdy se Mariánské Lázně rychle rozvíjely a získávaly podobu reprezentativního evropského lázeňského města. Kostel doplnil soubor lázeňských budov o významnou sakrální stavbu a dodnes patří k nepřehlédnutelným památkám historického centra.
Autor: ČTK
Budova Městského divadla: Lázeňské město potřebovalo vedle léčebných zařízení také místa, kde se hosté mohli bavit a setkávat. Divadlo proto tvořilo důležitou součást zdejšího kulturního života. Mariánské Lázně přitahovaly nejen bohaté návštěvníky, ale také umělce a hudební skladatele. Richard Wagner zde například pracoval na opeře Lohengrin a pobyt v lázních spojil i s další tvůrčí činností.
Autor: ČTK
Společenský dům Casino: Společenský dům Casino byl postaven v letech 1899 až 1901 v italském novorenesančním stylu. Lázeňská sezona neznamenala pouze pitné kúry a procedury. Hosté navštěvovali koncerty, divadelní představení, společenská setkání i další zábavu. Reprezentativní budovy tohoto typu dodávaly městu charakter kosmopolitního letoviska.
Autor: ČTK
Budova hotelu Nové Lázně: Nové Lázně patří k nejvýznamnějším historickým lázeňským stavbám města. Právě zde se 16. srpna 1904 setkali rakouský císař František Josef I. a britský král Edward VII., který si zdejší prostředí oblíbil natolik, že se do lázní během svého života vracel opakovaně.
Autor: ČTK
Dnešní Mírové náměstí: Mírové náměstí patří k důležitým bodům historického centra Mariánských Lázní. V jeho okolí vyrůstaly hotely a reprezentativní budovy, které měly uspokojit stále náročnější lázeňskou klientelu. Když do města začal pravidelně jezdit Edward VII., zájem o Mariánské Lázně ještě vzrostl.
Autor: ČTK
Budova hotelu Palace, dnes OREA Hotel Palace Zvon: Rozkvět Mariánských Lázní se odrazil také ve výstavbě hotelů, které měly uspokojit stále náročnější klientelu z Čech i ze zahraničí. Hotel Palace, dnes známý jako OREA Hotel Palace Zvon, patří k budovám spojeným s dlouhou tradicí lázeňského pohostinství.
Autor: ČTK
Grandhotel Pacifik na dnešním Mírovém náměstí: Velkolepé hotely byly symbolem zlaté éry Mariánských Lázní. Na přelomu 19. a 20. století sem přijížděli hosté, kteří očekávali nejen lázeňskou péči, ale také pohodlí, reprezentativní prostředí a bohatý společenský program.
Autor: ČTK
Budova Hotelové školy: Hotelnictví bylo pro Mariánské Lázně vždy důležitým oborem. Příliv lázeňských hostů vyžadoval nejen dostatek ubytovacích kapacit, ale také personál schopný zajistit služby na odpovídající úrovni. Hotelová škola připomíná, že lázeňská tradice nespočívá jen v historických budovách a léčivých pramenech, ale také v lidech, kteří se starají o návštěvníky a udržují zdejší služby v chodu.
Autor: ČTK
Penzion Nimrod: Lázeňský život se neodehrával pouze v centru města. Také okolní lesy a krajina nabízely místa k odpočinku a ubytování mimo rušné promenády. Penzion Nimrod, vzdálený přibližně pět kilometrů od Mariánských Lázní, připomíná dobu, kdy se lázeňské pobyty spojovaly s dlouhými procházkami, výlety do přírody a klidnějším tempem života.
Autor: ČTK
Hlavní promenáda: Mariánské Lázně po druhé světové válce vstoupily do nové kapitoly svých dějin. Odsun německého obyvatelstva změnil složení místní společnosti a některé historické budovy začaly postupně chátrat. Lázeňský provoz však pokračoval a město si uchovalo velkou část své architektonické podoby.
Autor: ČTK
Hlavní kolonáda s kolonádou Křížového pramene: Po roce 1989 se otevřely nové možnosti obnovy historických objektů a zápis na seznam UNESCO v roce 2021 potvrdil mimořádnou hodnotu zdejšího lázeňského dědictví, které historické fotografie zachycují v jedné z jeho poválečných podob.
Autor: ČTK