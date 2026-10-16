Mariánské Lázně patří k nejslavnějším lázeňským městům v Česku. Jejich historii psaly léčivé minerální prameny, honosné hotely, kolonády i slavní návštěvníci včetně básníka Goetha a britského krále Edwarda VII.
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Hostil jsem anglického krále. Po stopách Edwarda VII. v Mariánských Lázních
Historické fotografie z roku 1948 zachycují podobu města s jeho reprezentativními budovami, upravenými promenádami a lázeňskou atmosférou.
Připomeňte si dobu, kdy se sem sjížděla evropská smetánka, a prohlédněte si místa, která dodnes utvářejí jedinečný charakter Mariánských Lázní. Jejich historické centrum je od roku 2021 součástí světového dědictví UNESCO.
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