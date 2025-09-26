Karl LIQ – Jihomoravský kraj
- Nemochovice 185, Nemochovice
- Funguje od roku 2022
Palírna v srdci Moravy vznikla trochu oklikou, až v návaznosti na sen o výsadbě ovocných sadů. Spoustu ovoce pak bylo zkrátka potřeba někde upotřebit. Od toho je odvozený i repertoár, zaměřený na malé série ovocných destilátů. První lahve tu vznikly jen před pár lety, ale už nyní se lihovar může pochlubit několika oceněními.
Nebojí se tu však ani experimentovat. Vznikají tu také ovocné likéry z lokálních zdrojů a nyní chystají novinku – bylinný likér. Z vlastního ovoce vyrábějí také džemy či RAW tyčinky. Po domluvě tu rádi vezmou zájemce na prohlídku přímo do palírny, kde jim vysvětlí proces výroby, včetně ochutnávky výrobků.