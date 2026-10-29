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Magie, peklo a temná tvář folkloru. Etnolog líčí místa, kam se naši předci báli

Lukáš Kašpar
  20:00

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Brány do pekel, otisky kopyt čertů, rejdiště bludiček, hrady propadlé do útrob země, desítky armád číhajících ve slujích, vojsko hadů, zkamenělí neřestníci, slety čarodějnic či doupata čarodějů. To nejsou jen náměty fantastických románů, ale i podivuhodná místa v českých zemích, kde se dle pověstí odehrály příběhy, při nichž tuhne krev v žilách. | foto: MAFRA

Brány do pekel, otisky kopyt čertů, rejdiště bludiček, hrady propadlé do útrob země, desítky armád číhajících ve slujích, vojsko hadů, zkamenělí neřestníci, slety čarodějnic či doupata čarodějů. To nejsou jen náměty fantastických románů, ale i podivuhodná místa v českých zemích, kde se dle pověstí odehrály příběhy, při nichž tuhne krev v žilách. Provede nás jimi etnolog a folklorista Jaroslav Otčenášek, který nedávno vydal výkladový slovník termínů a postav českého slovesného folkloru.

Kudy se dá u nás vlézt do pekla?
Brány do pekel doložené v lidové tradici jsou v českých zemích dvě. Jednou je hrad Houska v severních Čechách, což je tradice, která zapadla, ale po roce 1990 se oživila v souvislosti s rozvojem turistiky a s tím, že opravenou Housku potřebovali majitelé zpopularizovat. Já sám jsem ze severních Čech a v osmdesátých letech jsem neměl ani ponětí, že má Houska nějaký vchod do pekla. Odkdy se to traduje, netušíme, doklady k téhle pověsti jsou až romantizující příhody z 19. století.

Proč ale zrovna Houska?
Je to výrazný krajinný prvek, pískovcová skála. A má zvláštní rozštěp, jenž působí magicky. V období romantismu první poloviny 19. století Karel Hynek Mácha, který miloval hrady a věnoval se jejich pověstem, vnesl do společnosti velký zájem o staré zříceniny. Všechno bylo v hávu tajemné romantiky, rytířů, draků... A je možné, že takový romantik z místního obyvatelstva dostal informace, že ve sklepení hradu je asi vchod do pekla a není radno tam chodit.

Strašný trest stihl šlechtičnu na Staré Bělé u Ostravy. Ta se nepropadla do země, ale porodila psa.

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