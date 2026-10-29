Kudy se dá u nás vlézt do pekla?
Brány do pekel doložené v lidové tradici jsou v českých zemích dvě. Jednou je hrad Houska v severních Čechách, což je tradice, která zapadla, ale po roce 1990 se oživila v souvislosti s rozvojem turistiky a s tím, že opravenou Housku potřebovali majitelé zpopularizovat. Já sám jsem ze severních Čech a v osmdesátých letech jsem neměl ani ponětí, že má Houska nějaký vchod do pekla. Odkdy se to traduje, netušíme, doklady k téhle pověsti jsou až romantizující příhody z 19. století.
Proč ale zrovna Houska?
Je to výrazný krajinný prvek, pískovcová skála. A má zvláštní rozštěp, jenž působí magicky. V období romantismu první poloviny 19. století Karel Hynek Mácha, který miloval hrady a věnoval se jejich pověstem, vnesl do společnosti velký zájem o staré zříceniny. Všechno bylo v hávu tajemné romantiky, rytířů, draků... A je možné, že takový romantik z místního obyvatelstva dostal informace, že ve sklepení hradu je asi vchod do pekla a není radno tam chodit.
Strašný trest stihl šlechtičnu na Staré Bělé u Ostravy. Ta se nepropadla do země, ale porodila psa.