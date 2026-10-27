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Macocha na podzim: S dětmi až na dno propasti a lodí po podzemní řece

Natálie Brabcová
  5:00
Je to jako okno do podzemního světa. Hluboký, náhle se otevírající zlom v...

Je to jako okno do podzemního světa. Hluboký, náhle se otevírající zlom v zemi, který budí respekt i zvědavost. Punkevní jeskyně s monumentální propastí Macocha jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst u nás. Unikátní přírodní scenerii poblíž Vilémovic na Blanensku ročně navštíví kolem 140 tisíc turistů. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Pohled ze dna propasti Macocha vzhůru ke skalním stěnám, které se tyčí více než...
Macocha na podzim
Moravský kras - I Američané zvyklí na Grand Canyon se jezdívají podívat na...
Propast Macocha je vyhledávaným turistickým cílem Moravského krasu. Jako první...
5 fotografií
Podzimní prázdniny jsou za dveřmi a rodiče znovu řeší, kam s dětmi vyrazit, aby se nenudily. Co takhle prozkoumat tajemné podzemí Moravského krasu? Punkevní jeskyně nabízejí cestu až na dno propasti Macocha a za příznivých podmínek i plavbu po podzemní řece. V okolí navíc čekají krásné vyhlídky a turistické trasy přístupné zdarma. Výlet tak nemusí skončit po pár hodinách, ale klidně se protáhnout na celý víkend.

Obsah

Na konci října se Moravský kras halí do podzimních barev. Mezi žloutnoucími bukovými lesy vystupují vápencové skály a hlubokými údolími protéká říčka Punkva. Právě tady, asi 30 kilometrů od Brna, leží propast Macocha, jedna z nejznámějších přírodních zajímavostí Česka. Byla by ale škoda přijet jen na rychlou fotografii z vyhlídky a zase odjet.

Letošní podzimní prázdniny připadají na čtvrtek 29. a pátek 30. října. Díky středečnímu státnímu svátku a navazujícímu víkendu se tak nabízí hned několik dní na výlet, při kterém lze spojit návštěvu jeskyní s procházkami podzimní přírodou.

Pohled ze dna propasti Macocha vzhůru ke skalním stěnám, které se tyčí více než 138 metrů nad její nejhlubší suchou částí.
Je to jako okno do podzemního světa. Hluboký, náhle se otevírající zlom v zemi, který budí respekt i zvědavost. Punkevní jeskyně s monumentální propastí Macocha jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst u nás. Unikátní přírodní scenerii poblíž Vilémovic na Blanensku ročně navštíví kolem 140 tisíc turistů.
Macocha na podzim
Moravský kras - I Američané zvyklí na Grand Canyon se jezdívají podívat na naši nejhlubší propast Macocha. Ta je součástí Punkevních jeskyní v Moravském krasu, a pokud jste toto místo ještě nenavštívili, měli byste to rychle napravit.
5 fotografií

Z vyhlídky až na dno propasti. Pak přichází plavba pod zemí

Hlavním lákadlem jsou Punkevní jeskyně, které patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům Moravského krasu. Jejich návštěva začíná procházkou podzemními chodbami a dómy, kde během tisíců let vznikaly krápníky nejrůznějších tvarů.

Nejpůsobivější okamžik ale přichází ve chvíli, kdy se před návštěvníky podzemní prostory otevřou a nad hlavami se objeví denní světlo. Prohlídková trasa totiž vede až na dno propasti Macocha.

Celý základní prohlídkový okruh měří přibližně 1 250 metrů a trvá kolem 50 minut. V jeskyních se celoročně drží teplota okolo 7 až 8 stupňů, proto se i na podzim vyplatí přibalit teplou mikinu nebo bundu.

Její suchá část dosahuje hloubky přibližně 138,5 metru. Když člověk stojí dole a zvedne hlavu, vysoko nad ním se tyčí strmé skalní stěny. Pohled zespodu je přitom úplně jiný než z vyhlídkových můstků na okraji propasti.

Součástí běžné prohlídky je za příznivých vodních podmínek také plavba na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě. Loď projíždí skalními chodbami a kolem osvětlených skalních útvarů. Zatímco na povrchu se návštěvníci procházejí podzimním lesem, jen o chvíli později poznávají svět ukrytý hluboko pod ním.

Pozor, pokud vyrážíte s malými dětmi

Prohlídková trasa Punkevních jeskyní zahrnuje 198 schodů a není bezbariérová. S dětským kočárkem ji proto absolvovat nelze.

Dvě vyhlídky na Macochu. Každá ukazuje jinou tvář propasti

Kdo se chce na Macochu podívat také shora, má na výběr ze dvou vyhlídkových můstků. Oba jsou přístupné zdarma a nabízejí odlišný pohled na propast i její okolí.

Vstup na můstky je bezplatný. Na rozdíl od prohlídky Punkevních jeskyní k nim není potřeba rezervace. Rodiny tak o zážitek z Macochy nepřijdou ani v případě, že už jsou podzemní prohlídky vyprodané.

Horní můstek leží na okraji propasti nedaleko turistické chaty Macocha. Ze zajištěné vyhlídky lze přehlédnout mohutné skalní stěny a za dobré viditelnosti také část dna. K Dolnímu můstku vede další cesta se schody. Nachází se přibližně 90 metrů nad dnem propasti a nabízí působivý pohled do jejích hlubin.

Právě na podzim má návštěva vyhlídek zvláštní atmosféru. Světlé vápencové stěny kontrastují s barevným listím okolních stromů a při chladnějších ránech může krajinu zahalovat mlha. Za dobrého počasí stojí za to projít obě vyhlídky a porovnat, jak odlišně propast z každé z nich působí.

Tajemství Macochy. Moravský kras stále ukrývá neznámá místa, říká speleolog

Nejen jeskyně. Podzimní lesy lákají na šestikilometrový okruh

Kdo má rád pěší turistiku, může si výlet prodloužit o naučnou stezku Macocha. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR měří přibližně šest kilometrů a patří mezi středně náročné pěší trasy.

Jednou z možností je vyrazit od Skalního mlýna směrem ke Kateřinské jeskyni a pokračovat po žluté turistické značce lesem do kopce až k Hornímu můstku Macochy. Cesta potom vede kolem Dolního můstku a po Salmově stezce sestupuje do Pustého žlebu. Odtud se návštěvníci dostanou kolem Punkevních jeskyní zpět ke Skalnímu mlýnu.

Pro rodiny s většími dětmi, které jsou zvyklé chodit, může být celý okruh příjemným celodenním programem, zvlášť pokud ho spojí s prohlídkou jeskyní a zastávkami na vyhlídkách.

Je ovšem potřeba počítat s výraznějším stoupáním v první části výletu a místy nerovným terénem. Po dešti mohou být některé úseky kluzké. S menšími dětmi proto není nutné absolvovat celou trasu a náročnější části lze vynechat.

S menšími dětmi pomůže vláček a lanovka

Pokud nechcete absolvovat celý pěší okruh, můžete si cestu usnadnit turistickým vláčkem a lanovkou.

Vláček vyráží od Skalního mlýna a přibližně dvoukilometrovou trasou doveze návštěvníky k Punkevním jeskyním. Cesta trvá asi deset minut. Od jeskyní pak vede kabinová lanovka k hornímu okraji propasti Macocha.

Kam s dětmi o podzimních prázdninách. Tipy, které stojí za cestu

Samotná jízda lanovkou může být pro děti dalším zážitkem. Na trase dlouhé přibližně 250 metrů překonává převýšení téměř 132 metrů a cesta trvá jen něco přes dvě minuty.

Přímo k Punkevním jeskyním se běžně vlastním autem nedostanete. Zaparkovat lze u Skalního mlýna nebo na horním parkovišti u Macochy. Od Skalního mlýna vede k jeskyním také pěší cesta dlouhá přibližně 1,6 kilometru.

Kolik stojí vstup na Macochu a do Punkevních jeskyní v roce 2026?

Dobrou zprávou je, že vyhlídky na propast Macocha jsou přístupné zdarma. Platí se až za prohlídku Punkevních jeskyní, případně za parkování, turistický vláček nebo lanovku. Kolik tedy stojí výlet na Macochu o podzimních prázdninách 2026?

Vstupné do Punkevních jeskyní

Podle oficiálního ceníku Správy jeskyní ČR platí v říjnu 2026 následující ceny za základní prohlídkový okruh, který zahrnuje také plavbu po podzemní řece Punkvě, pokud to dovolují vodní podmínky.

Punkevní jeskyně: Ceník vstupného pro říjen 2026
VstupnéCena
Dospělí450 Kč
Děti od 3 do 15 let200 Kč
Děti do 3 letZdarma
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)1 260 Kč

Kolik stojí parkování, vláček a lanovka u Macochy v roce 2026?

K Punkevním jeskyním se můžete dostat pěšky nebo využít turistický vláček a lanovku. Aktuální jízdní řády a ceny najdete na webu dopravce S.M.K..

Macocha 2026: Ceník parkování, vláčku a lanovky
SlužbaCena
Parkování osobního auta200 Kč za auto
Vláček – zpáteční jízdenka150 Kč dospělý / 110 Kč dítě
Lanovka – zpáteční jízdenka160 Kč dospělý / 120 Kč dítě
Vláček + lanovka – kombinovaná zpáteční jízdenka260 Kč dospělý / 200 Kč dítě

Otevírací doba Punkevních jeskyní o podzimních prázdninách 2026

Pokud se na Macochu chystáte během prodlouženého volna, počítejte s následujícími časy prohlídek:

Punkevní jeskyně: Otevírací doba o podzimních prázdninách 2026
DatumPrvní vstupPoslední vstup
28.–30. října 20268:4014:00
Sobota 31. října8:2016:00
Neděle 1. listopadu8:4014:00

Vstupenky do Punkevních jeskyní doporučujeme rezervovat předem. Počet míst na jednotlivých prohlídkách je omezený a termíny během podzimních prázdnin se mohou rychle zaplnit. Rezervaci lze vyřídit prostřednictvím Správy jeskyní ČR.

Macocha není jen na otočku. Moravský kras vydá i na další den

Mnoho návštěvníků přijede k Macoše, projde Punkevní jeskyně, podívá se do propasti a ještě tentýž den odjíždí. Moravský kras ale nabízí mnohem víc než jen několik nejznámějších zastávek.

Jeskyně krasu zná nazpaměť. Brigáda se Hebelkovi protáhla na půl století

Pokud máte během podzimních prázdnin více času, můžete si návštěvu jeskyní a vyhlídek rozdělit do dvou dnů. Jeden věnovat podzemí a samotné Macoše, druhý pěší turistice v okolních lesích a krasových údolích. Například Pustý a Suchý žleb nabízejí další značené turistické cesty, které umožňují poznat zdejší krajinu i mimo nejnavštěvovanější místa.

Výhodou je, že za procházky po veřejně přístupných turistických trasách nemusíte platit vstupné. Stačí pevné boty, oblečení podle počasí a trochu času navíc. Z jednodenního výletu se tak může stát příjemný podzimní pobyt v přírodě.

Punkevní jeskyně vábí na krápníky i loďky, příliš početné výpravy však místy vadí
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1. září 2021,  aktualizováno  27. 10. 8:30

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