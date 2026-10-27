Na konci října se Moravský kras halí do podzimních barev. Mezi žloutnoucími bukovými lesy vystupují vápencové skály a hlubokými údolími protéká říčka Punkva. Právě tady, asi 30 kilometrů od Brna, leží propast Macocha, jedna z nejznámějších přírodních zajímavostí Česka. Byla by ale škoda přijet jen na rychlou fotografii z vyhlídky a zase odjet.
Letošní podzimní prázdniny připadají na čtvrtek 29. a pátek 30. října. Díky středečnímu státnímu svátku a navazujícímu víkendu se tak nabízí hned několik dní na výlet, při kterém lze spojit návštěvu jeskyní s procházkami podzimní přírodou.
Z vyhlídky až na dno propasti. Pak přichází plavba pod zemí
Hlavním lákadlem jsou Punkevní jeskyně, které patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům Moravského krasu. Jejich návštěva začíná procházkou podzemními chodbami a dómy, kde během tisíců let vznikaly krápníky nejrůznějších tvarů.
Nejpůsobivější okamžik ale přichází ve chvíli, kdy se před návštěvníky podzemní prostory otevřou a nad hlavami se objeví denní světlo. Prohlídková trasa totiž vede až na dno propasti Macocha.
Celý základní prohlídkový okruh měří přibližně 1 250 metrů a trvá kolem 50 minut. V jeskyních se celoročně drží teplota okolo 7 až 8 stupňů, proto se i na podzim vyplatí přibalit teplou mikinu nebo bundu.
Její suchá část dosahuje hloubky přibližně 138,5 metru. Když člověk stojí dole a zvedne hlavu, vysoko nad ním se tyčí strmé skalní stěny. Pohled zespodu je přitom úplně jiný než z vyhlídkových můstků na okraji propasti.
Součástí běžné prohlídky je za příznivých vodních podmínek také plavba na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě. Loď projíždí skalními chodbami a kolem osvětlených skalních útvarů. Zatímco na povrchu se návštěvníci procházejí podzimním lesem, jen o chvíli později poznávají svět ukrytý hluboko pod ním.
Pozor, pokud vyrážíte s malými dětmi
Prohlídková trasa Punkevních jeskyní zahrnuje 198 schodů a není bezbariérová. S dětským kočárkem ji proto absolvovat nelze.
Dvě vyhlídky na Macochu. Každá ukazuje jinou tvář propasti
Kdo se chce na Macochu podívat také shora, má na výběr ze dvou vyhlídkových můstků. Oba jsou přístupné zdarma a nabízejí odlišný pohled na propast i její okolí.
Vstup na můstky je bezplatný. Na rozdíl od prohlídky Punkevních jeskyní k nim není potřeba rezervace. Rodiny tak o zážitek z Macochy nepřijdou ani v případě, že už jsou podzemní prohlídky vyprodané.
Horní můstek leží na okraji propasti nedaleko turistické chaty Macocha. Ze zajištěné vyhlídky lze přehlédnout mohutné skalní stěny a za dobré viditelnosti také část dna. K Dolnímu můstku vede další cesta se schody. Nachází se přibližně 90 metrů nad dnem propasti a nabízí působivý pohled do jejích hlubin.
Právě na podzim má návštěva vyhlídek zvláštní atmosféru. Světlé vápencové stěny kontrastují s barevným listím okolních stromů a při chladnějších ránech může krajinu zahalovat mlha. Za dobrého počasí stojí za to projít obě vyhlídky a porovnat, jak odlišně propast z každé z nich působí.
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Nejen jeskyně. Podzimní lesy lákají na šestikilometrový okruh
Kdo má rád pěší turistiku, může si výlet prodloužit o naučnou stezku Macocha. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR měří přibližně šest kilometrů a patří mezi středně náročné pěší trasy.
Jednou z možností je vyrazit od Skalního mlýna směrem ke Kateřinské jeskyni a pokračovat po žluté turistické značce lesem do kopce až k Hornímu můstku Macochy. Cesta potom vede kolem Dolního můstku a po Salmově stezce sestupuje do Pustého žlebu. Odtud se návštěvníci dostanou kolem Punkevních jeskyní zpět ke Skalnímu mlýnu.
Pro rodiny s většími dětmi, které jsou zvyklé chodit, může být celý okruh příjemným celodenním programem, zvlášť pokud ho spojí s prohlídkou jeskyní a zastávkami na vyhlídkách.
Je ovšem potřeba počítat s výraznějším stoupáním v první části výletu a místy nerovným terénem. Po dešti mohou být některé úseky kluzké. S menšími dětmi proto není nutné absolvovat celou trasu a náročnější části lze vynechat.
S menšími dětmi pomůže vláček a lanovka
Pokud nechcete absolvovat celý pěší okruh, můžete si cestu usnadnit turistickým vláčkem a lanovkou.
Vláček vyráží od Skalního mlýna a přibližně dvoukilometrovou trasou doveze návštěvníky k Punkevním jeskyním. Cesta trvá asi deset minut. Od jeskyní pak vede kabinová lanovka k hornímu okraji propasti Macocha.
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Samotná jízda lanovkou může být pro děti dalším zážitkem. Na trase dlouhé přibližně 250 metrů překonává převýšení téměř 132 metrů a cesta trvá jen něco přes dvě minuty.
Přímo k Punkevním jeskyním se běžně vlastním autem nedostanete. Zaparkovat lze u Skalního mlýna nebo na horním parkovišti u Macochy. Od Skalního mlýna vede k jeskyním také pěší cesta dlouhá přibližně 1,6 kilometru.
Kolik stojí vstup na Macochu a do Punkevních jeskyní v roce 2026?
Dobrou zprávou je, že vyhlídky na propast Macocha jsou přístupné zdarma. Platí se až za prohlídku Punkevních jeskyní, případně za parkování, turistický vláček nebo lanovku. Kolik tedy stojí výlet na Macochu o podzimních prázdninách 2026?
Vstupné do Punkevních jeskyní
Podle oficiálního ceníku Správy jeskyní ČR platí v říjnu 2026 následující ceny za základní prohlídkový okruh, který zahrnuje také plavbu po podzemní řece Punkvě, pokud to dovolují vodní podmínky.
|Vstupné
|Cena
|Dospělí
|450 Kč
|Děti od 3 do 15 let
|200 Kč
|Děti do 3 let
|Zdarma
|Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)
|1 260 Kč
Kolik stojí parkování, vláček a lanovka u Macochy v roce 2026?
K Punkevním jeskyním se můžete dostat pěšky nebo využít turistický vláček a lanovku. Aktuální jízdní řády a ceny najdete na webu dopravce S.M.K..
|Služba
|Cena
|Parkování osobního auta
|200 Kč za auto
|Vláček – zpáteční jízdenka
|150 Kč dospělý / 110 Kč dítě
|Lanovka – zpáteční jízdenka
|160 Kč dospělý / 120 Kč dítě
|Vláček + lanovka – kombinovaná zpáteční jízdenka
|260 Kč dospělý / 200 Kč dítě
Otevírací doba Punkevních jeskyní o podzimních prázdninách 2026
Pokud se na Macochu chystáte během prodlouženého volna, počítejte s následujícími časy prohlídek:
|Datum
|První vstup
|Poslední vstup
|28.–30. října 2026
|8:40
|14:00
|Sobota 31. října
|8:20
|16:00
|Neděle 1. listopadu
|8:40
|14:00
Vstupenky do Punkevních jeskyní doporučujeme rezervovat předem. Počet míst na jednotlivých prohlídkách je omezený a termíny během podzimních prázdnin se mohou rychle zaplnit. Rezervaci lze vyřídit prostřednictvím Správy jeskyní ČR.
Macocha není jen na otočku. Moravský kras vydá i na další den
Mnoho návštěvníků přijede k Macoše, projde Punkevní jeskyně, podívá se do propasti a ještě tentýž den odjíždí. Moravský kras ale nabízí mnohem víc než jen několik nejznámějších zastávek.
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Pokud máte během podzimních prázdnin více času, můžete si návštěvu jeskyní a vyhlídek rozdělit do dvou dnů. Jeden věnovat podzemí a samotné Macoše, druhý pěší turistice v okolních lesích a krasových údolích. Například Pustý a Suchý žleb nabízejí další značené turistické cesty, které umožňují poznat zdejší krajinu i mimo nejnavštěvovanější místa.
Výhodou je, že za procházky po veřejně přístupných turistických trasách nemusíte platit vstupné. Stačí pevné boty, oblečení podle počasí a trochu času navíc. Z jednodenního výletu se tak může stát příjemný podzimní pobyt v přírodě.
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