V porovnání s blízkými Jizerskými horami či sousedním Českosaským Švýcarskem zůstávají Lužické hory opravdu relativně neobjeveny.
Vedle jedinečné Panské skály patří k jejich hlavním lákadlům právě Sloup v Čechách, kde najdete nejen nejmohutnější z českých skalních hradů, ale i další turistické zajímavosti, které mohou být výzvou k prvnímu jarnímu výletu.
Ohromující skalní pevnost rytíře Mikeše Pancíře ze Smojna, který v první polovině patnáctého století podnikal loupeživé výpravy do širokého okolí, se vypíná na pětatřicet metrů vysokém pískovcovém suku, jenž byl osídlen snad již v době kamenné. Lapka, jehož bídný život vyhasl v izolaci na Myším ostrůvku uprostřed Máchova jezera, své sídlo obýval od roku 1427 do roku 1445, poté hrad jako by vyrůstající ze strmých skal zvelebili Berkové z Dubé.
Svému účelu přestal sloužit po třicetileté válce, kdy byl vypleněn a obnovy se už nedočkal. Zůstal však působivým torzem a fascinujícím labyrintem světských a sakrálních prostor vytesaných hluboko do kamene i rozprostřených po povrchu. Hrad je pro veřejnost přístupný od dubna o víkendech a svátcích.
Sloupský hrad sloužil od osmnáctého století jako poustevna a stal se i útočištěm zbožného zahradníka a optika Samuela Görnera, který dal před profánním životem přednost samotě a askezi. Poustevník Görner, jehož sochařské zpodobnění v kápi a s dalekohledem v ruce se nalézá na hradní vyhlídce, si ještě před svým příchodem na Sloup vybudoval na kopci nad obcí i vlastní skalní obydlí.
Primitivní Samuelova jeskyně má dvě ve skále vytesané místnosti, kuchyňku s pozůstatky dymníku odvádějícího kouř z ohniště a obytný prostor opatřený dvěma původně zasklenými okny. Ke skalní dutině, v níž Görner prožil v osamění dlouhých sedmnáct let, lze vystoupat příkrou lesní cestou značenou od parkoviště pod hradem.
Lesní divadlo a vyhlídka Na Stráži
Jen kousek od hradních zdí, v údolí uprostřed skalek a lesů, se nachází další ze sloupských rarit – do skal a svahu vytesaný přírodní amfiteátr, kde se už více než sto let hraje divadlo.
Areál s hledištěm, které kdysi pojalo i dva tisíce diváků, vznikl v roce 1920 na pozemku hraběte Kinského a podle návrhu malíře Ringela, aby zde již rok poté byla uvedena pohádková hra německého prozaika a dramatika Gerharta Hauptmanna Potopený zvon.
Inscenátoři představení vtipně využívali vytesaných průchodů a chodeb, jež se staly nedílnou součástí jeviště, stejně jako válcová věž s gotickou bránou. V letech 2004–2005 bylo vandaly a zloději kamene poškozené divadlo opraveno a od té doby se tu opět hraje a konají se zde i působivé koncerty pod širým nebem.
Návštěvu hradu Sloup si můžete zpestřit také procházkou po okolí, které je protkáno lesními cestami vedoucími podél pískovcových skal. Vystoupat se dá i k nejznámější sloupské vyhlídce Na Stráži pojmenované podle strážního stanoviště, které si tu v roce 1634 zřídili plenící Švédové.
Dnes tu stojí rozhledna s železnou konstrukcí a vyhlídkovou plošinou ve výšce šestadvaceti metrů, odkud se otevírá spektakulární pohled do údolí Dobranovského potoka označovaný jako „nejkrásnější výhled Českolipska“.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.