Jarní výlet do Lužických hor. Objevte hrad Sloup i nejhezčí výhled Českolipska

Malebná obec Sloup v Čechách patří k nejatraktivnějším místům Lužických hor, nevelkého pohoří na severu republiky, které si jako jedno z mála u nás stále střeží své půvaby a tajemství.

V porovnání s blízkými Jizerskými horami či sousedním Českosaským Švýcarskem zůstávají Lužické hory opravdu relativně neobjeveny.

Vedle jedinečné Panské skály patří k jejich hlavním lákadlům právě Sloup v Čechách, kde najdete nejen nejmohutnější z českých skalních hradů, ale i další turistické zajímavosti, které mohou být výzvou k prvnímu jarnímu výletu.

Malebná příroda i skvělé pivo. Projděte si pivní stezku Lužických hor

Ohromující skalní pevnost rytíře Mikeše Pancíře ze Smojna, který v první polovině patnáctého století podnikal loupeživé výpravy do širokého okolí, se vypíná na pětatřicet metrů vysokém pískovcovém suku, jenž byl osídlen snad již v době kamenné. Lapka, jehož bídný život vyhasl v izolaci na Myším ostrůvku uprostřed Máchova jezera, své sídlo obýval od roku 1427 do roku 1445, poté hrad jako by vyrůstající ze strmých skal zvelebili Berkové z Dubé.

Svému účelu přestal sloužit po třicetileté válce, kdy byl vypleněn a obnovy se už nedočkal. Zůstal však působivým torzem a fascinujícím labyrintem světských a sakrálních prostor vytesaných hluboko do kamene i rozprostřených po povrchu. Hrad je pro veřejnost přístupný od dubna o víkendech a svátcích.

Sloupský hrad sloužil od osmnáctého století jako poustevna a stal se i útočištěm zbožného zahradníka a optika Samuela Görnera, který dal před profánním životem přednost samotě a askezi. Poustevník Görner, jehož sochařské zpodobnění v kápi a s dalekohledem v ruce se nalézá na hradní vyhlídce, si ještě před svým příchodem na Sloup vybudoval na kopci nad obcí i vlastní skalní obydlí.

Primitivní Samuelova jeskyně má dvě ve skále vytesané místnosti, kuchyňku s pozůstatky dymníku odvádějícího kouř z ohniště a obytný prostor opatřený dvěma původně zasklenými okny. Ke skalní dutině, v níž Görner prožil v osamění dlouhých sedmnáct let, lze vystoupat příkrou lesní cestou značenou od parkoviště pod hradem.

Lesní divadlo a vyhlídka Na Stráži

Jen kousek od hradních zdí, v údolí uprostřed skalek a lesů, se nachází další ze sloupských rarit – do skal a svahu vytesaný přírodní amfiteátr, kde se už více než sto let hraje divadlo.

Areál s hledištěm, které kdysi pojalo i dva tisíce diváků, vznikl v roce 1920 na pozemku hraběte Kinského a podle návrhu malíře Ringela, aby zde již rok poté byla uvedena pohádková hra německého prozaika a dramatika Gerharta Hauptmanna Potopený zvon.

Inscenátoři představení vtipně využívali vytesaných průchodů a chodeb, jež se staly nedílnou součástí jeviště, stejně jako válcová věž s gotickou bránou. V letech 2004–2005 bylo vandaly a zloději kamene poškozené divadlo opraveno a od té doby se tu opět hraje a konají se zde i působivé koncerty pod širým nebem.

V obci Sloup v Čechách najdete nejmohutnější český skalní hrad. Ohromující skalní pevnost se vypíná na pětatřicet metrů vysokém pískovcovém suku, jenž byl osídlen snad již v době kamenné.
Návštěvu hradu Sloup si můžete zpestřit také procházkou po okolí, které je protkáno lesními cestami vedoucími podél pískovcových skal. Vystoupat se dá i k nejznámější sloupské vyhlídce Na Stráži pojmenované podle strážního stanoviště, které si tu v roce 1634 zřídili plenící Švédové.

Dnes tu stojí rozhledna s železnou konstrukcí a vyhlídkovou plošinou ve výšce šestadvaceti metrů, odkud se otevírá spektakulární pohled do údolí Dobranovského potoka označovaný jako „nejkrásnější výhled Českolipska“.

Jak jsme cestovali za socíku. Čechoslováci byli vždy milovníky hor a hradů

Turistika měla v Československu své pevné místo – od značených tras přes hory...

Turistika měla v Československu své pevné místo – od značených tras přes hory až po organizované rekreace u vody nebo výlety na hrady a zámky. Podívejte se na dobové snímky, které zachycují, jak lidé...

Jako úkryt snů. V domě na nejvíce opuštěném ostrově světa nikdo nikdy nežil

Ve středu ostrova Elli&#240;aey stojí bílý dům, který se stal synonymem...

Kdo z nás alespoň jednou nesnil o útěku z přeplněného města a o životě na opuštěném ostrově, daleko od hluku, dopravy a každodenních starostí? Takové místo skutečně existuje. Jde o dům, který se...

Ďábel zdolal švýcarský průsmyk v Alpách. Propletené mosty pamatují krveprolití

Švýcarská soutěska Schöllenen patří k nejpůsobivějším místům historické...

Švýcarská soutěska Schöllenen patří k nejpůsobivějším místům historické Gotthardské cesty. Dramatická krajina, trojice mostů i legendy o ďáblovi tu vyprávějí příběh lidské odvahy i nebezpečné cesty...

Kolumbijské kardio s výhledem. Až na vrchol Skály vede sedm stovek schodů

Sedm stovek schodů, které máte v tropickém vedru vyšlapat kamsi vzhůru? To moc...

Sedm stovek schodů, které máte v tropickém vedru vyšlapat kamsi vzhůru? To moc rozumně nezní. Nahoře vás ovšem čeká výhled, který té upocené vertikální dřině dává smysl. Kolumbijský El Peñón de...

Pláže s přívlastkem. Ke koupání se moc nehodí, přesto je zná celý svět

Kolik je na světě pláží? Přesného čísla bychom se asi nikdy nedopočítali. Ovšem...

Kolik je na světě pláží? Přesného čísla bychom se asi nikdy nedopočítali. Ovšem ty následující jsou nezapomenutelné. Vyčnívají z průměru, jsou naprosto jedinečné, unikátní. Zpravidla proto, že se s...

Českým krasem pojede nová linka. Vezme turisty z Karlštejna na Velkou Ameriku

V hornickém skanzenu Solvayovy lomy u Berouna si prohlédnete štolu, muzeum a...

Známá místa Berounska a Českého krasu si lidé budou moct vychutnat díky nové sezonní autobusové lince. Vyjede poprvé 1. července 2026 a spojí Karlštejn s Mořinou a lomem Velká Amerika, na opačné...

23. dubna 2026

Český výletník: Plzeňský alkotrojúhelník. Tady jsem se ztratil jako na Bermudách

Plzeňský Prazdroj má ve svém logu trochu bizarně svou vlastní vrátnici –...

Autor rubriky Český výletník napsal novou knihu Lahodné Česko, gastronomický průvodce. Nechybí v ní samozřejmě ani alkohol, a ten je nejvíc doma, kde? Přece v Plzni a jejím okolí. Kromě Plzeňského...

23. dubna 2026

Jak dobře znáte Olomouc? Barokní perla Moravy se pyšní socialistickým orlojem

Olomouc patří mezi nejkrásnější a historicky nejvýznamnější města České...

Olomouc patří mezi nejkrásnější a historicky nejvýznamnější města České republiky. Nachází se zde řada jedinečných pamětihodností, za kterými míří tisíce turistů z celého světa. Zábavu si v Holomóci...

22. dubna 2026  8:30

Kolumbijské kardio s výhledem. Až na vrchol Skály vede sedm stovek schodů

Sedm stovek schodů, které máte v tropickém vedru vyšlapat kamsi vzhůru? To moc...

Sedm stovek schodů, které máte v tropickém vedru vyšlapat kamsi vzhůru? To moc rozumně nezní. Nahoře vás ovšem čeká výhled, který té upocené vertikální dřině dává smysl. Kolumbijský El Peñón de...

22. dubna 2026

Kvůli benzinu za dvacku se Bolivijci bouří. Přesto děkují za kakao, říká influencerka

Premium
Influencerka a cestovatelka Sarah Horáková v Bolívii. (14. dubna 2026)

Země s hluboce zakořeněnými tradicemi, divoce rostoucími cenami pohonných hmot i plody kakaa. Především za nimi se vydala influencerka Sarah Horáková do Bolívie. Nahlédla do procesu výroby kakaa a...

21. dubna 2026

Ďábel zdolal švýcarský průsmyk v Alpách. Propletené mosty pamatují krveprolití

Švýcarská soutěska Schöllenen patří k nejpůsobivějším místům historické...

Švýcarská soutěska Schöllenen patří k nejpůsobivějším místům historické Gotthardské cesty. Dramatická krajina, trojice mostů i legendy o ďáblovi tu vyprávějí příběh lidské odvahy i nebezpečné cesty...

21. dubna 2026

Došli jsme do bodu, kdy už to bylo hlavou proti zdi, líčí horolezec, jak uvázli v Alpách

Premium
Lukáš Havránek říká, že je závislý na běhu a chození po horách. Přináší mu...

Tři kamarádi se rozhodli zdolat alpskou čtyrtisícovku Bernina, nakonec je musela zachraňovat helikoptéra. Jak se celá akce pokazila a jaké z toho plyne ponaučení, vypráví v rozhovoru pro magazín...

20. dubna 2026

Objevte „Benátky severu“. Nejkrásnější belgické město skrývá Kristovu krev

Gotický kostel Panny Marie v Bruggách je se svou přes 122 metrů vysokou...

Leží necelých sto kilometrů na severozápad od Bruselu a přestože se na ně po dlouhá staletí zapomnělo, jsou považované za nejkrásnější město v celé Belgii. Pojďte zjistit, co je na tom pravdy a kde...

20. dubna 2026

Kamenná skládačka a kanibalská historie. Nan Madol je tajemstvím Mikronésie

Vznáší se nad tím opar tajemství, ale většina jeho mystérií má podobu...

Vznáší se nad tím opar tajemství, ale většina jeho mystérií má podobu nedořešených technických detailů. Je také mnohem mladší, než mu tak rádi připisují milovníci záhad. Byť byste na něm odkaz...

20. dubna 2026

Na co zírá mašinfíra: Pod Orlickými horami k památkám východních Čech

Bardotka 749.247 společnosti Východočeská dráha

Dnešní Mašinfíra nás zavede do kraje pod Orlickými horami. Bardotkou společnosti Východočeská dráha se vypravíme po tratích 021 a 026 od jednoho historického skvostu ke druhému. Projedeme si úsek z...

19. dubna 2026

