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České Lago di Garda? Lipno láká na vítr v plachtách, horské hřebeny i stopu UNESCO

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Ve spolupráci   4:00
Představte si ranní kávu na břehu třpytící se vodní hladiny, odpolední výjezd na gravelovém kole zvlněnou krajinou a večerní sklenku vína s výhledem na západ slunce nad jachtami. Scenerie, kterou si většina Čechů spojuje s vyhlášeným italským jezerem Lago di Garda, má svou plnohodnotnou alternativu v jižních Čechách. Šumavské Lipno se svou unikátní infrastrukturou a mixem divoké přírody a sportovního vyžití stalo plnohodnotnou letní destinací, která uspokojí náročné cyklisty, milovníky vodního adrenalinu i objevitele historie.
České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty

České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty | foto: Areál LipnoAdvertorial

České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty
České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty
České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty
České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty
8 fotografií

Italská Garda si získala srdce cestovatelů především svými větrnými podmínkami a komunitou, která žije vodními sporty. V tom se jí největší česká vodní plocha začíná výrazně přibližovat. Díky své rozloze a otevřenému šumavskému údolí zde dlouhodobě frčí windsurfing a jachting. Když v parném létě zafouká příznivý vítr, hladina se zaplní pestrobarevnými plachtami.

Pro ty, kteří preferují klidnější tempo, se nabízí kilometry čisté vody ideální pro paddleboardy nebo motorové čluny. Místní zázemí a půjčovny na plážích jsou dnes už navrženy tak, aby návštěvník nemusel vozit vlastní těžkou výbavu a mohl během jednoho dne plynule přejít z paluby plachetnice na inline brusle nebo kolo.

České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty

Lipno však nenabízí jen pohled z vodní hladiny, ale funguje jako ideální startovní bod pro objevování šumavské historie. Stačí využít přívoz Frymburk–Frýdava na druhý břeh, odkud se otevírá cesta k romantické zřícenině Vítkův Hrádek. Jde o vůbec nejvýše položený hrad v České republice, ze kterého se za dobrého počasí otevírá dechberoucí pohled nejen na celé lipenské jezero, ale i na vzdálené vrcholky rakouských Alp. Pokud od vody zamíříte opačným směrem, během chvíle se ocitnete v uličkách nedalekého Českého Krumlova, jehož památky světového dědictví UNESCO dodávají celému regionu světový šmrnc.

Dvě stě kilometrů v sedle a šumavské sjezdy

Další paralelou s italským vzorem je cyklistická síť. V okolí Lipna je dnes k dispozici přibližně 200 kilometrů skvěle značených cyklostezek, které protínají panenskou přírodu národního parku i malebné příbřežní vesnice. Trasy jsou navržené tak, aby nabízely zážitky pro všechny úrovně zdatnosti – od rovinatých asfaltových okruhů podél vody až po náročné šumavské hřebenovky.

České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty
České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty

Skvělým tipem na celodenní výlet je trasa z Lipna nad Vltavou do Vyššího Brodu, odkud se dá na kole pokračovat podél toku řeky až do historického Rožmberka nad Vltavou. Cestou si na své přijdou i pěší turisté, kteří mohou odbočit na vyhlášenou stezku kolem národní přírodní rezervace Čertova stěna – divokého koryta plného masivních žulových balvanů. Celá logistika takového výletu je dnes velmi jednoduchá. Cyklisté se mohou z Rožmberka vrátit zpět do Lipna pravidelným vlakovým spojem, který přepravuje i kola a ušetří unavené nohy po celodenním zápřahu.

Region navíc citlivě reaguje na trendy. Stále populárnější gravelovou cyklistiku podporují místní půjčovny Intersport Rent, které nově zařadily do sortimentu gravel modely české značky Pells s možností online rezervace předem. Pro rodiny s dětmi je zase k dispozici Skill centrum přímo ve Foxparku, kde si malí jezdci pod dohledem instruktorů osvojí techniku jízdy na terénních překážkách, zatímco zkušení bikeři mohou pálit energii v Bikeparku Lipno na klopených zatáčkách a skocích.

České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty

Ráj dětí uprostřed lesa i korun stromů

Praktický tip pro pejskaře

Protože do Království lesa a na Stezku korunami stromů z bezpečnostních důvodů nesmí žádná zvířata (ani v taškách či kočárcích), provozovatelé u vstupu vybudovali speciální bezplatné boxy, kde můžete své čtyřnohé parťáky v bezpečí a stínu nechat odpočinout.

Jedním z největších magnetů oblasti je celorepublikový unikát – Stezka korunami stromů Lipno. Lávka citlivě zasazená do lesního porostu stoupá až do výšky 40 metrů, odkud nabízí výhledy na šumavské smrky i alpské horizonty. Cestu dolů si navíc odvážnější povahy mohou zkrátit na jednom z nejdelších suchých tobogánů u nás.

Hned vedle se rozkládá rozsáhlé herní Království lesa, které tvoří desítky lanových center, trampolín a bludišť inspirovaných životem šumavských zvířátek. Letošní letní sezóna zde navíc představuje novinku v podobě kuličkové dráhy, kde se dřevěné kuličky pohybují po členitých trasách s překážkami, což je prvek mimořádně populární v alpských rodinných střediscích.

České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty

Udržitelnost na prvním místě a chytré plánování

Rostoucí zájem o region s sebou nese i velkou zodpovědnost. Lipno si zakládá na udržitelnosti a čistotě vody. Areál dlouhodobě spolupracuje s okolními obcemi, aby si krajina zachovala svůj přírodní charakter i pro příští generace. To se odráží i v modernizaci služeb pro nezávislé cestovatele, kteří dorazí po vlastní ose – na centrálním parkovišti P1 nově vznikl moderní stellplatz pro obytné vozy s plným připojením na vodu a elektřinu.

„Chceme, aby Lipno bylo místem, kam se rodiny rády vracejí a pokaždé tu objeví něco nového. Letos přidáváme kuličkovou dráhu v Království lesa, nové cyklistické zázemí pro dět v Foxparku i služby pro návštěvníky, kteří cestují obytnými vozy. Vše zapadá do naší dlouhodobé snahy rozvíjet areál tak, aby byl pestrý, dostupný a zároveň ohleduplný k prostředí, ve kterém máme to štěstí fungovat,“ přibližuje vizi generální ředitel Rodinného areálu Lipno Matěj Kratochvíl.

Aby byl pobyt v regionu finančně i organizačně co nejpříjemnější, mohou návštěvníci využít komplexní Lipno.pass. Ten funguje jako univerzální klíč k celé destinaci – v době své platnosti zastřešuje opakované vstupy na Stezku, do Království lesa, na lanovky, Stezkabus i denní jízdy přívozem. Zahrnuje dokonce i výše zmíněnou bezplatnou přepravu kol vlakem z Rožmberka.

„Lipno.pass je produkt, který dává rodinné dovolené jasný smysl. Návštěvníci mají na jednom místě zážitky, dopravu po destinaci i velkou úsporu. V kempu Modřín navíc získávají děti Lipno.pass zdarma při pobytu již od dvou nocí a rodiče s výraznou slevou,“ doplňuje tiskový mluvčí Rodinného areálu Lipno Jiří Gruntorád. Celému systému navíc nahrává fakt, že areál přešel na model dynamických cen – včasný nákup vstupenek online dopředu vám může přinést významnou úsporu.

České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty

Léto v pohybu: Od hudby v korunách stromů po maratony

Že je Lipno tepajícím centrem aktivního života, potvrzuje i nabitý letní kalendář. Letošní sezónu sice hned na začátku června úspěšně odstartoval druhý ročník cyklistického festivalu KolemKolem Fest, který propojil pohybem hned čtyři obce kolem jezera, ale to hlavní z letního programu na návštěvníky teprve čeká.

Velkým tahákem budou podvečerní chvíle na Stezce korunami stromů. Po celé léto se zde totiž každý čtvrtek od 19:00 koná oblíbená Hudební Stezka. Výhledy na jezero, šumavská příroda a kouzlo západu slunce se během těchto večerů propojují s živou hudbou pod širým nebem. Hned 2. července na Stezce vystoupí výrazná česká zpěvačka Klára Vytisková, kterou o týden později, 9. července, vystřídá formace Poprvé + Patricie Valentová s originálním spojením violoncella, kytary a filmových či popových aranží. Na tyto večerní koncerty navíc návštěvníky pohodlně dopraví Stezkabus nebo lanovka Lipno Express.

Tím však letní zábava nekončí. V průběhu sezóny ožije Lipno dalšími velkými eventy, mezi které patří oblíbený motorkářský Indian Riders Fest, multi-sportovní ČEZ Lipno Sport Festival nebo náročný běžecký závod okolo přehrady s názvem Li.t.r.

Šumavské moře zkrátka dokazuje, že může nabídnout světové zážitky hned za humny.

České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty

Obsah vznikl ve spolupráci s areálem Lipno.

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