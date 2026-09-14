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České „moře“ zblízka i z výšky. Vydejte se od Lipna až do korun stromů

  8:30
Lipno

Lipno | foto: Amenity Resorts

České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty.
Část lipenské přehrady pohledem z balonu. Dole vidíme na levém břehu Dolní...
České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty.
Pohled ze Stezky korunami stromů na vodní nádrž Lipno. Oblast Lipna patří...
19 fotografií
Dlouhá promenáda, písečné pláže, cyklostezky, turistické trasy i výhledy na Šumavu. Lipno připomíná přímořské letovisko, za kterým nemusíte dlouze cestovat. Na Lipně však nemusíte jen ležet na pláži. Vydejte se nad koruny stromů, na hrady nebo až za české hranice.

Největší vodní plocha u nás, vodní nádrž Lipno, byla vybudována v 50. letech minulého století a od té doby prošlo její okolí obrovskou proměnou. Dnes patří Lipensko mezi oblíbené destinace pro rodiny s dětmi i milovníky aktivní dovolené.

Kromě hotelů a apartmánů tu najdete také celou řadu kempů, kde se můžete ubytovat ve stanu, karavanu, obytném voze nebo třeba v jurtě. A to bez toho, abyste museli slevovat ze svého standardu. Není proto překvapením, že je tato lokalita vyhledávaným cílem zejména rodin s dětmi, které tu čeká navíc bobová dráha, lanový park nebo aquapark a hopsárium.

Tajemství přehrad: Pod hráz Lipna se vejde svatovítská katedrála

Po krajině se můžete rozhlédnout ze Stezky korunami stromů, která od roku 2012 zdobí vrch Kramolín. Byla vůbec první vyhlídkou svého druhu u nás a stále se těší velké oblibě. Uvidíte z ní samotnou přehradu, Novohradské hory a za dobré viditelnosti dohlédnete až na hřebeny Alp.

I to je jeden z důvodů, proč je Lipno tak hojně vyhledávané turisty. Přímo ke Stezce korunami stromů vás z centrálního parkoviště pohodlně dopraví lanovka. Dolů se pak můžete svézt třeba na koloběžce, kterou si na vrcholu zapůjčíte.

Pro cyklisty i turisty je Lipensko ráj

Okolí Lipna si lze projít pěšky po dobře značených turistických trasách nebo se projet na kole po udržovaných cyklostezkách. Zdatnější cyklisté mohou dokonce vyrazit do rakouského Aigen-Schläglu, kde stojí za pozornost premonstrátský klášter Schlägl, jehož historie sahá do roku 1218. Vzdálený je od Lipna asi 28 kilometrů.

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Není však nutné přejíždět hranice, mnoho výletů pro zapálené cyklisty je i přímo na Lipensku. Pro větší pohodlí je zde navíc k dispozici speciální cyklobus, díky čemuž lze naplánovat výlet s trasou jen jedním směrem a zpět se pohodlně dopravit autobusem.

Lipensko je vhodné také pro milovníky historie. Za nepříznivého počasí si můžete udělat výlet na okolní hrady a zámky. Asi nejznámějším je Český Krumlov. V sezoně je zde však poměrně rušno, proto doporučujeme vyrazit na jiný místní klenot – hrad Rožmberk. Leží od Lipna přibližně 20 kilometrů, tudíž si k němu lze udělat hezký celodenní pěší výlet.

Pokud budete chtít svou dovolenou pojmout jako turistickou, okolí Lipna je pro to jako stvořené. Nejvyhledávanější je ledovcové Plešné jezero, které se nachází v Národním parku Šumava. Z osady Jelení k němu vede trasa dlouhá 6,3 kilometru. Její větší část je po asfaltu, poslední úsek pak po zpevněné kamenné cestě. Výlet tedy zvládnou i rodiny s malými dětmi a nebo s kočárky.

Stejně lákavá je také Medvědí stezka, která nás zavede do Chráněné krajinné oblasti Šumava, nebo naučná stezka Olšina, která nadchne zejména milovníky přírody.

České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty.
Část lipenské přehrady pohledem z balonu. Dole vidíme na levém břehu Dolní Vltavici. (22. září 2025)
České Lago di Garda. Lipno chce být letní destinací pro rodiny i cyklisty.
Pohled ze Stezky korunami stromů na vodní nádrž Lipno. Oblast Lipna patří k nejoblíbenějším šumavským lokalitám – a to mimo jiné pro velké množství různých aktivit, které zde lze provozovat.
19 fotografií

A cíl pro zdatnější turisty? Hora Třístoličník. Z Nového Údolí k ní vede přibližně sedmikilometrová pěší trasa. Hora leží nedaleko česko-rakousko-německého trojmezí a je proslulá neobvyklými skalními útvary, které se nacházejí na jejím vrcholu. Odtud pak můžete vyrazit na vrch Plechý, případně k Plešnému jezeru.

A pokud vám vyjde počasí a chcete si jednoduše odpočinout? Koupání v Lipně samozřejmě nic nebrání – zdejší pláže patří k největším lákadlům regionu. Je však nutné sledovat kvalitu vody, protože i zde se často objevují sinice.

Lipno: Tipy na cestování

  • Na Lipno s sebou nemusíte nutně vozit kola ani koloběžky. Na každém rohu narazíte na půjčovny. Nechybí samozřejmě ani servis kol.
  • Máte-li v plánu navštívit všechny místní atrakce, zvažte zakoupení karty LipnoPASS. Tu lze pořídit ve 2 až 6denní variantě. Zajistí vám zvýhodněné vstupné na řadu atrakcí. Všechny podrobnosti najdete na tomto odkazu.
  • Nevšední gastronomický zážitek nabízí Molo restaurant. Kromě skvělé kuchyně vás čeká také překrásný výhled do okolí.
  • Abyste si připadali skutečně jako u moře, projděte se po přístavu Marina Lipno, kde kotví i luxusní jachty.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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