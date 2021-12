Růže, lilie, lvi i bílá kuželka. Co domovní znamení říkají o svých obyvatelích

Proměnlivá výšková hladina budov, pestrost architektonických stylů, bohatá zdobnost fasád. Všimli jste si, jak rozdílné mohou být dva domy vedle sebe? A zkoumali jste někdy, co všechno bývá jejich součástí? Místo sledování obrazovky chytrého telefonu pozvedněte oči vzhůru a kochejte se krásou historických budov Starého i Nového Města, Malé Strany nebo Hradčan.

Lehko se to řekne, ale hůře dělá. Podobnou frázi jsem slyšela už mnohokrát a sama ji občas říkám i jiným. Ač si uvědomuju, že jakmile tak dotyčný učiní, riziko pádu a následného úrazu na kočičích hlavách značně stoupá. Sama mám bohaté zkušenosti s balancováním na nerovném terénu a přiznám se, že to i párkrát nedopadlo a já zakopla. Jenže některé věci se zkrátka neomrzí, i potisící je to jako poprvé.