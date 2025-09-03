Tady se koruny odkládaly na věšák. Objevte Lázně císařů

Císařské lázně v Teplicích dnes spojují noblesu minulosti s komfortem moderního wellness. Srdcem celého areálu je nedávno znovuzrozená Císařská lázeň, termální bazén o teplotě 36 °C – symbolizuje péči, která odpovídá císařskému odkazu. Velkolepé příběhy ve spojení s nadčasovou krásou žuly, skla, keramiky a křišťálu tvoří zdejší nezaměnitelnou atmosféru. Unikátní voda z Pravřídla působí preventivně proti osteoporóze, pomáhá kloubům a vrací tělu lehkost i kondici. Dopoledne slouží k rehabilitačnímu cvičení, odpoledne je pak volně přístupná ubytovaným hostům.
Kdo vstoupí do interiérů Císařských lázní, ocitne se v jedné z nejkrásnějších teplických budov. Císařské lázně tak dnes nejsou jen připomínkou velkolepých dějin, ale hlavně místem, kde hosté nacházejí komplexní péči o zdraví, pohyb a relaxaci na úrovni, jaká kdysi náležela výhradně panovníkům. A to ne jen tak ledajakým.
Wellness císařů
Pokud se s nějakým místem pojí lázeňská historie s velkým H, jsou to Teplice. Zdejší prameny se připomínají už roku 1154 a brzy se staly místem, kam jezdila evropská šlechta i panovníci. Ve výčtu návštěvníků byste našli tisíce výjimečných jmen, od šlechticů až po duchovní hodnostáře. Mezi všemi však nejvíce září ta nejvyšší veličenstva – císaři a císařovny.
Právě proto si Teplice vysloužily přezdívku Lázně císařů. Byl to titul zasloužený: od ruského cara Petra I. Velikého přes Josefa II. a Leopolda II. až po Františka Josefa I. či posledního císaře Karla I. – téměř každá významná evropská dynastie měla k Teplicím vztah. Panovníci zde řešili diplomacii, rodinné sňatky, ale i bolesti kloubů. A mnozí z nich tu byli častěji, než by se dnes čekalo.
Když se politika mísila s léčivou vodou
Lázně Teplice nebyly jen místem odpočinku, ale také kulisou velkých dějin. V roce 1813 se v Teplicích sešli spojenci proti Napoleonovi a právě zde vznikla dohoda, která předznamenala bitvu u Chlumce. O pár desetiletí později se město stalo dějištěm velkolepého „panovnického kongresu“, na němž se setkal rakouský císař Ferdinand I. s ruským carem Mikulášem I., pruským králem i dalšími mocnáři. Dnešní terminologií bychom řekli, že šlo o summit světových politických špiček.
Ale nebyla to vždy jen vážná jednání. Panovníci se po slavnostních uvítáních rádi zapojovali do lázeňského života: chodili do parků, na plesy a na koncerty. Zámecké divadlo dokonce nesmělo hrát truchlivé hry, aby nic nerušilo dobrou náladu hostů. A přes všechny koruny a tituly platilo, že v lázních si byli všichni tak trochu rovni.
Příběhy císařských hostů
Přesvědčit se o tom můžete sami – a známým pak vyprávět, že jste odpočívali v místech, která navštívil třeba i Petr Veliký. Věděli jste, že ruský car si v Teplicích nechal ke koupeli přistavit kamna a hodoval bez příboru? To všechno k úžasu svých hostitelů. Návštěva zdejších lázní ho inspirovala natolik, že hned po návratu nechal hledat minerální prameny i v Rusku.
Rakouský císař Josef II. si v Teplicích dal schůzku se saskou princeznou Marií Kunhutou. Setkání mělo skončit zásnubami, ale dopadlo neslavně – a bavila se tím celá Evropa. Jeho bratr Leopold II. měl na nevěstu větší štěstí – s Marií Ludovikou Španělskou prožil spokojený život a jejich početné potomstvo bylo živoucím důkazem rodinné idyly.
A pak je tu František Josef I., který do Teplic jezdil opakovaně po celý život. Dokonce tak rád, že v roce 1867 dostala nová lázeňská budova jméno Císařské lázně – právě na jeho počest.
Slavnosti, které vracejí čas
Tradice „Lázní císařů“ je živá i dnes. V pátek 5. září 2025 se Teplice opět přenesou do dob, kdy po kolonádě kráčeli panovníci v uniformách, princezny v krinolínách a městské uličky se plnily kočáry.
Lázeňské slavnosti nabídnou kostýmované prohlídky, které začínají každou celou hodinu od 13 do 17 hodin v Lázeňské uličce. Návštěvníci se mohou těšit na dobovou atmosféru, hudbu, vyprávění o císařských návštěvnících i možnost projít se místy, kde se psaly dějiny. A to vše zdarma.