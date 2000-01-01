náhledy
Mrazivé počasí na přelomu roku vytvořilo v Česku ideální podmínky pro zimní sporty. Zamrzlé rybníky se proměnily v přírodní kluziště a sněhová pokrývka umožnila otevření běžeckých tratí v horách i ve městech. Lidé vyrazili na brusle i na běžky napříč republikou.
Ranní ticho na Vysočině narušuje jen zvuk rolby. Zaměstnanec Mikroregionu Novoměstsko Tomáš Pojezný připravuje běžecké tratě v okolí Nového Města na Moravě, aby si lyžaři mohli užít ideální podmínky hned po svítání.
V Krušných horách se zima hlásí o slovo i po setmění – obec Pernink připravila zhruba 1 100 metrů dlouhý osvětlený okruh, jediný svého druhu na Karlovarsku.
Osvětlení na okruhu je spuštěné denně zhruba od 18:00 do 21:00. Na trať není povolen vstup psům ani dětem na bobech nebo sáňkách.
V posledních dnech se díky chladnému počasí a silnějšímu sněžení podařilo upravit stopy pro běžkování na většině tras ve vyšších polohách Krušných hor.
Přestože většina tras v Česku zůstává bez úprav, dobré podmínky umožnily vyrazit na lyže téměř kdekoliv.
Na Fryšavském ledovci nedaleko Nového Města na Moravě se bruslí i klasicky na upraveném veřejném okruhu.
Upravený okruh pro běžecké lyžování veřejnosti na Fryšavském ledovci nedaleko Nového Města na Moravě.
Lyžař na upraveném okruhu pro běžecké lyžování veřejnosti na Fryšavském ledovci nedaleko Nového Města na Moravě.
Na běžkách se objevili dokonce i Pražané. Stromovka se na chvíli proměnila v zimní stadion pod širým nebem a nabídla netradiční běžecký zážitek uprostřed města.
Zatímco na horách se stopa rýsuje do čerstvého sněhu, ve městech ožívají rybníky. Ve Vestci u Prahy se lidé vydali bruslit na zamrzlou hladinu už mezi svátky.
Podobný obrázek nabízí i rybník Srpek v Kuřimi, kde se bruslí od rána do setmění.
Také pražská Liboc a Libocký rybník se proměnily v přírodní kluziště, na kterém se potkávají rodiny, děti i zkušení bruslaři.
Díky teplotám pod bodem mrazu jsou výborné podmínky k bruslení. Na snímku bruslaři na Stříbrném rybníku v Hradci Králové.
Díky teplotám pod bodem mrazu jsou výborné podmínky k bruslení. Na snímku bruslař na Stříbrném rybníku v Hradci Králové.
Zamrzlé hladiny lákají i mimo velká města. Na rybníku Široký u Kamenného Újezdu na Českobudějovicku si lidé užívají bruslení hned první den nového roku.
A někde nechybí ani improvizovaná hokejová atmosféra – branky z bot a výstroj, kterou má doma každý správný Čech, se objevují na jezeře Na Stanoch v Novém Hrozenkově na Vsetínsku.
