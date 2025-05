Světový den labyrintů se slaví od roku 2009 téměř po celém světě. Zavedla ho Společnost pro labyrinty (The Labyrinth Society, TLS) a má sbližovat lidi na Zemi. V Česku se k němu žádná instituce oficiálně nepřipojuje, to ovšem neznamená, že by nebylo kam vyrazit.

Kde najdete ta nejlepší bludiště?

1. Labyrintárium Loučeň

Mezi labyrinty v Česku hraje prim zámek Loučeň, přesněji řečeno jeho park o rozloze 23 hektarů. V Labyrintáriu Loučeň najdete 12 labyrintů a bludišť nejrůznějšího typu. Z Prahy se sem dostanete po cca 70 kilometrech jízdy po dálnici D10 směrem na Liberec.

Nejoblíbenější a také nejklasičtější je buxusové bludiště, které při pohledu shora vytváří pravidelné ornamenty. Mezi pečlivě ostříhanými keři buxusu můžete při troše snahy doputovat k centrální fontáně.

Mnohem náročnější a také větší je labyrint z tisového plotu. Vstupuje se do něj přes vyvýšenou lávku a než najdete lávku výstupní, můžete si užít spoustu legrace. Hlavně pokud se do bloudění pustíte i s dětmi. „Tisy v největším loučeňském bludišti dokážou skrýt i postavu toho nejvyššího taťky,“ uvádí oficiální stránky labyrintária a my dodáváme, že spleť cest obklopených tisovými keři zaujímá celkem 1 450 metrů čtverečních.

Loučeňský areál nabízí i bludiště světelné, kamenné nebo i úplně miniaturní prstové. My jsme se ale rozhodli vypíchnout ta, která hlavně malým návštěvníkům umožní opravdové „schovky“, a tak se zastavíme ještě u bludiště palisádového.

Loni u něj majitelé vyměnili dřevěné kůly po celé délce, která je 255 metrů. Skrývá skluzavku, totemy s dřevěnými ptáky i dřevěnou pozorovatelnu, což ocení hlavně rodiče, kterým tak kyne možnost, že od svých dětí budou mít chvíli klid.

Palisádové bludiště u zámku v Loučni. Bludiště v parku zámku Loučeň Bludiště z kamenů, mezi stromy na kraji lesíka. Zámecký park Loučeň Buxusové bludiště na zámku Loučeň, pohled z okna zámku

2. Bludiště v Brandýse nad Orlicí

Pokud si chcete užít pocit opravdového ztracení v labyrintu, doporučujeme vyrazit do Brandýsa nad Orlicí. Zdejší habrové bludiště má stěny vysoké cca dva metry a je vysázeno tak, aby co nejvíc bránilo průhledu skrz větve. Díky tomu si bloudění a hledání té pravé cesty užijí i dospělí.

Brandýský labyrint, resp. bludiště, je dílem spolku Brandýs ve světě. Poutním místem je od roku 2008.

„Uvnitř čtverce je zjednodušená azimutálně pojatá kresba zemské koule, kde hlavní poledníky a rovnoběžky rafinovaně přerušované komplikují cestu do centra labyrintu. Ve středu, tedy v cíli, vzniká výtvarný objekt symbolizující ‚ráj srdce‘,“ uvádí na svém webu spolek Brandýs ve světě, který se o labyrint stará. Je spojený s Janem Amosem Komenským, kterého připomíná blízký památník.

3. Zahrady Botanicus v Lysé nad Labem

Okusit hned tři typy bludišť můžete v Lysé nad Labem, konkrétně v tamním Centru řemesel a bylinných zahradách Botanicus. Otevřeno tu mají od začátku května do konce září, každý den kromě pondělí. A co tu najdete?

STRUČNÁ HISTORIE LABYRINTŮ Světový den labyrintů má spojovat lidi po celém světě. Říkáte si, co má nějaké bludiště společného s mezilidskými vztahy? Víc, než by se mohlo zdát. A pozor, podle fanoušků labyrintů není labyrint totéž co bludiště. Zatímco bludiště je zkrátka změť různých cest a slepých uliček, u kterých není vůbec jasné, jestli vás někam dovede, labyrint je něco, co má jednu správnou cestu k cíli. Zkrátka rébus, který se dá vyřešit. Labyrinty od nepaměti symbolizují lidské bloudění a hledání. Ne nadarmo pojmenoval učitel národů Jan Amos Komenský (1592–1670) jedno ze svých nejznámějších děl Labyrint světa a ráj srdce. Už ve starých kulturách měl labyrint své důležité místo. Znázorňoval iniciační proces, kterým museli na cestě k dospělosti projít všichni lidé, a také snahu chránit se před zlými silami. „Křivolaké labyrinty měly fungovat jako jakési lapače temných sil, či pasti, na ně. Nebo jim měly ztěžovat vniknutí do úkrytů člověka,“ vysvětluje na svých stránkách Slezské zemské muzeum.

Klasické neboli krétské a také keltské bludiště mají kruhový tvar a jsou osázené nízkými bylinami. Na bloudění to v nich není, připomínají to, že bludiště sloužila také k pomalému procházení a meditaci.

Zato třetí labyrint je tvořený vysokým živým plotem ze zeravu západního a opravdu se v něm můžete na chvíli ztratit. Taková přírodní bludiště byla typická pro konec 18. a začátek 19. století, jak připomíná společnost Botanicus.

Výlet za bludišti zde můžete spojit s prohlídkou historického městečka, ve kterém najdete třeba hrnčířskou nebo drátenickou dílnu, brusírnu kamene nebo i vězení. Vstup je zpoplatněn a v celém areálu platí pouze speciální zdejší měna - groše, které si zakoupíte na pokladně.

4. Labyrint s netvorem u zámku Nové Hrady

Přírodní labyrint z 350 neopadavých tújí smaragd najdete také u rokokového zámku Nové Hrady u Litomyšle. Při plánování cesty si dejte pozor, ať ho nezaměníte s větším městem Nové Hrady u Českých Budějovic. To byste bloudit začali ještě dřív, než se chystáte.

Majitelé východočeského zámku, manželé Kučerovi, mají slabost pro zahrady a založili jich už několik. Zkrášlují je rybníky, kaskádami či kašnami a snaží se, aby každá zahrada byla jiná. Najdete tu anglický park, přírodní zelené divadlo, rozárium, parkánovou zahradu a samozřejmě také chloubu zámeckých parků - zmíněný tújový labyrint.

Jeho autorem je syn majitelů, zahradní architekt David Kučera. Upomíná na bájnou stavbu Daidala pro krále Mínóa, který v něm podle legendy ukrýval netvora Mínotaura. „Novohradský labyrint, jehož cesty měří asi 600 metrů, pak připomíná i skutečnost, že každé století lidských dějin mělo své Minotaury. Sochu jednoho z nejkrutějších netvorů 20. století ukrývá ve svém středu,“ uvádějí majitelé zámku. O jakého krutovládce jde, vám prozrazovat nebudeme.

5. Bludiště nad zemí na Benecku

Originální bludiště mají na Benecku v Krkonoších. Je sedm metrů nad zemí a po návštěvnících chce také docela dobrou fyzičku. Přestupní domečky propojují visuté lávky s lanovými překážkami, jako jsou hrazdy, propasti nebo dřevěné prolézačky. Nahoře je síťový tunel.

6. 3D bludiště v Aši

Nadzemní dvoupatrové 3D bludiště je součástí parku historie v Aši. Leží na nejstarším území města a jeho součástí je naučná procházka ašskou historií i zábavní centrum pro děti. Dobrodružná stezka vede i mezi korunami stromů a kdo si netroufne na záludné překážky, může je obejít po snadnější obchozí trase. Součástí atrakce je také točitý tobogán.

Podobný typ bludiště mívali i v Hodoníně u zoo, v roce 2021 ho ovšem zničilo tornádo.

7. Mauglího labyrint v Bohumíně

Bludiště jako zábava hlavně pro děti, to je Mauglího labyrint v Bohumíně. Najdete ho v Janáčkově ulici za parkem a své putování v něm můžete začít tak, že se do něj sklouznete po skluzavce. Labyrint má čtvercový půdorys a tvoří ho vzrostlé akáty.

8. Zrcadlové bludiště na Petříně

Labyrinty nemusí být jen z přírodních materiálů, pořádně zmást může návštěvníky také soustava zrcadel. Zrcadlová bludiště najdete hned na několika místech v Česku a navštívit je můžete bez ohledu na počasí.

Zrcadlové bludiště na Petříně

Asi nejznámější z nich je Zrcadlové bludiště na Petříně, které bylo postaveno v roce 1891 podle vzoru ve vídeňském Prátru. Je umístěno v samostatné stavbě, která napodobuje gotickou bránu na Vyšehradě, a skládá se z 35 velkých zrcadel. Kdo nezabloudí a najde cestu do středu, stane před diorámatem, které zachycuje švédské obléhání Prahy v polovině 17. století.

9. Bludiště Pavla Kožíška v Líbeznicích

Zrcadlové bludiště najdete také v přízemí Divadla Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy. Tvoří ho téměř 70 velkoplošných zrcadel a jeho prohlídka trvá většinou 30 minut. Kromě hledání správné cesty se také můžete nechat rozesmát prohnutými zrcadly v síni smíchu nebo se dát překvapit interaktivními optickými klamy a iluzemi.

10. Babylon v Liberci

Hned tři labyrinty za sebou nabízí liberecké centrum Babylon. Klasickým zrcadlovým bludištěm projdete (pokud se v něm neztratíte) do křišťálového bludiště se skly a poté do temného labyrintu.

Na konci na vás jako odměna čekají vtipná pokřivená zrcadla. „Pokud si myslíte, že je to hlavně pro dospěláky brnkačka, mnozí budete možná překvapeni. Cestu ven budete muset najít mezi 120 zrcadly, která vás rozhodně nepustí z Labyrintu tak snadno,“ varuje centrum Babylon.