KVÍZ: Poznáte geografické zajímavosti a „špeky“ České republiky?

Pokud se vám podaří odpovědět na všech deset otázek v kvízu správně, můžete se zaregistrovat do slosování o knihy o dálkových trasách Via Czechia, které do soutěže věnoval autor a dlouholetý externista rubriky Cestování Jan Hocek, jehož články můžete pravidelně číst v naší rubrice.

Soutěž bude ukončena ve čtvrtek 25. ledna ve 14 hodin, poté vylosujeme celkem pět výherců. Každý z nich získá jednu z knih, které Jan Hocek věnoval do soutěže. Jména výherců zveřejníme v tomto článku.