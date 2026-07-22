Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jeden den v Krkonoších, který bude bavit děti i dospělé. Vsaďte na ověřený okruh

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Černá hora a kabinková lanovka Černohorský Express z Janských Lázní. ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC.

Černá hora a kabinková lanovka Černohorský Express z Janských Lázní. ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC. | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PECAdvertorial

Černá hora a kabinková lanovka Černohorský Express z Janských Lázní. ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC.
Černá hora a kabinková lanovka Černohorský Express z Janských Lázní. ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC.
Černá hora a kabinková lanovka Černohorský Express z Janských Lázní. ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC.
Černá hora a kabinková lanovka Černohorský Express z Janských Lázní. ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC.
14 fotografií
Máte volný letní den a hodláte dětem dopřát pořádné horské dobrodružství, ale děsí vás představa nekonečného chození, které nejmladší členy rodiny rychle omrzí? Janské Lázně a Černá hora zvou na medvědy i koloběžky.

Představujeme vám detailní itinerář na celodenní rodinný výlet, který dokonale kombinuje moderní zábavu, dechberoucí výhledy z hřebenů i chráněnou přírodu národního parku. A to nejlepší? Ráno zaparkujete na jednom místě a auto budete startovat až večer při odjezdu domů.

Ranní start: Kabinkou na hřeben za pár minut

Celé kouzlo tohoto výletu spočívá v logistice, která na sebe dokonale navazuje. Autem dorazíte do Janských Lázní, kde pohodlně zaparkujete přímo u dolní stanice kabinkové lanovky Černohorský Express. Nemusíte s dětmi absolvovat žádné náročné úvodní stoupání. Moderní osmimístná kabina vás během několika minut vyveze do výšky 1260 metrů nad mořem. Samotná jízda je pro děti zážitkem a historie tohoto místa je fascinující – první visutá lanová dráha zde totiž vznikla už v roce 1928.

Hned u výstupu z lanovky na vrcholu Černé hory narazíte na první velkou zastávku – Dětský park Kabinka.

Dětský park Kabinka na Černé hoře, vstup zdarma s jízdenkou na lanovku | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Tip pro rodiče

Pokud máte platnou jízdenku na lanovku, vstup do tohoto parku je pro děti zcela zdarma. Najdete tu šest originálních atrakcí: letní tubing, slackline, bungee trampolíny, šlapací káry, lodičky a nejvýše položenou lezeckou stěnu. Zatímco děti testují svou obratnost, vy máte čas na ranní kávu s výhledem na hřebeny z nedaleké rozhledny Panorama.

Přes dřevěné chodníčky za krkonošskou přírodou

Z rozjetého dětského parku je ideální plynule přejít k mírné turistice. Jen pár minut chůze odtud se rozkládá Černohorské rašeliniště, které je jednou z nejcennějších přírodních lokalit Krkonošského národního parku.

Černohorské rašeliniště je unikátní lokalitou v docházkové vzdálenosti od lanovky Černohorský Express | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Naučná stezka je navržena tak, aby ji bez problémů zvládly i menší děti nebo rodiče s kočárky. Procházka vede po dřevěných povalových chodníčcích kolem rašelinných tůní a smrkových lesů. Z dřevěné vyhlídkové věže se vám otevře pohled na unikátní horské vrchoviště, přičemž informační tabule cestou děti hravou formou naučí něco o zdejší fauně a flóře.

Po návratu z rašeliniště navíc nemusíte spěchat dolů do údolí kvůli obědu. Přímo u horní stanice lanovky funguje Bistro&Restaurant Na lanovce, kde se celá rodina pohodlně nají a unavené děti ocení vybavený dětský koutek.

Nejoblíbenější část dne? Sjezd na koloběžkách k živým medvědům

Po obědě přichází na řadu zážitek, který většina rodin označuje za zlatý hřeb celého dne. V půjčovně přímo na vrcholu hory si vyzvednete horské koloběžky. Čeká vás několikakilometrový sjezd, který vede bezpečně z kopce po upravených lesních cestách Krkonoš.

Koloběžková trasa z Černé hory ke Stezce korunami stromů v Janských Lázních | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Koloběžková trasa vás dovede přímo k areálu Stezky korunami stromů Krkonoše. Zde stroje na chvíli odložíte a vyměníte je za procházku v lesním baldachýnu. Právě tady na vás čeká horká novinka letošní sezóny: nové medvědárium s živými medvědy hnědými – Alicí a Michalem. Děti je mohou pozorovat z bezpečné vzdálenosti přímo z pochozího chodníku vyhlídkové věže.

Medvědi Alice a Michal nově na Stezce korunami stromů, kam pohodlně sjedete na koloběžce z Černé hory | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Kromě medvědů nabízí Stezka i další atrakce:

  • Adrenalinové sítě a prosklenou podlahu vysoko nad zemí.
  • Padesátimetrový suchý tobogán, který vede středem věže a zkrátí cestu dolů.
  • Rozsáhlé dětské hřiště Emilův lesní svět s trampolínami a skluzavkami hned vedle Stezky, kde si rodiče mohou odpočinout v přilehlé restauraci.

Stezka korunami stromů s visutými trampolínami a tobogánem | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Koloběžková trasa – pohodlný dojezd do Janských Lázní

Jakmile prozkoumáte koruny stromů i medvědí expozici, stačí opět naskočit na koloběžky. Po mírné lesní stezce dojedete pohodlně a bez námahy až k dolní stanici kabinkové lanovky v Janských Lázních.

Zde koloběžky jednoduše odevzdáte a ocitnete se přesně na tom stejném parkovišti, kde jste ráno nechali své auto. Celý den tak prožijete v pohybu a na čerstvém vzduchu, děti vyzkouší hned několik typů aktivit a vy se vyhnete jakémukoliv stresu z logistiky nebo popojíždění v kolonách.

Pokud chcete ušetřit peníze i čas strávený v ranních frontách u pokladen, vyplatí se jízdenky na lanovku i balíčky s koloběžkami pořídit předem online na e-shopu skiresortcard.cz. Na místě pak s digitálním lístkem v telefonu procházíte rovnou k turniketům.

Stezka korunami stromů v Janských Lázních, letos nově s živými medvědy | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Obsah vznikl ve spolupráci se SkiResortem ČERNÁ HORA – PEC.

Nejčtenější

Zapomenutý svět železnice. Po Malém okruhu obejdete centrum Paříže pěšky

Petite Ceinture byla jednou z prvních městských okružních železnic v Evropě....

Petite Ceinture byla jednou z prvních městských okružních železnic v Evropě. Její koncept předběhl dobu a inspiroval rozvoj hromadné dopravy v dalších velkých městech. Nakonec ji však překonalo...

Propadání Dunaje. Tady se druhá největší evropská řeka ztrácí před očima

Dunaj pramení nedaleko města Donaueschingen v německém Černém lese, na soutoku...

Dunaj zná každý. Jen málokdo ovšem ví, že druhá největší evropská řeka pár kilometrů po svém „oficiálním“ vzniku mizí. Ztrácí se v krasovém podzemí. Část jeho vod ve skutečnosti neteče do Černého,...

Nejlepší evropské cyklostezky. Čekají vás nádherné výhledy i perfektní servis

Alpe-Adria (Ciclovia Alpe Adria) patří k nejvyváženějším a vizuálně...

Evropa je pro cyklisty doslova rájem. Pokud vás láká strávit dovolenou v sedle, nastal ideální čas vyrazit na ty nejkrásnější dálkové cyklostezky, které starý kontinent nabízí. Čekají vás tu...

Bitka o lehátka nehrozí. Podívejte se na nejhezčí přírodní koupaliště světa

Léto rovná se koupání. To je rovnice, o které lze asi jen těžko polemizovat....

Léto rovná se koupání. To je rovnice, o které lze asi jen těžko polemizovat. Pokud ale nejste fanoušky nafukovacích zahradních bazénků nebo betonových městských koupališť a zároveň milujete...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Konečná stanice Býchory se nachází na kraji lesa.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Jeden den v Krkonoších, který bude bavit děti i dospělé. Vsaďte na ověřený okruh

Ve spolupráci
Černá hora a kabinková lanovka Černohorský Express z Janských Lázní

Máte volný letní den a hodláte dětem dopřát pořádné horské dobrodružství, ale děsí vás představa nekonečného chození, které nejmladší členy rodiny rychle omrzí? Janské Lázně a Černá hora zvou na...

22. července 2026

Pohřbila vesnici, pohlcuje i lesy. Obří dunu v Polsku jen tak nic nezastaví

Turisté mohou vstoupit jen na část písečné krajiny, zbytek je chráněný a...

Na severu Polska se mezi Baltským mořem a rozlehlým jezerem ukrývá krajina, kterou by většina cestovatelů čekala spíše v Africe. Obrovské písečné duny se zde pod náporem větru neustále přesouvají,...

22. července 2026

Bitka o lehátka nehrozí. Podívejte se na nejhezčí přírodní koupaliště světa

Léto rovná se koupání. To je rovnice, o které lze asi jen těžko polemizovat....

Léto rovná se koupání. To je rovnice, o které lze asi jen těžko polemizovat. Pokud ale nejste fanoušky nafukovacích zahradních bazénků nebo betonových městských koupališť a zároveň milujete...

21. července 2026  8:30

Rodina objevila způsob, jak bydlet zdarma. Děti učí Šárka Švestková na cestách

Premium
Šárka Švestková

Místo hypotéky v Praze koupili byt v lotyšské Rize, většinu roku ovšem tráví na cestách. Díky house sittingu, tedy hlídání cizích domů a domácích mazlíčků, procestovala rodina Šárky Švestkové řadu...

21. července 2026

Země chtějí méně turistů, kteří však utratí víc. Odborník líčí, kam se vydat v létě

Premium
Petr Bílek

Evropa není nafukovací a spousta tradičních destinací už je zamluvená, upozorňuje odborník na turismus Petr Bílek, s nímž hovoříme o letošních dovolených. Cestování je totiž pro Čechy ta...

20. července 2026

Neuvěřitelný modrý příliv. Australské moře září díky malým „breberkám“

Na první pohled to vypadá jako dílo umělé inteligence. Voda v australském...

Na první pohled to vypadá jako dílo umělé inteligence. Voda v australském zálivu Jervis Bay se ale čas od času rozzáří skutečným modrým světlem a vlny vypadají, jako by pohltily tisíce jasně zářících...

20. července 2026  8:30

Syfilis i cely smrti jsou minulostí. Pod drsnou tváří skrývá Neapol poklady

Pohled na Neapol z výšky. Nad městem se tyčí silueta Vesuvu.

Říká se „vidět Neapol a zemřít“, ale mnohem lepší je ji poznat a vracet se. Pulzující metropole pod Vesuvem okouzlí historickými památkami i autentickými uličkami. Stačí pak popojet k Pompejím,...

20. července 2026

Kde se minulost stýká s budoucností. Proč navštívit Velké egyptské muzeum

Velké egyptské muzeum se nachází na okraji první pouštní náhorní plošiny mezi...

Velké egyptské muzeum je největším muzeem zasvěceným jedné civilizaci na světě. Nabízí desetitisíce předmětů z dávných dob, včetně těch z hrobky faraóna Tutanchamona. Muzeum se svými sochami...

19. července 2026

Propadání Dunaje. Tady se druhá největší evropská řeka ztrácí před očima

Dunaj pramení nedaleko města Donaueschingen v německém Černém lese, na soutoku...

Dunaj zná každý. Jen málokdo ovšem ví, že druhá největší evropská řeka pár kilometrů po svém „oficiálním“ vzniku mizí. Ztrácí se v krasovém podzemí. Část jeho vod ve skutečnosti neteče do Černého,...

18. července 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Konečná stanice Býchory se nachází na kraji lesa.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  17. 7. 23:12

Zaznamenávají život Papuánců skrz umění. Často nám šlo o život, říká malířka

Premium
Barbora Šlapetová

Malířka, fotografka a experimentální filmařka Barbora Šlapetová se svým životním a uměleckým partnerem Lukášem Rittsteinem vyprávějí ve společném díle pozoruhodný příběh. Už téměř tři desetiletí se...

17. července 2026

Srbská Mokra Gora. Do zapomenuté vesnice vede nejmalebnější železnice Balkánu

Na pomezí pohoří Zlatibor a národního parku Tara leží malebná srbská vesnička...

Na pomezí pohoří Zlatibor a národního parku Tara leží malebná srbská vesnička Mokra Gora, která si získává stále více návštěvníků. Láká na tradiční architekturu, filmovou etno vesničku Drvengrad i...

17. července 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×