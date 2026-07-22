Představujeme vám detailní itinerář na celodenní rodinný výlet, který dokonale kombinuje moderní zábavu, dechberoucí výhledy z hřebenů i chráněnou přírodu národního parku. A to nejlepší? Ráno zaparkujete na jednom místě a auto budete startovat až večer při odjezdu domů.
Ranní start: Kabinkou na hřeben za pár minut
Celé kouzlo tohoto výletu spočívá v logistice, která na sebe dokonale navazuje. Autem dorazíte do Janských Lázní, kde pohodlně zaparkujete přímo u dolní stanice kabinkové lanovky Černohorský Express. Nemusíte s dětmi absolvovat žádné náročné úvodní stoupání. Moderní osmimístná kabina vás během několika minut vyveze do výšky 1260 metrů nad mořem. Samotná jízda je pro děti zážitkem a historie tohoto místa je fascinující – první visutá lanová dráha zde totiž vznikla už v roce 1928.
Hned u výstupu z lanovky na vrcholu Černé hory narazíte na první velkou zastávku – Dětský park Kabinka.
Dětský park Kabinka na Černé hoře, vstup zdarma s jízdenkou na lanovku | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Tip pro rodiče
Pokud máte platnou jízdenku na lanovku, vstup do tohoto parku je pro děti zcela zdarma. Najdete tu šest originálních atrakcí: letní tubing, slackline, bungee trampolíny, šlapací káry, lodičky a nejvýše položenou lezeckou stěnu. Zatímco děti testují svou obratnost, vy máte čas na ranní kávu s výhledem na hřebeny z nedaleké rozhledny Panorama.
Přes dřevěné chodníčky za krkonošskou přírodou
Z rozjetého dětského parku je ideální plynule přejít k mírné turistice. Jen pár minut chůze odtud se rozkládá Černohorské rašeliniště, které je jednou z nejcennějších přírodních lokalit Krkonošského národního parku.
Černohorské rašeliniště je unikátní lokalitou v docházkové vzdálenosti od lanovky Černohorský Express | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Naučná stezka je navržena tak, aby ji bez problémů zvládly i menší děti nebo rodiče s kočárky. Procházka vede po dřevěných povalových chodníčcích kolem rašelinných tůní a smrkových lesů. Z dřevěné vyhlídkové věže se vám otevře pohled na unikátní horské vrchoviště, přičemž informační tabule cestou děti hravou formou naučí něco o zdejší fauně a flóře.
Po návratu z rašeliniště navíc nemusíte spěchat dolů do údolí kvůli obědu. Přímo u horní stanice lanovky funguje Bistro&Restaurant Na lanovce, kde se celá rodina pohodlně nají a unavené děti ocení vybavený dětský koutek.
Nejoblíbenější část dne? Sjezd na koloběžkách k živým medvědům
Po obědě přichází na řadu zážitek, který většina rodin označuje za zlatý hřeb celého dne. V půjčovně přímo na vrcholu hory si vyzvednete horské koloběžky. Čeká vás několikakilometrový sjezd, který vede bezpečně z kopce po upravených lesních cestách Krkonoš.
Koloběžková trasa z Černé hory ke Stezce korunami stromů v Janských Lázních | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Koloběžková trasa vás dovede přímo k areálu Stezky korunami stromů Krkonoše. Zde stroje na chvíli odložíte a vyměníte je za procházku v lesním baldachýnu. Právě tady na vás čeká horká novinka letošní sezóny: nové medvědárium s živými medvědy hnědými – Alicí a Michalem. Děti je mohou pozorovat z bezpečné vzdálenosti přímo z pochozího chodníku vyhlídkové věže.
Medvědi Alice a Michal nově na Stezce korunami stromů, kam pohodlně sjedete na koloběžce z Černé hory | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Kromě medvědů nabízí Stezka i další atrakce:
- Adrenalinové sítě a prosklenou podlahu vysoko nad zemí.
- Padesátimetrový suchý tobogán, který vede středem věže a zkrátí cestu dolů.
- Rozsáhlé dětské hřiště Emilův lesní svět s trampolínami a skluzavkami hned vedle Stezky, kde si rodiče mohou odpočinout v přilehlé restauraci.
Stezka korunami stromů s visutými trampolínami a tobogánem | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Koloběžková trasa – pohodlný dojezd do Janských Lázní
Jakmile prozkoumáte koruny stromů i medvědí expozici, stačí opět naskočit na koloběžky. Po mírné lesní stezce dojedete pohodlně a bez námahy až k dolní stanici kabinkové lanovky v Janských Lázních.
Zde koloběžky jednoduše odevzdáte a ocitnete se přesně na tom stejném parkovišti, kde jste ráno nechali své auto. Celý den tak prožijete v pohybu a na čerstvém vzduchu, děti vyzkouší hned několik typů aktivit a vy se vyhnete jakémukoliv stresu z logistiky nebo popojíždění v kolonách.
Pokud chcete ušetřit peníze i čas strávený v ranních frontách u pokladen, vyplatí se jízdenky na lanovku i balíčky s koloběžkami pořídit předem online na e-shopu skiresortcard.cz. Na místě pak s digitálním lístkem v telefonu procházíte rovnou k turniketům.
Stezka korunami stromů v Janských Lázních, letos nově s živými medvědy | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Obsah vznikl ve spolupráci se SkiResortem ČERNÁ HORA – PEC.