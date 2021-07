Nemusíme si nic nalhávat, budou vás bolet nohy. Je to poněkud extrémní odpočinek, přejít pěšky Krkonoše – a ještě k tomu s dětmi. Ale není to zase až tak strašně šílené, jak se to může jevit na první pohled.

Nepodceňte přípravu ani počasí. I když hlásí slunečný den, v „nejmenších velehorách světa“ se může vše závratně rychle změnit.